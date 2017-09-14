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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1207512076120771207812079>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:47

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Коли парторг стверджує що підприємець якийсь чогось досяг погано розбирається в тому що він досяг бо не комуніст -це як би насторожує
Навіщо парторгу така груба маніпуляція?
Наприклад
Парторг переконаний що Будівельнику не відома статистика про швидкість банкрутств по рокам від початку нової справи...
А може парторгу не відома реальна причина по якій Будівельник переконує що в капкраїні максимальна кількість людей повинна перевірити себе в підприємництві.
І після перевірки , навіть ті хто збанкрутував(за одного битого двох не битих дають) змінять своє відношення до бізнесу і бізнесменів...
Адже коли парторг з воєнпенсом в унісон переконують оточуючих що бізнесмен не правий..
То про що це говорить?
Якщо вони знали як правильно - то чому нічого не досягли?
При цьому озвучити що вони чогось досягли в науці чи в парткомі - вони також не можуть
Отже
Досягнень якими вони могли б вихвалятись в них нема
Але не правий той хто має чим хизуватись?
Труси-хрестик?

Це говорить, що ти складаєш чергові єралашики.
І підмінюєш вкотре предмети.
Про твою неправість хто тобі тільки не вказував. Починаючи з твоєї ж власної гілки.
Переконування оточуючих -- це твоя місія. Про яку ти сам особисто не раз заявляв.
Інші ж заперечують тобі. І не більше.

Спробуй без єралашиків і підмін.
Просто дискутувати з опонентами або обмінюватися думками.
Викинь свою дурну вигадану місію в смітник.
Різниця між
ПЕРЕКОНУЮ
і
ПОЯСНЮЮ
воєнпенс в стані засвоїти?
Все просто
Якщо будується щось нове - то запрошують тих хто вже щось подібне збудував
Наприклад
Коли комуністи зломари педераційну імперію і почали будівництво імперії зла - вони не мали виконавців( бо цього ніхто до них не робив) тому вони СТВОРИЛИ комуністичну партію і на кінець совка кожен 15 громадянин був комуністом....

Так само і я
Якщо будуєте капіталізм- то треба щоб кожен 3 спробував стати капіталістом, через рік - кожен третій перетвориться в кожного тридцятого.....
Але тих 27 збанкрутувавших - вже будуть мати хоча б якийсь досвід будівництва капіталізму і тому левова частка тих хто спробував і в кого не вийшло -не будуть розповідати страшилки про бізнес і бізнесменів- бо будуть знати що там медом не намазано

ПС
Кожен повинен усвідомити
Ймовірність того що людина за одне покоління зможе створити хороші умови для себе і при цьому щось передасть сімї на майбутнє - практично нульові.
Бо той хто створює щось з нуля і без досвіду- при певній працездатності/впертості і десятків років праці - щось створить
От тільки скористатись цим щось в нього навряд чи вийде
От і виходить
Підприємець в першому поколінні робить добре своїм нащадкам і тим хто отримав робочі місця
А себе- гробить.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:48

  Бетон написав:Самая большая загадка, что им нужно.
Угробить миллионы людей и даже не ясно за что конкретно.
Одно заявляют, второе делают, третье думают. Врут друг другу уже веря во враньё, забывая с чего началось.
Три года весь мир гадает что оно хочет.
Пока объяснение только в том,что им скучно, нужна движуха. Проблема с гормонами.
Нужно срочно или сдохнуть или кого-то убить. Но затем срочно здохнуть


Они говорят что им нужно-так кто ж им это даст.
Они своих требований не меняли.Они сразу хотели все.
"Карфаген должен быть разрушен"
Болезнь перешла в хронь, горбатого могила исправит :(
Самое здесь подлое что все как-то на полшишечки. Вот начал бы потужний майно забирать,тупо ухилянтов на улице стрелять,не было бы света никогда-такую страну сам бог покинуть велел.
А так ни туды ни сюды.Сидишь як буриданов осел.Все надеешься.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:48

  Wirująświatła написав:
  холява написав:... мені до пана Ісуса Христоса дуже далеко ...
.... наврятче я воскресну .
вот не надо себя так унижать. костюм Иисуса стоит 1900 грн https://personage.ua/karnavalnyy-kostyum-propovednika/ речи можно почерпнуть из Библии. Кому какое дело оригинал вы или копия?


Я і тобі , і шлЯпі пораджу не чапати віру і не трактувати ні Евангеліє від Матфея ні Біблії .
Це зневага до віри .
Твоя справа ляпати про макак , а шлЯпи про найм служок ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:50

  Господар Вельзевула написав:буриданов осел.

Буриданов осёл — это мысленный эксперимент, который проводил известный философ и логик XIV века Жан Буридан. Этот эксперимент описывает парадокс рационального принятия решений и свободы воли: невозможно совершить выбор из-за отсутствия какой-либо основы для предпочтения одного варианта другому. Рассказываем о парадоксах и свободе воли в этой статье.

