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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1206712068120691207012071>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:16

  flyman написав:
  Xenon написав:ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны

Нераельний кейс. За 350 років не стала, а тут бац і стала

в часи р.імперії і рад.союзу Україна була дуже незалежною від москви?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:22

  Xenon написав:ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны


А,я понял. Как подумаешь чего избежали- аж мороз по шкуре идет.
ну,в смысле,на данный момент избежали.
Солон говорил что оценивать результаты нужно после конца действия индивидуума.
Тут другое интересно. А народ бы принял такое решение или нет?
Я думаю нет.
Вон патриотов сколько вокруг. С каждого погреба вещают.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:23

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский


Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.

Текст Стамбульських домовленостей опублікований. Причому інфа злита з рос. сторони. З нашої сторони інфи досі немає.
Нічого там про заміну Зе на когось немає, признати Донбас частиною РФ також немає.
Пройшло 3 роки і Зе пробило на фантазії.
Опублікувати ці домовленості повністю у нього сміливості не вистачає. Очевидно чому - виявиться що Зе "трішки" бреше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:24

  Xenon написав:
  flyman написав:
  Xenon написав:ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны

Нераельний кейс. За 350 років не стала, а тут бац і стала

в часи р.імперії і рад.союзу Україна була дуже незалежною від москви?

і стала аля 2га РБ? Точно?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:25

  sashaqbl написав:Перевзуваємось на льоту. Спочатку говорив, що Трамп швидко все порішає.

Я такого ніколи не говорив. Навіщо на мене наговорювати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:26

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️рф впаде протягом 8-ми місяців, – Подоляк.

Це станеться, «якщо суттєво наростити удари по її території, а також посилити на неї міжнародний тиск».

https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-chas ... 49994.html

Куди впаде? В обійми Китаю? А партнерам саме це потрібно? Чи #апагаваріть.

когда упадёт главное чтобы не придавила Подоляка пьющего кофе в крыму
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:26

  andrijk777 написав:Текст Стамбульських домовленостей опублікований. Причому інфа злита з рос. сторони. З нашої сторони інфи досі немає.
Нічого там про заміну Зе на когось немає, признати Донбас частиною РФ також немає.
Пройшло 3 роки і Зе пробило на фантазії.
Опублікувати ці домовленості повністю у нього сміливості не вистачає. Очевидно чому - виявиться що Зе "трішки" бреше.

ти не поняв,
многоходовчка: мир, вибори, заміна ... і не на Медведчука, а на якого чергового латентного Охріменка (не ж Мураєва, Шарія, Бойка, чи, вибачте на слові, Гордона)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:32

  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский


Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.

Текст Стамбульських домовленостей опублікований. Причому інфа злита з рос. сторони. З нашої сторони інфи досі немає.
Нічого там про заміну Зе на когось немає, признати Донбас частиною РФ також немає.
Пройшло 3 роки і Зе пробило на фантазії.
Опублікувати ці домовленості повністю у нього сміливості не вистачає. Очевидно чому - виявиться що Зе "трішки" бреше.

він постійно бреше. якась маніакальна генетична потреба брехати.
бреше більше путіна
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:35

Бетон
ну политика она такая и есть...если бы все политики говорили правду как Джим Керри в фильме Лжец мы бы все на этом шарике :D окуели от услышаного
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Сер 22 січ, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:35

  Banderlog написав:А що це Ви за Портнікова вступаєтесь?)

Люблю, знаете ли интеллектуально подкачанных мужчин.)
stm
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