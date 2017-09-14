budivelnik написав:....... В мене не має культу грошей. Я взагалі живу в комунізмі ( правда в якійсь початковій його стадії-хоча точно кращій ніж воєнний комунізм 1920 і розвинутий соціалізм совка) Не повіриш , в мене в гаманці навіть гроші рідко валяються. Є карточки( корпоративні), тому якщо щось поточного захотів( не знаю якийсь хавчик, чи ресторанчик чи розваги) - то купив не дивлячись на ціну. Зараз не вистарчає подорожей... .........
budivelnik написав:
Wirująświatła написав:....... а как среднестатистический украинец пожить, слабо?
Якщо по рівню споживання - то я так і живу. ........
Сміх без причини - ознака дурачини... ТМ ( с) Народна мудрість Отже по порядку 1 Я не хожу по магазинам, не переживаю за відсутність чогось ( бо в мене є все що мені треба ( крім здоровья але й на це не жаліюсь), не буваю голодний, не дістаю оточуючих по питанню що мені від них щось треба ... тобто не обмежую себе ні в чому з того що мені потрібно. Так, в мене відсутня яхта.. але вона мені без потреби , я й без неї нормально себе почуваю Не ношу ролекс.. бо й на телефоні час можна взнати з такою ж точністю Не пишу паркером - бо набір з чотирьох різнокольорових ручок- закриває мені все що треба при писанні Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є. Шматок сала не поміняю на фуагра чи рибу фугу... То чим цей комунізм відрізняється від того що обіцяли совкам комуністи? 2 Тепер по питанню -живу так само як пересічний.... На сімю з двох працюючих дорослих і одної студентки на поточні розходи йде 40000 грн/місяць.. Так два електромобіля при пробізі в 2000 км/місяць - зїдають якихось 1500 грн за електрику Так сильно утеплена квартира дозволяє на рік використати на опалення/гаряча вода/приготування їжі - 1800-2000м3 газу, а так як це не кооператив то інших трат крім вивезення сміття- немає
То чого ржеш комуняко? І так далі і тому подібне - це практично комунізм
«Близько 100 кримінальних кейсів зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших», — активістка Барабаш «За все буде покарання і сподіваюсь Зеленський більше ніколи не буде кандидатом в президенти», — написала у фейсбук голова громадської організації «Спротив», яку запросили на інавгурацію Трампа.
Так це і є страхування від США на випадок відмови Зе і Ко від переговорів. Витягнуть кримінальні справи, і поставлять ультиматум, або-або. І, це спрацює на 100%. Практичний робочий варіант як заставити слухатись.
пост в фейсбуке? рили? ...реально этому миру ппц...
ЛАД написав:человек слишком переоценивает свой опыт,
Це у тебе - оцінка повинна бути зроблена збіговиськом партфункціонерів В бізнесі все простіше той в кого 1 млн -успішніший від того в кого 0,9 млн. І там, свою правоту доказують кінцевим результатом. А совки й далі нехай дурять населення світлим і справедливим майбутнім.. От тільки ті хто дурив - вже в могилі А світлого майбутнього для тих кого дурили - так і не сталось.
Понятно, будивельник ценнее Эйнштейна.
А що Ейнштейн займався бізнесом? і чого досяг ? Тому Один розповідає що рейтинг Блумберга не розподіляє по місцям де той в кого найбільша капіталізація займає першу сходинку.. а тільки показує що перший відрізняється від другого на ікс мільярдів.. Відразу перед очима картина Олімпіада , забіг на 100 метрів, перший пробіг за 9,85 сек, другий за 9,86, третій за 9,87... Але по хантеру з парторгом- це ні про що не говорить Перший в забізі він не найкращий і тому на нього треба рівнятись - він просто виграв 0,02 сек в третього.. Маразм? Тому Досягнення в бізнесі міряють - грошима Досягнення в бізі - секундами Досягнення в штанзі - кілограмами в науці-фоліантами.... і так далі.
холява написав:с такими зепредентами и враги не нужны.
А що , краще підняти руки до гори і вимовити " ми все зрозуміли , берить нас з Бетоном "- ми готові на прибирання снігу від самої камчатки до уралу ?
Краще сдохнути у бою , чим повірити ввпутіну ....
вы же не сдохли) а другим говорите что это лучше. нехорошо.
лучше сменить зе на кого адекватного. ок выборы невозможны, пусть сам пойдет в отставку и рада решит кто наиболее компетентен на этой должности.
.... ну вибачай , я все для того робив , але не сталось ... ....краще слухати оповідання долярчика , про те що він дбав про майбутьнє України коли увесь форум за..ав своїми повідомленнями ... ... ти, вночи мені показався більш адеватним ... Ну ,покажи мені як можна зараз поміняти когось ?
