❗️«Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя», – Трамп закликав рф завершити війну, пригрозивши ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США
«… я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше.
Якщо ми не укладемо "угоду", найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам-учасницям», – написав він у своєму акаунті в Truth Social. ㅤ
Бетон написав:❗️«Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя», – Трамп закликав рф завершити війну, пригрозивши ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США
«… я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше.
Якщо ми не укладемо "угоду", найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам-учасницям», – написав він у своєму акаунті в Truth Social. ㅤ
В Японии пожилые люди совершают мелкие преступления, такие как кражи и вандализм, чтобы попасть в тюрьму, где есть бесплатная еда, медицинская помощь и общение, которого им не хватает на свободе.
За последние годы в стране число заключённых старше 65 лет выросло почти в четыре раза. Многие после освобождения вновь нарушают закон, стремясь вернуться за решётку, а некоторые готовы отдавать пенсию ради постоянного пребывания в тюрьме.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Японии 20% людей старше 65 живут за чертой бедности.
тут писали что будет если научатся лечить смертельные болезни и ср.возраст перевалит за 60. или это к медицине?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Бетонних бліндажів на кордоні не було жодного, як і жодного повністю зашитого деревом окопу, але піхота 125-ї бригади зробила все, що було в їх силах перед переважаючим противником. Натомість командування на попередження бійців не реагувало, кажуть в DeepState. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... -generaliv
цікаво, скільки за цей "контрвиступ" нарахували преміальних савєцкім генералісімусам?