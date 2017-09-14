budivelnik написав:Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
Я в комунізмі Навіщо мені думати звідки береться ЧИСТА і ВИПРАСУВАНА білизна? Я просто відкриваю шафку і там все є... Найсмішніше що вміст шафки змінюється разом з порами року Зимою там чомусь теплі речі Влітку переважають легші...
Є правда нюанс В шафці відсутнє щось супермодне і з бірками від модних домів... Але при цьому воно зручне і приємне.
Як тільки навчитесь задовільнятись простішими речами незважаючи на рівень доходу - відразу потрапляєте в комунізм.
А от ті хто заробляє менше ніж йому потрібно для проживання- не залежно від розміру заробітку все життя живуть як негри на галерах....
budivelnik написав:Адже коли парторг з воєнпенсом в унісон переконують оточуючих що бізнесмен не правий.. То про що це говорить?
Це говорить, що ти складаєш чергові єралашики. І підмінюєш вкотре предмети. Про твою неправість хто тобі тільки не вказував. Починаючи з твоєї ж власної гілки. Переконування оточуючих -- це твоя місія. Про яку ти сам особисто не раз заявляв. Інші ж заперечують тобі. І не більше.
Спробуй без єралашиків і підмін. Просто дискутувати з опонентами або обмінюватися думками. Викинь свою дурну вигадану місію в смітник.
Господар Вельзевула написав:У меня такое ощущение,что пока рашка все 4 области не заберет,оно не успокоится.
хоть один обл.центр забрали в 2022-2024? Харьков под боком, Херсон подержали в руках и скинули. Чернигов могли взять и даже на окраины заходили. Это не за территории война. Обл.центры им не нужны, это содержать большую инфраструктуру за счет русского бюджета (налогоплательщики ж разбегутся с оккупацией). им нужны уступки другого рода.
Самая большая загадка, что им нужно. Угробить миллионы людей и даже не ясно за что конкретно. Одно заявляют, второе делают, третье думают. Врут друг другу уже веря во враньё, забывая с чего началось. Три года весь мир гадает что оно хочет. Пока объяснение только в том,что им скучно, нужна движуха. Проблема с гормонами. Нужно срочно или сдохнуть или кого-то убить. Но затем срочно здохнуть