Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:53
Faceless написав: konstantin kirovograd написав: Господар Вельзевула там предлагался безпрепятственный проезд -типа аренда дороги или что-то подобное -слово ещё такое интересное как это называется,забыл к сожалению. Херсон и Запорожье пуйло внёс в конституцию позже когда уже закусились конкретно
Мабуть ви про концесію
От тільки всім притомним зрозуміло що всі ті вимоги означали б просто нову стартову позицію кацапів для продовження війни, от і все
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:55
konstantin kirovograd написав:
Кожен четвертий чоловік (25%) і кожен третій молодий українець 18-29 років (33%) висловили бажання залишити Україну назавжди після відкриття кордонів.
Такі результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив.
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91% опитаних українців гордяться українським громадянством, що є найвищим показником за останні два десятиліття.
Про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу.
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Це все що треба знати про соцопроси
профі-спортіки драпають щоразу після виїзду за бугор на змаги
Подружжя чернівецьких каратистів не повернулось в Україну після змагань в Італії
Зв’язку з ним не має: вони видалили усі свої соцмережі та вимкнули телефони.
https://zaxid.net/chernivetski_karatist ... i_n1602280 Виступатиме за Хорватію: український призер Олімпіади 2024 Ковтун змінює громадянство
Разом із Ковтуном отримає хорватський паспорт його тренерка Ірина Горбачова. Тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич заявив, що в Україні для спортсмена "немає перспектив".
https://focus.ua/uk/sport/689025-illya- ... madyanstvo
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:57
Xenon написав:
Куди впаде? В обійми Китаю? А партнерам саме це потрібно? Чи #апагаваріть.
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flyman
в Сер 22 січ, 2025 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:57
Миша-клиент написав:
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через назву мабуть і не розглядали, бо прозвали б зеленими сервітутками
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:00
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский
Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.
не важно, головне що було "обмінять на Медведчука", подумаєш, 2 обл. туда, 2 сюда.
Кемска волость - ЯЯ - забірайте
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:02
*А мячик на поле Трампа и Орбана... до 31 января...
Если Трамп даст добро - Орбан снимет блок на продолжение санкций ЕС против РФ... Если не снимет... сами понимаете... Но если снимет блок... то советую мирумирцам снять розовые очки по Трампу...* (с) __________________ Індикатор!
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:04
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский
Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.
ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны
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Xenon
в Сер 22 січ, 2025 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:04
Xenon написав:
цеж вже було.. (с)
❗️
Британці проти ініціативи Трампа швидко закінчити війну в Україні, – The Times з посиланням на високопоставлених офіцерів.
Вони побоюються, що це може дати рф можливість перегрупуватися, посилити свої позиції та призвести до довгострокової нестабільності в регіоні.
https://www.thetimes.com/uk/defence/art ... ion=global
Брітанський шпіндєль, ще огого. Бо лунають голоси, що вже не ті оберти.
flyman
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:13
Xenon написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский
Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.
ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны
Нераельний кейс. За 350 років не стала, а тут бац і стала
flyman
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Xenon написав:
чому не 2-3, непорядок
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