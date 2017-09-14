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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:16
flyman написав: Xenon написав:
ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны
Нераельний кейс. За 350 років не стала, а тут бац і стала
в часи р.імперії і рад.союзу Україна була дуже незалежною від москви?
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Xenon
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:22
Xenon написав:
ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны
А,я понял. Как подумаешь чего избежали- аж мороз по шкуре идет.
ну,в смысле,на данный момент избежали.
Солон говорил что оценивать результаты нужно после конца действия индивидуума.
Тут другое интересно. А народ бы принял такое решение или нет?
Я думаю нет.
Вон патриотов сколько вокруг. С каждого погреба вещают.
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:23
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский
Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.
Текст Стамбульських домовленостей опублікований. Причому інфа злита з рос. сторони. З нашої сторони інфи досі немає.
Нічого там про заміну Зе на когось немає, признати Донбас частиною РФ також немає.
Пройшло 3 роки і Зе пробило на фантазії.
Опублікувати ці домовленості повністю у нього сміливості не вистачає. Очевидно чому - виявиться що Зе "трішки" бреше.
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andrijk777
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:24
Xenon написав: flyman написав: Xenon написав:
ну после полного разоружения и президента в лице Медведчука - Украина стала-бы Беларусью №2; зачем воевать еще за 2 области, если можно получить всё и без войны
Нераельний кейс. За 350 років не стала, а тут бац і стала
в часи р.імперії і рад.союзу Україна була дуже незалежною від москви?
і стала аля 2га РБ? Точно?
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flyman
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:25
sashaqbl написав:
Перевзуваємось на льоту. Спочатку говорив, що Трамп швидко все порішає.
Я такого ніколи не говорив. Навіщо на мене наговорювати?
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andrijk777
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:26
flyman написав: Xenon написав:
Куди впаде? В обійми Китаю? А партнерам саме це потрібно? Чи #апагаваріть.
когда упадёт главное чтобы не придавила Подоляка пьющего кофе в крыму
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:26
andrijk777 написав:
Текст Стамбульських домовленостей опублікований. Причому інфа злита з рос. сторони. З нашої сторони інфи досі немає.
Нічого там про заміну Зе на когось немає, признати Донбас частиною РФ також немає.
Пройшло 3 роки і Зе пробило на фантазії.
Опублікувати ці домовленості повністю у нього сміливості не вистачає. Очевидно чому - виявиться що Зе "трішки" бреше.
ти не поняв,
многоходовчка: мир, вибори, заміна ... і не на Медведчука, а на якого чергового латентного Охріменка (не ж Мураєва, Шарія, Бойка, чи, вибачте на слові, Гордона)
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flyman
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:32
andrijk777 написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Россия требовала заменить меня на Медведчука в рамках «Стамбульских договоренностей», признать Донбасс частью РФ, нейтральный статус, разоружение, — Зеленский
Я не понял,а Херсонская,Запорожская? Ему ж коридор по любому нужен.
Текст Стамбульських домовленостей опублікований. Причому інфа злита з рос. сторони. З нашої сторони інфи досі немає.
Нічого там про заміну Зе на когось немає, признати Донбас частиною РФ також немає.
Пройшло 3 роки і Зе пробило на фантазії.
Опублікувати ці домовленості повністю у нього сміливості не вистачає. Очевидно чому - виявиться що Зе "трішки" бреше.
він постійно бреше. якась маніакальна генетична потреба брехати.
бреше більше путіна
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Бетон
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:35
Бетон
ну политика она такая и есть...если бы все политики говорили правду как Джим Керри в фильме Лжец мы бы все на этом шарике
окуели от услышаного
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:35
Banderlog написав:
А що це Ви за Портнікова вступаєтесь?)
Люблю, знаете ли интеллектуально подкачанных мужчин.)
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stm
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