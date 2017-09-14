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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1206812069120701207112072>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:40

Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого підозрюють у незаконному збагаченні, привезли до суду каретою швидкої допомоги.

За словами адвоката, під час обшуків у Друзя стався інсульт, після чого його шпиталізували до реанімації.
------
"Что там было? Как ты спасся?" —
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший  что возьмёшь! :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:42

  konstantin kirovograd написав:Бетон
ну политика она такая и есть...если бы все политики говорили правду как Джим Керри в фильме Лжец мы бы все на этом шарике :D окуели от услышаного

Не все так однозначно.
Погано вчили теорію ігор, або не вчили зовсім, тому таке заявляєте.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:43

  konstantin kirovograd написав:Бетон
ну политика она такая и есть...если бы все политики говорили правду как Джим Керри в фильме Лжец мы бы все на этом шарике :D окуели от услышаного

есть вещи, про которые нельзя врать. гибель людей это первая из них.
в США за враньё - садят в тюрьму, лишают президентского поста.
мы воюем за их деньги и за их ценности. мы выбрали западные ценности.
нельзя воевать за западные деньги с росией и хотеть быть росией одновременно
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:49

  Бетон написав:він постійно бреше. якась маніакальна генетична потреба брехати.
бреше більше путіна

Вжився в роль. Побачив що усі політики брешуть, значить можна. :D

Проблема що він бреше дуже топорно. Наприклад уся Польща до сих пір обурена коли він завив що ракета яка там впала була російська, тим самим хотів спровокувати конфлікт Польщі з РФ. Навіщо було так топорно брехати? Відбулось розслідування, яке чітко показало що це наша ракета. І? Яка після цього буде довіра поляків до слів Зе?

Путін також бреше багато, але бреше достатньо вміло. Чи то від природи він такий чи навчився за 25 років. Прям такої брехні "в лоб"(щоб можна було точно довести що це брехня) путін не допускає(старається не допускати).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:56

  andrijk777 написав:
  Бетон написав:він постійно бреше. якась маніакальна генетична потреба брехати.
бреше більше путіна

Вжився в роль. Побачив що усі політики брешуть, значить можна. :D

Проблема що він бреше дуже топорно. Наприклад уся Польща до сих пір обурена коли він завив що ракета яка там впала була російська, тим самим хотів спровокувати конфлікт Польщі з РФ. Навіщо було так топорно брехати? Відбулось розслідування, яке чітко показало що це наша ракета. І? Яка після цього буде довіра поляків до слів Зе?

Путін також бреше багато, але бреше достатньо вміло. Чи то від природи він такий чи навчився за 25 років. Прям такої брехні "в лоб"(щоб можна було точно довести що це брехня) путін не допускає(старається не допускати).

А "нас там нет"?
И врать он научился ещё раньше, всё же гебист.
А с ракетой Зеленский заявлял, когда ещё было не ясно, чья. Кучма долго отрицал даже когда уже всё было известно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:57

  Бетон написав:
  konstantin kirovograd написав:Бетон
ну политика она такая и есть...если бы все политики говорили правду как Джим Керри в фильме Лжец мы бы все на этом шарике :D окуели от услышаного

есть вещи, про которые нельзя врать. гибель людей это первая из них.
в США за враньё - садят в тюрьму, лишают президентского поста.
мы воюем за их деньги и за их ценности. мы выбрали западные ценности.
нельзя воевать за западные деньги с росией и хотеть быть росией одновременно


Це зрозуміло .
Ото ти з самого початку войни, під гаслами " а давайте сдадімся ,что они нам сделают ?"кожного вечора вилазиш .

Ага , й про правду ..... ти коли в ТЦК підеш ?
Тебе чекають війскові пригоди !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:58

  Бетон написав:нельзя воевать за западные деньги с росией и хотеть быть росией одновременно
почему нельзя? кто запретил?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:05

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  Бетон написав:він постійно бреше. якась маніакальна генетична потреба брехати.
бреше більше путіна

Вжився в роль. Побачив що усі політики брешуть, значить можна. :D

Проблема що він бреше дуже топорно. Наприклад уся Польща до сих пір обурена коли він завив що ракета яка там впала була російська, тим самим хотів спровокувати конфлікт Польщі з РФ. Навіщо було так топорно брехати? Відбулось розслідування, яке чітко показало що це наша ракета. І? Яка після цього буде довіра поляків до слів Зе?
///

///
А с ракетой Зеленский заявлял, когда ещё было не ясно, чья.
///

А смысл заявлять -- если малейшего понятия не имеешь, как оно на самом деле? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:08

Гейм теорі в практиці.

  _hunter написав:А смысл заявлять -- если малейшего понятия не имеешь, как оно на самом деле? :roll:

Як в анегдоті про поруччіка, як йому удається імєть успєх у жєнщін:
- "можна по мордам получіть, а можна і впердоліть"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:09

Здесь была дискуссия по Указу Трампа (причем в большинстве "Все пропало! Пора сдаваться!")
ПЕРЕОЦЕНКА И ПЕРЕСТРОЙКА ИНОСТРАННОЙ ПОМОЩИ США

Читаю Указ:
Раздел 3. (a) 90-дневная пауза в оказании помощи США в целях развития для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США. Все руководители департаментов и агентств, отвечающие за программы помощи США в целях развития, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств помощи в целях развития иностранным государствам и реализующим неправительственным организациям, международным организациям и подрядчикам в ожидании проверок таких программ на предмет эффективности программ и соответствия внешней политике США, которые должны быть проведены в течение 90 дней с момента настоящего распоряжения. Управление по управлению и бюджету (OMB) должно обеспечить соблюдение этой паузы посредством своих полномочий по распределению.
...

Гуглоперевод - https://www-whitehouse-gov.translate.go ... r_pto=wapp

Оригинал - https://www.whitehouse.gov/presidential ... reign-aid/

Порылся в Инете - нет о приостановке поставок вооружения и припасов к нему Украине.

Может потому, что вооружение и боеприпасы это не
выплаты средств помощи в целях развития

:?:

Ваши мнения?
yanyura
 
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