Трамп имеет рычаги давления на Путина, мощнейший из которых — нефтьОб этом говорится в статье () профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда и его коллеги Стивена Тиана. Публикуем её краткий пересказ.Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.