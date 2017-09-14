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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120741207512076120771207812079>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:33

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
Я в комунізмі
Навіщо мені думати звідки береться ЧИСТА і ВИПРАСУВАНА білизна?
Я просто відкриваю шафку і там все є... Найсмішніше що вміст шафки змінюється разом з порами року
Зимою там чомусь теплі речі
Влітку переважають легші...

Є правда нюанс
В шафці відсутнє щось супермодне і з бірками від модних домів... Але при цьому воно зручне і приємне.

Як тільки навчитесь задовільнятись простішими речами незважаючи на рівень доходу - відразу потрапляєте в комунізм.

А от ті хто заробляє менше ніж йому потрібно для проживання- не залежно від розміру заробітку все життя живуть як негри на галерах....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:33

  Wirująświatła написав:
  холява написав:і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе
так не сдох же! к чему этот пафос, сдохнешь тогда и напишешь "сдох в бою за вас как Христос на кресте" (смерти никому крому хуйла не желаю, считай что юмор).


"Блажен муж иже не иде на совет нечестивых."
"Не бросайте псам ничего, что свято, не бросайте перед свиньями ваш жемчуг. Иначе свиньи затопчут его, а псы повернутся и набросятся на вас"
:mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:35

  budivelnik написав:Адже коли парторг з воєнпенсом в унісон переконують оточуючих що бізнесмен не правий..
То про що це говорить?

Це говорить, що ти складаєш чергові єралашики.
І підмінюєш вкотре предмети.
Про твою неправість хто тобі тільки не вказував. Починаючи з твоєї ж власної гілки.
Переконування оточуючих -- це твоя місія. Про яку ти сам особисто не раз заявляв.
Інші ж заперечують тобі. І не більше.

Спробуй без єралашиків і підмін.
Просто дискутувати з опонентами або обмінюватися думками.
Викинь свою дурну вигадану місію в смітник.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:36

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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:36

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе
так не сдох же! к чему этот пафос, сдохнешь тогда и напишешь "сдох в бою за вас как Христос на кресте" (смерти никому крому хуйла не желаю, считай что юмор).


"Блажен муж иже не иде на совет нечестивых."
"Не бросайте псам ничего, что свято, не бросайте перед свиньями ваш жемчуг. Иначе свиньи затопчут его, а псы повернутся и набросятся на вас"
:mrgreen:

это устарешие понятия, утверждайте даже перед свиньями что их и ваша жизнь бесценна, 99 в ответ хрюкнут, а одна задумается.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:39

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе
так не сдох же! к чему этот пафос, сдохнешь тогда и напишешь "сдох в бою за вас как Христос на кресте" (смерти никому крому хуйла не желаю, считай что юмор).


"Блажен муж иже не иде на совет нечестивых."
"Не бросайте псам ничего, что свято, не бросайте перед свиньями ваш жемчуг. Иначе свиньи затопчут его, а псы повернутся и набросятся на вас"
:mrgreen:


Господи , як страшно !
Особливо на російській мові ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:39

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:У меня такое ощущение,что пока рашка все 4 области не заберет,оно не успокоится.
хоть один обл.центр забрали в 2022-2024? Харьков под боком, Херсон подержали в руках и скинули. Чернигов могли взять и даже на окраины заходили. Это не за территории война. Обл.центры им не нужны, это содержать большую инфраструктуру за счет русского бюджета (налогоплательщики ж разбегутся с оккупацией). им нужны уступки другого рода.

Самая большая загадка, что им нужно.
Угробить миллионы людей и даже не ясно за что конкретно.
Одно заявляют, второе делают, третье думают. Врут друг другу уже веря во враньё, забывая с чего началось.
Три года весь мир гадает что оно хочет.
Пока объяснение только в том,что им скучно, нужна движуха. Проблема с гормонами.
Нужно срочно или сдохнуть или кого-то убить. Но затем срочно здохнуть
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:42

  холява написав:... мені до пана Ісуса Христоса дуже далеко ...
.... наврятче я воскресну .
вот не надо себя так унижать. костюм Иисуса стоит 1900 грн https://personage.ua/karnavalnyy-kostyum-propovednika/ речи можно почерпнуть из Библии. Кому какое дело оригинал вы или копия?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:42

  budivelnik написав:Я в комунізмі

Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе.
Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі.

Ти знов тупиш.
Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій.
А не окремого тупня.

Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:45

  Бетон написав:Самая большая загадка, что им нужно.
может расчищают свою территорию для Китайцев? Китай нападет, а воевать некому, все погибли на сво. Судя по тому как они уже легли под Китай, не такой уж и фантастический вариант...
Wirująświatła
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  #<1 ... 120741207512076120771207812079>
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