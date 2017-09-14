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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1207012071120721207312074>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️«Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя», – Трамп закликав рф завершити війну, пригрозивши ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США

«… я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше.

Якщо ми не укладемо "угоду", найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам-учасницям», – написав він у своєму акаунті в Truth Social.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:40

  Бетон написав:❗️«Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя», – Трамп закликав рф завершити війну, пригрозивши ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США

«… я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше.

Якщо ми не укладемо "угоду", найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам-учасницям», – написав він у своєму акаунті в Truth Social.



Опять санкции? Цэ вже було!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:43

  detroytred написав:Каллас зазначила, що ЄС повинен показати Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".
///

Це стосовно, що ніхто нічого не винен. Сама голова ЄК чітко визначає, що "ЄС повинен...".

Что вам тот долг так покоя не дает? :lol: — должны, но не Украине, а Путину. И должны не дать, а показать. :lol:
И, опять же - там must было, что к долгам тоже слабое отношение имеет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:43

В Японии пожилые люди совершают мелкие преступления, такие как кражи и вандализм, чтобы попасть в тюрьму, где есть бесплатная еда, медицинская помощь и общение, которого им не хватает на свободе.

За последние годы в стране число заключённых старше 65 лет выросло почти в четыре раза. Многие после освобождения вновь нарушают закон, стремясь вернуться за решётку, а некоторые готовы отдавать пенсию ради постоянного пребывания в тюрьме.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Японии 20% людей старше 65 живут за чертой бедности.

тут писали что будет если научатся лечить смертельные болезни и ср.возраст перевалит за 60. или это к медицине?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:48

Бетонних бліндажів на кордоні не було жодного, як і жодного повністю зашитого деревом окопу, але піхота 125-ї бригади зробила все, що було в їх силах перед переважаючим противником. Натомість командування на попередження бійців не реагувало, кажуть в DeepState.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... -generaliv

цікаво, скільки за цей "контрвиступ" нарахували преміальних савєцкім генералісімусам? 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://truthsocial.com/@realDonaldTrum ... 2548137314
Сподіваюсь буде "по поганому"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:58

  _hunter написав: Что вам тот долг так покоя не дает? :lol: — должны

Відчуваю, що Україну використовують. По-партнерські.
Коли вона опинилась в складному становищі, то "користують"...

Воно-то так, не зобов'язані офіційно, але під гаслом, що це дружня допомога, якось крінжово)) заходить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2025/01/22/stargate-trump-s-500-billion-project-to-boost-artificial-intelligence_6737299_19.html
Може Маск вийшов на вищі цивілізації і ті прислали вказівку, що пора припиняти безобразіє та бойню, інакше у вищу лігу не приймуть, не те що на Марс
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:08

Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову

рф повинна як мінімум повернутись до кордонів 2022. Це була би справедлива можливість розпочати діалог, – Зеленський.

Для мене важлива якість, а не терміни, – Зеленський про закінчення війни

«Я впевнений, зі мною погодяться всі українці: важливо, щоб ми змогли досягти стабільного миру для України»
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:21

Xenon с такими зепредентами и враги не нужны.
Wirująświatła
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  #<1 ... 1207012071120721207312074>
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