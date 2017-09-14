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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120661206712068120691207012071>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:53

  Faceless написав:
konstantin kirovograd написав:Господар Вельзевула
там предлагался безпрепятственный проезд -типа аренда дороги или что-то подобное -слово ещё такое интересное как это называется,забыл к сожалению.
Херсон и Запорожье пуйло внёс в конституцию позже когда уже закусились конкретно
Мабуть ви про концесію
От тільки всім притомним зрозуміло що всі ті вимоги означали б просто нову стартову позицію кацапів для продовження війни, от і все


Земельный сервитут
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:55

  konstantin kirovograd написав:Кожен четвертий чоловік (25%) і кожен третій молодий українець 18-29 років (33%) висловили бажання залишити Україну назавжди після відкриття кордонів.

Такі результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив.
---------
91% опитаних українців гордяться українським громадянством, що є найвищим показником за останні два десятиліття.

Про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу.
---------------------
Це все що треба знати про соцопроси :D



профі-спортіки драпають щоразу після виїзду за бугор на змаги :shock:

Подружжя чернівецьких каратистів не повернулось в Україну після змагань в Італії
Зв’язку з ним не має: вони видалили усі свої соцмережі та вимкнули телефони.
https://zaxid.net/chernivetski_karatist ... i_n1602280

Виступатиме за Хорватію: український призер Олімпіади 2024 Ковтун змінює громадянство
Разом із Ковтуном отримає хорватський паспорт його тренерка Ірина Горбачова. Тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич заявив, що в Україні для спортсмена "немає перспектив".
https://focus.ua/uk/sport/689025-illya- ... madyanstvo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:57

#апагаваріть

  Xenon написав:
❗️рф впаде протягом 8-ми місяців, – Подоляк.

Це станеться, «якщо суттєво наростити удари по її території, а також посилити на неї міжнародний тиск».

https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-chas ... 49994.html

Куди впаде? В обійми Китаю? А партнерам саме це потрібно? Чи #апагаваріть.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 січ, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Миша-клиент написав:Земельный сервитут

через назву мабуть і не розглядали, бо прозвали б зеленими сервітутками :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:00

Кемска волость - Яя

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский


Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.

не важно, головне що було "обмінять на Медведчука", подумаєш, 2 обл. туда, 2 сюда.
Кемска волость - ЯЯ - забірайте
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:02

*А мячик на поле Трампа и Орбана... до 31 января...
Если Трамп даст добро - Орбан снимет блок на продолжение санкций ЕС против РФ...
Если не снимет... сами понимаете...
Но если снимет блок... то советую мирумирцам снять розовые очки по Трампу...* (с)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:04

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский


Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.

ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 22 січ, 2025 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:04

  Xenon написав:цеж вже було.. (с)

❗️Британці проти ініціативи Трампа швидко закінчити війну в Україні, – The Times з посиланням на високопоставлених офіцерів.

Вони побоюються, що це може дати рф можливість перегрупуватися, посилити свої позиції та призвести до довгострокової нестабільності в регіоні.

https://www.thetimes.com/uk/defence/art ... ion=global

Брітанський шпіндєль, ще огого. Бо лунають голоси, що вже не ті оберти.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:13

  Xenon написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский


Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.

ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны

Нераельний кейс. За 350 років не стала, а тут бац і стала
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:14

  Xenon написав:
❗️рф впаде протягом 8-ми місяців, – Подоляк.
Це станеться, «якщо суттєво наростити удари по її території, а також посилити на неї міжнародний тиск».
https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-chas ... 49994.html

чому не 2-3, непорядок
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