Парадокс заключается в том, что у осла нет причин предпочесть воду еде — он желает их с одинаковой силой. Ему нужен дополнительный аргумент, который склонит чашу весов в ту или иную сторону. Но если необходимо вмешательство в процесс решения, то выходит, что у осла нет собственной воли и он не имеет свободы выбора вообще.
Возникает вопрос: а есть ли у осла свободная воля? Цепочка продолжается: а есть ли она у человека? Принимаем ли мы решения независимо от других факторов или наши действия всегда предопределены чем–то или кем–то извне? Что есть свобода вообще?
Буриданов осёл — хороший и наглядный пример необходимости ограничить рациональный подход в некоторых ситуациях. Иногда интуиция и чувства должны брать верх над логикой — это позволит принять невозможное в рамках холодного рационализма решение.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Самое здесь подлое что все как-то на полшишечки.
Вам на Вашу жизнь хватит. Тисячу лет здесь смисла жить нету.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:52

  Wirująświatła написав:
  холява написав:і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе
так не сдох же! к чему этот пафос, сдохнешь тогда и напишешь "сдох в бою за вас как Христос на кресте" (смерти никому крому хуйла не желаю, считай что юмор).

Задача сдохнуть только у аборигенов и неандертальцев - руских. Им в генетическом коде написано задвухсотиться. Рождаться сразу в помойную яму в чёрный пакет.
задача цивилизованного человека не сдохнуть, а защитить потомство. Любыми способами в пределах его личных возможностей, не опираясь на других людей
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 22 січ, 2025 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:52

  budivelnik написав:Різниця між
ПЕРЕКОНУЮ
і
ПОЯСНЮЮ
воєнпенс в стані засвоїти?
Все просто

Чудово розумію різницю.
І також чудово пам'ятаю, що ти співав про свою місію саме в переконанні читачів.
Ще й розкривав детально, як це переконання відбувається.
По буквах --- місія і переконувати в тебе було. Не пояснити, а саме переконати.

Далі твій єралашик не читав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:53

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:... мені до пана Ісуса Христоса дуже далеко ...
.... наврятче я воскресну .
вот не надо себя так унижать. костюм Иисуса стоит 1900 грн https://personage.ua/karnavalnyy-kostyum-propovednika/ речи можно почерпнуть из Библии. Кому какое дело оригинал вы или копия?


Я і тобі , і шлЯпі пораджу не чапати віру і не трактувати ні Евангеліє від Матфея ні Біблії .
Це зневага до віри .
Твоя справа ляпати про макак , а шлЯпи про найм служок ...

кукусь я не читал ни одно Евангелие и вообще неверующий, какое там трактовать, что тебе снова приснилось:? Вы трактуйте с продиджи и сибаритом. А я послушаю. В частности я спрашивал какими библейскими канонами регулируются внебрачные связи неженатого мужчины и незамужней женщины. Так никто не ответил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:53

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Я в комунізмі

Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе.
Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі.
Ти знов тупиш.
Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій.
А не окремого тупня.
Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне.
Тільки невдахи по життю порівнюють те що є в них з тим що є в когось...
Успішні вміють задовільнятись тим що мають...
Діоген жив в бочці, був на порядок бідніший від тебе в матеріальній частині.. при цьому це не заважало йому бути успішним....
Я не вбочці...
В мене є все чи майже все що мені потрібно.
Як тільки зявиться щось таке чого я не знаю і не зможу отримати - може моє задоволення від моменту коли я про це взнаю - і зменшиться
Але це не перекриє того задоволення яке я отримав за останні 59 років.
Так були моменти коли все було не так...
Але якщо зараз так - значить питання вирішено і вирішив його я а не кейнс чи бальцерович
А в тебе проблема
ти свої питання вирішити не зміг , а кейнс з бальцеровичом чомусь тобі помагати не збираються
от ти й бісишся.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:56

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Самая большая загадка, что им нужно.
Угробить миллионы людей и даже не ясно за что конкретно.
Одно заявляют, второе делают, третье думают. Врут друг другу уже веря во враньё, забывая с чего началось.
Три года весь мир гадает что оно хочет.
Пока объяснение только в том,что им скучно, нужна движуха. Проблема с гормонами.
Нужно срочно или сдохнуть или кого-то убить. Но затем срочно здохнуть


Они говорят что им нужно-так кто ж им это даст.
Они своих требований не меняли.Они сразу хотели все.
"Карфаген должен быть разрушен"
Болезнь перешла в хронь, горбатого могила исправит :(
Самое здесь подлое что все как-то на полшишечки. Вот начал бы потужний майно забирать,тупо ухилянтов на улице стрелять,не было бы света никогда-такую страну сам бог покинуть велел.
А так ни туды ни сюды.Сидишь як буриданов осел.Все надеешься.

Я не надеюсь.
Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново.
Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
Бетон
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