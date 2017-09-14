Додано: Сер 22 січ, 2025 21:03

ЛАД написав: budivelnik написав: .......

В мене не має культу грошей.

Я взагалі живу в комунізмі ( правда в якійсь початковій його стадії-хоча точно кращій ніж воєнний комунізм 1920 і розвинутий соціалізм совка)

Не повіриш , в мене в гаманці навіть гроші рідко валяються. Є карточки( корпоративні), тому якщо щось поточного захотів( не знаю якийсь хавчик, чи ресторанчик чи розваги) - то купив не дивлячись на ціну.

Зараз не вистарчає подорожей...

......... .......В мене не має культу грошей.Я взагалі живу в комунізмі ( правда в якійсь початковій його стадії-хоча точно кращій ніж воєнний комунізм 1920 і розвинутий соціалізм совка)Не повіриш , в мене в гаманці навіть гроші рідко валяються. Є карточки( корпоративні), тому якщо щось поточного захотів( не знаю якийсь хавчик, чи ресторанчик чи розваги) - тоЗараз не вистарчає подорожей............ budivelnik написав: Wirująświatła написав: .......

а как среднестатистический украинец пожить, слабо? .......пожить, слабо? Якщо по рівню споживання - то я так і живу.

........ Якщо по рівню споживання - то........

Сміх без причини - ознака дурачини...ТМ ( с) Народна мудрістьОтже по порядку1 Я не хожу по магазинам, не переживаю за відсутність чогось ( бо в мене є все що мені треба ( крім здоровья але й на це не жаліюсь), не буваю голодний, не дістаю оточуючих по питанню що мені від них щось треба ... тобто не обмежую себе ні в чому з того що мені потрібно.Так, в мене відсутня яхта.. але вона мені без потреби , я й без неї нормально себе почуваюНе ношу ролекс.. бо й на телефоні час можна взнати з такою ж точністюНе пишу паркером - бо набір з чотирьох різнокольорових ручок- закриває мені все що треба при писанніНе заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.Шматок сала не поміняю на фуагра чи рибу фугу...То чим цей комунізм відрізняється від того що обіцяли совкам комуністи?2 Тепер по питанню -живу так само як пересічний....На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрикуТак сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немаєТо чого ржеш комуняко?І так далі і тому подібне - це практично комунізм