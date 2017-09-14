buratinyo написав:Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило. дело не в уме. У русни гэбистской задача с ноября 2013 так и стояла - майдан спровоцировать и мирно не завершить! , больше хаоса!, меньше законной власти в стране-жертве. Где-то читал, подсчитали монетнодворские спецы, что окончательные эскизы конкретной медали за взятие Крыма с датой начальной
Интересную тему подняли... Выделил выше утверждения, которые волнуют многих. Уверен, что 99% украинского народа понимают, что их где-то надули с майданами, но не знают где и в чем именно.
Если кого-то сейчас шокирует мой ответ на заданные выше вопросы и выделенные утверждения, то значит этот кто-то был слишком доверчивым и наивно верил лживым новостям в сми и, самое главное, не пытался лично разобраться что и как на самом деле происходило в разных частях нашей страны в те годы.
Итак, я рассматриваю события в Украине с 1995 года как единый сценарий Газпрома по отжиму всей ГТС Украины. ГТС Украины - это актив, на который положил глаз Газпром.
На ветке форума о возможных причинах войны росии и Украины была названа причина - газовые долги, которая является самой вероятной из всех причин. Размер долгов (возможно юридически и спорных в разное время) слишком значимый и формально давал основание даже начать войну для грабежа Украины со стороны Газпрома, начиная уже с 2002-2003 года. В данном контексте и отвечаю на выделенное в цитатах.
1. 1-й и 2-й майдан отличаются только благодаря целям Газпрома, реализуемыми им на те моменты.
Во времена планового первого майдана Газпром осуществлял всего лишь юридический перевод всех долгов за газ на каждого украинца, включив их в новые сверх высокие тарифы благодаря преступным согласованным действиям Ю.Тимошенко и В.Ющенко на газовой стези. Конкретные действия - разрыв по инициативе Украины!!! да еще и со штрафами в ее сторону выгоднейшего для Украины на тот момент газового договора от Кучмы с нормальной ценой (70 долларов США) и заключение преступного невыгоднейшего для Украины нового договора с дикими условиями дословно "бери не бери, но все равно плати слишком дорого" (300-590 долларов США). Так как валюту Украина не печатает, то возросшие суммы для платежей Газпрому по новому договору надо было где-то брать. И Украина начала пытаться их получать за счет кредитов из ЕС, которые стали реальными и массовыми благодаря тому, что Ющенко отменил защитные импортные пошлины, нанеся при этом экономический удар по украинским производственным предприятиям. Для реализации вышесказанного не было нужды проливать кровь на тот момент, а майдан был хорошо спланирован, подготовлен и профинансирован. Большинство не понимает до сих пор кто за ним стоял.
Во времена второго майдана Газпром осуществлял решение сразу двух своих проблем, возникших нежданно. Неожиданные действия Януковича, который всеми силами пытался признать новый газовый договор от Тимошенко преступным и юридически недействительным, ставили прошлые достижения Газпрома не устойчивыми и обнуленными, не смотря на успехи Газпрома в первом майдане. Было принято эмоциональное классическое решение, по типу, нет человека - нет проблемы. И Януковича решено было просто свергнуть и начать отжим активов с территориями Украины в счет всех невыплаченных долгов и новых штрафов за просрочку платежей по новому договору. Такие цели без крови не реализуются, так как покушаются на основы государственности Украины, поэтому второй майдан стал кровавым. Он был хуже спланирован, что свидетельствует о меньшем времени на его подготовку, но лучше финансировался так как Газпром все же успел получить крупные платежи по новому газовому договору во время Ющенко и Тимошенко. И конечно же он был своеобразной подготовкой для дальнейших действий с участием "зеленых человечиков" и юридического оправдания бездействия временной так называемой киевской власти сразу после свержения Януковича, которая нарушала основные статьи Конституции Украины, намеренно не заметив в 2014 году явной иностранной вооруженной агрессии с отжимом Крыма.
2. Агенты Кремля существуют в Украине по неопытности, глупости, благодаря манипуляциям, а также безусловно есть и за деньги Газпрома (кремля или из его кошельков).
Меня лично очень интересовал вопрос. Что и кто заставил в 2013-2014 годах на майдане в Киеве молодых людей воинственно кричать на видеокамеры для телевизионных корреспондентов "хто не скачить той москаль", "москаляку на гилляку" и т.д.? Ведь это очень нужно для оправдания вооруженной агрессии росии против Украины, для оправдания резкого поднятия Газпромом цены за российский газ для Украины в 5-8 раз. Очень нужно, но ведь ненависти к росии на майданах не должно было быть априори. Объявленные цели майданов были - стремление к лучшей жизни, как в Европе и США, реализация этого на уровне государства. Где тут ненависть может быть? И тут по телеку такое: "москалляку на гилляку". Это разрыв шаблонов и найти причину чрезвычайно важно. Поэтому пытаемся сделать это далее.
Из возможных причин логически могут существовать всего лишь три. а) это провокаторы на майдане и не только исключительно прыгающие с такими криками для российских сми за деньги кремля и по заданию кремля. Плюсы очевидны, а минусы - это сомнительные актерские таланты у исполнителей, благодаря чему их можно разоблачить внимательно изучив на видео их действия на майдане. б) это обычные украинские мирные хлопці та дівчата, студенты, которых на майдане или другом митинге спровоцировали и раздрочили специально обученные для создания массовых беспорядков работники российской разведки или подобной службы из ФСБ. в) это люди из ранее созданных украинских националистических организаций от политических партий с неясными источниками финансирования (в том числе из росии).
