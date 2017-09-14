Одним із доказів співпраці П.Порошенка з російськими властями є те, що належний йому завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.
У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо К.Картошкіна, менеджера П.Порошенка. За даними слідства, К.Картошкін разом із П.Порошенком заволоділи коштами Миколаївського державного підприємства «Зоря-Машпроект» на суму $71,6 млн, що становило 1,4 млрд грн. за курсом НБУ на момент вчинення злочину. Справа П.Порошенка в НАБУ була виділена в окреме провадження, а матеріали щодо його менеджера К.Картошкіна передано до Вищого антикорупційного суду.
источник стремный утверждать что "всё правда" не берусь.
А не писав я що його синові штраф не просто так виписали ? Без криші од демократів став то й взялись за нього. По хорошому йому б кудись зара в швейцарію чи ізраель як колись беня...
Banderlog написав:............. Успіх, при всій повазі, Вас треба бити) Юлі, яйценюхи, і порошенки мають досвід державного управління. Те що вони нечисті наруку то понятно, но якщо Вам треба буде вирізати апендицит і буде вибір між хірургом взяточником і чесним актором який зіграв хірурга? Ви кого виберете? та операція то мєлочь, порівняно з керуванням державою 5 років. Окрім того. З чого Ви взяли що він простий хлопець з народу? З якого народу? чим він заробляв на хліб?
Досвід у них у всех есть, и большой. И какие результати цього досвіду? По-моему, достаточно печальные. Если продолжить вашу аналогию, то выберите ли вы "опытного" хирурга, у которого смертность после операции аппендицита 50%?
Результати кращі ні у Зе. Набагато кращі. При Зе почалась війна. При "них" війна не починалась. Більше того - Зе ще й до цієї війни майже не готувався, "ці" готувались би. В управлінні державою до війни Зе також нічого особливого не продемонстрував, нічим кращим від "них" не був.
Кращим, може, і не був, але гіршим теж. А то, что война началась, всё же Зеленский не виноват. А то, "ці" готувались би" ничего не изменило бы. Порошенко готувався, многое сделал, но за оставшиеся 2 года ничего существенно не изменил бы. И точно не предотвратил бы войну. А Зеленский мог бы. В принципе. Если бы не боялся сопротивления радикалов.
Hotab написав:.......... А если его с дерьма подняли, вытряхнули и дали работу? Так он жить только начал!!! И счастлив наконец стал .........
Подавляющее большинство работников с дерьма не поднимают. Если он не будет работать на будивельника, то просто будет работать на кого-то другого. Может быть, работа будет хуже, но вполне возможно, лучше. В любом случае, смешно слушать, когда работодатель рассказывает, что он "облагодетельствовал" наёмного работника, когда взял его на работу. Так же, как то, что предприниматель занимается своим бизнесом, чтобы дать людям работу.
вже тут одному писав про розподіл Гауса, хто розумний, той зрозуміє, чому не можуть бути, як пише будівельник 5% успішних і 10% примнкнувших
Бетон написав:Предлагаю понизить ценность прямо с Портникова)) на минное поле тушку кинуть - ну должен же он принести хоть какую-то пользу
Потом ещё и меня и это решит вопросы с защитой ваших активов, отвечаю!
А що це Ви за Портнікова вступаєтесь?)
Бетон а Вам не здається що не ми наділяли його цінністю? не нам її і понижувати. Хто це такий? І взагалі якої радості він дозволяє собі вякати про цінність нашого життя? Він просто говоряща голова... дивитись треба чиї інтереси він представляє. А щодо нього лічно... таке щось як покійний Ківа- пі-с в худшому смислі цього слова.
ЛАД написав:человек слишком переоценивает свой опыт,
Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів В бізнесі все простіше той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн. І там, свою правоту доказують кінцевим результатом. А совки й далі нехай дурять населення світлим і справедливим майбутнім.. От тільки ті хто дурив - вже в могилі А світлого майбутнього для тих кого дурили - так і не сталось.