.. і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе , бо такі як ти , шляпа ,барабан , вадюля, хуянтер ,і т.д. краще сдохнуть на прибиранні сніга ...[/quote] мне снег убирать по понятиям западло Да и спина осыпалась, болею. Вы как, ростовскую АЭС в одну харю с маттабом в ядрёный пепел мО? Там не сложно
Hotab написав:.......... А если его с дерьма подняли, вытряхнули и дали работу? Так он жить только начал!!! И счастлив наконец стал.........
Подавляющее большинство работников с дерьма не поднимают. Если он не будет работать на будивельника, то просто будет работать на кого-то другого. Может быть, работа будет хуже, но вполне возможно, лучше. В любом случае, смешно слушать, когда работодатель рассказывает, что он "облагодетельствовал" наёмного работника, когда взял его на работу. Так же, как то, что предприниматель занимается своим бизнесом, чтобы дать людям работу.
Я десь писав - ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВУВАВ ? А мені чогось здається що написав наступне Створив робоче місце таким чином , що ЗМОЖУ платити на 2 грн/км більше ніж за аналогічну роботу буде отримувати працівник в іншого роботодавця, який прийняв інший алгоритм розвитку СВОГО бізнесу, а саме зекономив сьогодні і частину цієї економії буде перекладати на зарплати тих хто в нього буде працювати.
Як на мене - то створення умов по яким за такий самий обєм роботи в кращих умовах найнятий буде отримувати на 20% більше ніж в конкурентів - треба на руках носити таких підприємців.. які думають не тільки про себе а й про працівників ПС при цьому я не благодійник.Просто власний досвід мені каже Якщо на аналогічній посаді в аналогічному бізнесі зможеш виплачувати на 10% більше ніж конкуренти , то чим довше цей бізнес буде працювати тим вища ймовірність того що КРАЩІ працівники чужих бізнесів витіснять ГІРШИХ працівників мого і тому бізнес стане стійкішим.
yanyura написав:Здесь была дискуссия по Указу Трампа (причем в большинстве "Все пропало! Пора сдаваться!")
ПЕРЕОЦЕНКА И ПЕРЕСТРОЙКА ИНОСТРАННОЙ ПОМОЩИ США
Читаю Указ:
Раздел 3. (a) 90-дневная пауза в оказании помощи США в целях развития для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США. Все руководители департаментов и агентств, отвечающие за программы помощи США в целях развития, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств помощи в целях развития иностранным государствам и реализующим неправительственным организациям, международным организациям и подрядчикам в ожидании проверок таких программ на предмет эффективности программ и соответствия внешней политике США, которые должны быть проведены в течение 90 дней с момента настоящего распоряжения. Управление по управлению и бюджету (OMB) должно обеспечить соблюдение этой паузы посредством своих полномочий по распределению. ...
холява написав:такими зепредентами и враги не нужны.
А що , краще підняти руки до гори і вимовити " ми все зрозуміли , берить нас з Бетоном "- ми готові на прибирання снігу від самої камчатки до уралу ?
Краще сдохнути у бою , чим повірити ввпутіну ....
.. і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе , бо такі як ти , шляпа ,барабан , вадюля, хуянтер ,і т.д. краще сдохнуть на прибиранні сніга ...[/quote] мне снег убирать по понятиям западло Да и спина осыпалась, болею. Вы как, ростовскую АЭС в одну харю с маттабом в ядрёный пепел мО? Там не сложно [/quote]
Барабан , не СЦИ кіп'ятком . У тебе спина , у когось зір , у когось запоморочення , а у де яких і інсцерований інсульт Надо буде , все зробимо .
Востаннє редагувалось холява в Сер 22 січ, 2025 21:23, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov написав:......... Я вибачаюсь, але пан Будівельник незважаючи на наші з ним сварки більше десяти років тому добровільно придбав полегшані бронеплити для мого сина та мабудь більше за всіх задонатив на плити для інших бійців. За це йому велика подяка, прошу мати на увазі! Не зважаючи на те що на деякі речі наші погляди не співпадають... ....
Я писал уже не раз, что Будівельник заслуживает уважения за многое. Вот только, когда он берется уверенно судить о том, в чём ничего не понимает... Если бы не это, ему цены бы не было.
Коли парторг стверджує що підприємець якийсь чогось досяг погано розбирається в тому що він досяг бо не комуніст -це як би насторожує Навіщо парторгу така груба маніпуляція? Наприклад Парторг переконаний що Будівельнику не відома статистика про швидкість банкрутств по рокам від початку нової справи... А може парторгу не відома реальна причина по якій Будівельник переконує що в капкраїні максимальна кількість людей повинна перевірити себе в підприємництві. І після перевірки , навіть ті хто збанкрутував(за одного битого двох не битих дають) змінять своє відношення до бізнесу і бізнесменів... Адже коли парторг з воєнпенсом в унісон переконують оточуючих що бізнесмен не правий.. То про що це говорить? Якщо вони знали як правильно - то чому нічого не досягли? При цьому озвучити що вони чогось досягли в науці чи в парткомі - вони також не можуть Отже Досягнень якими вони могли б вихвалятись в них нема Але не правий той хто має чим хизуватись? Труси-хрестик?