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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1207312074120751207612077 ... 12079>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:22

  budivelnik написав:Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:26

Трамп имеет рычаги давления на Путина, мощнейший из которых — нефть

Об этом говорится в статье (https://time.com/7208695/trump-end-puti ... utin-rule/) профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда и его коллеги Стивена Тиана. Публикуем её краткий пересказ.

Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.

Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.

Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:26

  Прохожий написав:пост в фейсбуке?
рили?
...реально этому миру ппц...

Вам промова Трампа і його висловлювання про аудит допомоги, і що зазвичай відбувається далі коли знаходять порушення, ніяких думок не викликає?
Розкручування цього це надзвичайно важливий і дієвий важіль впливу, і не використати його для того щоб заставити робити те що, як видно з поведінки не хочуть, має сенс.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 22 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:29

  холява написав:і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе
так не сдох же! к чему этот пафос, сдохнешь тогда и напишешь "сдох в бою за вас как Христос на кресте" (смерти никому крому хуйла не желаю, считай что юмор).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:31

  _Mykola_ написав:Вам промова Трампа і його висловлювання про аудит допомоги, і що зазвичай відбувається далі коли знаходять порушення, ніяких думок не викликає?


А шо за промова?
меня смущает что давно не было эпатажных выходок,как с обложкой Тайм.
Я радовался как ребенок.всем ходил,показывал :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:32

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Да зашёл и сразу же наткнулся. на ту цитату с которой вчера ушел, правда в цитировании зеленощекого(несмотря на свои 39) абырвалга. Просто НЛП какое-то

"Матрица дала сбой"
Там в фільмі кішка двічі з'явилася.

Лепею можна взяти приклад з наполегливості та стійкості Буратіньо.

буратіно тут Газпрома рекламу кожен день постить
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:32

  Wirująświatła написав:
  холява написав:і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе
так не сдох же! к чему этот пафос, сдохнешь тогда и напишешь "сдох в бою за вас как Христос на кресте"


... мені до пана Ісуса Христоса дуже далеко ...
.... наврятче я воскресну .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:32

  Xenon написав:Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову

рф повинна як мінімум повернутись до кордонів 2022. Це була би справедлива можливість розпочати діалог, – Зеленський.

Для мене важлива якість, а не терміни, – Зеленський про закінчення війни

«Я впевнений, зі мною погодяться всі українці: важливо, щоб ми змогли досягти стабільного миру для України»

Если его свести с нго фанатом-семинаристом - то что по запаху мизкив светила определит пан Гастелло Матросов с кичкаса?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:33

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Да зашёл и сразу же наткнулся. на ту цитату с которой вчера ушел, правда в цитировании зеленощекого(несмотря на свои 39) абырвалга. Просто НЛП какое-то

"Матрица дала сбой"
Там в фільмі кішка двічі з'явилася.

Лепею можна взяти приклад з наполегливості та стійкості Буратіньо.


"рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си"
"рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си"
"рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си"
"рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си"
"рпв по лбз, рпв по лбз, а что байден мог сделать ? только си"
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:33

  Господар Вельзевула написав:
  _Mykola_ написав:Вам промова Трампа і його висловлювання про аудит допомоги, і що зазвичай відбувається далі коли знаходять порушення, ніяких думок не викликає?


А шо за промова?

На інаугурації.
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