Пытался в свое время по возможности откинуть две из трех наименее вероятных возможных причин. Но, к своему сожалению, для всех трех нашел подтверждения реальности их существования. Газпром финансировал все названные варианты для подготовки военной агрессии.
Самым прикольным был мой разговор с ничего не подозревающим украинским националистом, с которым случайно ехал в поезде в 2015 году. Осторожно в разговоре мне удалось узнать у него, что финансирование его организации, участвовавшей в различных общественных мероприятиях, резко оборвалось в 2014 году после отжима Крыма. Об источниках поступления денег он ничего не знал естественно и даже не задумывался.
3. Что касается Парасюка и "Правого сектора", то по моему мнению их следует отнести к пункту б). Ведь многие из них погибли, защищая Украину от агрессора. А более благородного дела совершить невозможно. ИМХО.
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
я ждал этого. он будет первым, кто сядет в тюрьму. надеюсь вся шобла тоже
Так це і є страхування від США на випадок відмови Зе і Ко від переговорів. Витягнуть кримінальні справи, і поставлять ультиматум, або-або. І, це спрацює на 100%. Практичний робочий варіант як заставити слухатись.
budivelnik написав:....... В мене не має культу грошей. Я взагалі живу в комунізмі ( правда в якійсь початковій його стадії-хоча точно кращій ніж воєнний комунізм 1920 і розвинутий соціалізм совка) Не повіриш , в мене в гаманці навіть гроші рідко валяються. Є карточки( корпоративні), тому якщо щось поточного захотів( не знаю якийсь хавчик, чи ресторанчик чи розваги) - то купив не дивлячись на ціну. Зараз не вистарчає подорожей... .........
budivelnik написав:
Wirująświatła написав:....... а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу. ........
Сміх без причини - ознака дурачини... ТМ ( с) Народна мудрість Отже по порядку 1 Я не хожу по магазинам, не переживаю за відсутність чогось ( бо в мене є все що мені треба ( крім здоровья але й на це не жаліюсь), не буваю голодний, не дістаю оточуючих по питанню що мені від них щось треба ... тобто не обмежую себе ні в чому з того що мені потрібно. Так, в мене відсутня яхта.. але вона мені без потреби , я й без неї нормально себе почуваю Не ношу ролекс.. бо й на телефоні час можна взнати з такою ж точністю Не пишу паркером - бо набір з чотирьох різнокольорових ручок- закриває мені все що треба при писанні Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є. Шматок сала не поміняю на фуагра чи рибу фугу... То чим цей комунізм відрізняється від того що обіцяли совкам комуністи? 2 Тепер по питанню -живу так само як пересічний.... На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрику Так сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає
То чого ржеш комуняко? І так далі і тому подібне - це практично комунізм
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
Так це і є страхування від США на випадок відмови Зе і Ко від переговорів. Витягнуть кримінальні справи, і поставлять ультиматум, або-або. І, це спрацює на 100%. Практичний робочий варіант як заставити слухатись.
пост в фейсбуке? рили? ...реально этому миру ппц...
ЛАД написав:человек слишком переоценивает свой опыт,
Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів В бізнесі все простіше той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн. І там, свою правоту доказують кінцевим результатом. А совки й далі нехай дурять населення світлим і справедливим майбутнім.. От тільки ті хто дурив - вже в могилі А світлого майбутнього для тих кого дурили - так і не сталось.
Понятно, будивельник ценнее Эйнштейна.
А що Ейнштейн займався бізнесом? і чого досяг ? Тому Один розповідає що рейтинг Блумберга не розподіляє по місцям де той в кого найбільша капіталізація займає першу сходинку.. а тільки показує що перший відрізняється від другого на ікс мільярдів.. Відразу перед очима картина Олімпіада , забіг на 100 метрів, перший пробіг за 9,85 сек, другий за 9,86, третій за 9,87... Але по хантеру з парторгом- це ні про що не говорить Перший в забізі він не найкращий і тому на нього треба рівнятись - він просто виграв 0,02 сек в третього.. Маразм? Тому Досягнення в бізнесі міряють - грошима Досягнення в бізі - секундами Досягнення в штанзі - кілограмами в науці-фоліантами.... і так далі.
холява написав:с такими зепредентами и враги не нужны.
А що , краще підняти руки до гори і вимовити " ми все зрозуміли , берить нас з Бетоном "- ми готові на прибирання снігу від самої камчатки до уралу ?
Краще сдохнути у бою , чим повірити ввпутіну ....
вы же не сдохли) а другим говорите что это лучше. нехорошо.
лучше сменить зе на кого адекватного. ок выборы невозможны, пусть сам пойдет в отставку и рада решит кто наиболее компетентен на этой должности.
.... ну вибачай , я все для того робив , але не сталось ... ....краще слухати оповідання долярчика , про те що він дбав про майбутьнє України коли увесь форум за..ав своїми повідомленнями ... ... ти, вночи мені показався більш адеватним ... Ну ,покажи мені як можна зараз поміняти когось ?
.. і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе , бо такі як ти , шляпа ,барабан , вадюля, хуянтер ,і т.д. краще сдохнуть на прибиранні сніга ...[/quote] мне снег убирать по понятиям западло Да и спина осыпалась, болею. Вы как, ростовскую АЭС в одну харю с маттабом в ядрёный пепел мО? Там не сложно