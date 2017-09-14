budivelnik написав:Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.
Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.
Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.
Прохожий написав:пост в фейсбуке? рили? ...реально этому миру ппц...
Вам промова Трампа і його висловлювання про аудит допомоги, і що зазвичай відбувається далі коли знаходять порушення, ніяких думок не викликає? Розкручування цього це надзвичайно важливий і дієвий важіль впливу, і не використати його для того щоб заставити робити те що, як видно з поведінки не хочуть, має сенс.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 22 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Да зашёл и сразу же наткнулся. на ту цитату с которой вчера ушел, правда в цитировании зеленощекого(несмотря на свои 39) абырвалга. Просто НЛП какое-то
"Матрица дала сбой" Там в фільмі кішка двічі з'явилася.
Лепею можна взяти приклад з наполегливості та стійкості Буратіньо.
"рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си" "рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си" "рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си" "рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си" "рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си"