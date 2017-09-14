stm написав:Не должна, должна повысить. Сейчас на мировой фабрике Китая печатается самое современное оружие полученное в боях против Украины от орков и Ирана. Вишенка на торте, противостоять этому как раз должен Трамп и его молодая команда. Я же читаю про отберем Гренландию и начнем торговые войны с ЕС. Удачи нам всем))) Что там жена-финансист оглашает по Польше в связи с политикой высылаем всех польских иммигрантов из США, к добру?
Відколи це Трамп щось "должен" Україні? Це тій Україні яка тотально топила за демократів? Чи не тій?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 22 січ, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Хто ж знав, що це ті самі таблетки, лише загорнули їх у нову НЕстандартну упаковку? п.с. Але народ і надалі потребує "таблеток від раку"! Хто запропонує "новітні технології", той і переможе!
Успіх, тобі казали, що треба спосіб життя міняти. Перестати бухати й курити. Таблетки тільки продовжують життя, але не лікують, треба міняти спосіб життя. Але НІТ, ти віриш в чарівні пігулки!
stm написав:Не должна, должна повысить. Сейчас на мировой фабрике Китая печатается самое современное оружие полученное в боях против Украины от орков и Ирана. Вишенка на торте, противостоять этому как раз должен Трамп и его молодая команда. Я же читаю про отберем Гренландию и начнем торговые войны с ЕС. Удачи нам всем))) Что там жена-финансист оглашает по Польше в связи с политикой высылаем всех польских иммигрантов из США, к добру?
Відколи це Трамп щось "должен" Україні? Це тій Україні яка тотально топила за демократів? Чи не тій?
Трамп не должен Украине, Трамп должен заботится о выборцях США. Если выслать всех уборщиц и фиговых строителей, как быстро общество начнет догадываться, что это дорого и как бить воробьёв приводит к неожиданным результатам.