Господар Вельзевула там предлагался безпрепятственный проезд -типа аренда дороги или что-то подобное -слово ещё такое интересное как это называется,забыл к сожалению. Херсон и Запорожье пуйло внёс в конституцию позже когда уже закусились конкретною А в 22 даже коридоры работали в запорожском направлении-народ мотался туда сюда----сейчас это дико звучит уже
konstantin kirovograd написав:Господар Вельзевула там предлагался безпрепятственный проезд -типа аренда дороги или что-то подобное -слово ещё такое интересное как это называется,забыл к сожалению. Херсон и Запорожье пуйло внёс в конституцию позже когда уже закусились конкретно
Мабуть ви про концесію От тільки всім притомним зрозуміло що всі ті вимоги означали б просто нову стартову позицію кацапів для продовження війни, от і все
detroytred написав:*«На мою думку, якщо у нас зросте цінність людського життя, це може стати перешкодою для нашого подальшого виживання у війні. Адже в конфлікті з Росією може вистояти тільки та країна, в якій значущість людського життя наближається до російського показника. Таким чином, нам самим потрібно сприяти тому, щоб люди думали саме так. Це єдиний шлях для України витримати у наступні роки війни», - заявив журналіст.
Хоч і старе за жовтень, але влучно по темі вчорашній. Ціни життя.
Портников начал крупно лажать. Как это согласуется с войной Израиля с арабами? У тех даже смертники есть, а Израиль за одного пленного солдата, отдаёт огромное количество преступников. По последнему соглашению о перемирии с ХАМАСом, если не ошибаюсь, 1000 человек за 33 заложника.
P.s. Интересно, что антикор у меня открывается только через vpn.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 січ, 2025 17:36, всього редагувалось 1 раз.
За оцінками консалтингової компанії ExPro, за транзит російської нафти у 2024 році Україна отримала близько 250 млн дол., тоді як від продажу сировини російський бюджет поповнився 6 млрд дол.
На купівлі нафти з Росії продовжують наполягати лише Будапешт та Братислава, які навіть не збиралися шукати альтернативні шляхи імпорту. До того ж, вони постійно саботують важливі рішення щодо фінансової та військової допомоги та погрожують заблокувати вступ України до ЄС та НАТО.
"Теза Шмигаля про те, що ми не можемо зупинити транзит через порушення угоди про асоціацію з ЄС та Енергетичну хартію, не відповідає дійсності", – каже колишній керівник "Оператора ГТС" Сергій Макогон. На підтвердження своїх слів він наводить два аргументи.
По-перше, Енергетична хартія – мертва угода, з якої ЄС вирішив вийти ще 30 травня 2024 року. Тому посилатися на неї – незрозуміла тактика.
По-друге, в угоді про асоціацію є спеціальна стаття 472, яка дозволяє Україні в разі форс-мажорних обставин, які загрожують національній безпеці, вчиняти будь-які дії для її захисту.
Slon_Nosov написав:......... Я вибачаюсь, але пан Будівельник незважаючи на наші з ним сварки більше десяти років тому добровільно придбав полегшані бронеплити для мого сина та мабудь більше за всіх задонатив на плити для інших бійців. За це йому велика подяка, прошу мати на увазі! Не зважаючи на те що на деякі речі наші погляди не співпадають... ....
Я писал уже не раз, что Будівельник заслуживает уважения за многое. Вот только, когда он берется уверенно судить о том, в чём ничего не понимает... Если бы не это, ему цены бы не было.
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
У мене складається таке враження що Трамп не досяг миру(за 24 години) саме через позицію Зеленського. Я вже не раз писав що Зе не хочу миру. Якщо глянути на факти, а не фантазії то Зе постійно виставляє нереальні пропозиції(вимоги): 1."кордони 91" - нереально 2.вступ в НАТО - нереально інших пропозицій від Зе я не чув. Якщо хтось чув - напишіть.
Трамп(його команда) в свою чергу прийняла стратегію "зменшити допомогу Україні" я думаю саме тому щоб змусити українську владу(Зе) до поступків. Але зараз, коли Трамп прийшов до влади, ця стратегі є очевидно погана. На поступки Зе не пішов, а якщо допомогу реально зменшити - Україна може програти, що буде грандіозним провалом США(вже Трампа). Виходить тупик для Трампа.
1. "кордони 91", Зеленский, по-моему, всерьёз уже не упоминает. Так, иногда проскакивает как дежурная фраза. Но заявить даже до начала переговоров, что он согласен отдать часть Украины, он не может и не должен. 2. "вступ в НАТО - нереально", - согласен. Но тут тот же принцип - требуй больше, если хочешь добиться хоть чего-то. Он хочет хоть какие-то гарантии безопасности для Украины. Лучший вариант, конечно, НАТО. Этого не будет, но тогда, может, будет хоть что-то.
yama написав:поки одні помирають інші роблять гроші тобтолюди помирають заради того щоб хтось міг торгувати та заробляти . Але солдатам вибору заробляти чи помирати не дають
Так всегда было. И выбор-он есть всегда.Иногда альтернатива хуже, но чисто логически выбор есть. Жена знакомого сына в 15 лет в Германию вывезла. Побоялись даже 16-и ждать. Чисто теоретически упремся в бутылочное горлышко через 5-7 лет, когда подросший невыездной ресурс будет использованный, а нового обмаль будет. Так-то если,допустим,верить Трампу что у нас 600 000 потерь (пусть с санитарными) а офф.инфа грубо лям бронь,полтора отсрочка,три бегунки-то даже и больше продержимся. Велика Украина,и отступать есть куда!