Додано: Сер 22 січ, 2025 21:47

detroytred написав: budivelnik написав: Коли парторг стверджує що підприємець якийсь чогось досяг погано розбирається в тому що він досяг бо не комуніст -це як би насторожує

Навіщо парторгу така груба маніпуляція?

Наприклад

Парторг переконаний що Будівельнику не відома статистика про швидкість банкрутств по рокам від початку нової справи...

А може парторгу не відома реальна причина по якій Будівельник переконує що в капкраїні максимальна кількість людей повинна перевірити себе в підприємництві.

І після перевірки , навіть ті хто збанкрутував(за одного битого двох не битих дають) змінять своє відношення до бізнесу і бізнесменів...

Адже коли парторг з воєнпенсом в унісон переконують оточуючих що бізнесмен не правий..

То про що це говорить?

Якщо вони знали як правильно - то чому нічого не досягли?

При цьому озвучити що вони чогось досягли в науці чи в парткомі - вони також не можуть

Отже

Досягнень якими вони могли б вихвалятись в них нема

Але не правий той хто має чим хизуватись?

Труси-хрестик?

Коли парторг стверджує що підприємець якийсь чогось досяг погано розбирається в тому що він досяг бо не комуніст -це як би насторожуєНавіщо парторгу така груба маніпуляція?НаприкладПарторг переконаний що Будівельнику не відома статистика про швидкість банкрутств по рокам від початку нової справи...А може парторгу не відома реальна причина по якій Будівельник переконує що в капкраїні максимальна кількість людей повинна перевірити себе в підприємництві.І після перевірки , навіть ті хто збанкрутував(за одного битого двох не битих дають) змінять своє відношення до бізнесу і бізнесменів...Адже коли парторг з воєнпенсом в унісон переконують оточуючих що бізнесмен не правий..То про що це говорить?Якщо вони знали як правильно - то чому нічого не досягли?При цьому озвучити що вони чогось досягли в науці чи в парткомі - вони також не можутьОтжеДосягнень якими вони могли б вихвалятись в них немаАле не правий той хто має чим хизуватись?Труси-хрестик?

Це говорить, що ти складаєш чергові єралашики.

І підмінюєш вкотре предмети.

Про твою неправість хто тобі тільки не вказував. Починаючи з твоєї ж власної гілки.

Переконування оточуючих -- це твоя місія. Про яку ти сам особисто не раз заявляв.

Інші ж заперечують тобі. І не більше.



Спробуй без єралашиків і підмін.

Просто дискутувати з опонентами або обмінюватися думками.

Викинь свою дурну вигадану місію в смітник. Це говорить, що ти складаєш чергові єралашики.І підмінюєш вкотре предмети.Про твою неправість хто тобі тільки не вказував. Починаючи з твоєї ж власної гілки.Переконування оточуючих -- це твоя місія. Про яку ти сам особисто не раз заявляв.Інші ж заперечують тобі. І не більше.Спробуй без єралашиків і підмін.Просто дискутувати з опонентами або обмінюватися думками.Викинь свою дурну вигадану місію в смітник.

Різниця міжПЕРЕКОНУЮПОЯСНЮЮвоєнпенс в стані засвоїти?Все простоЯкщо будується щось нове - то запрошують тих хто вже щось подібне збудувавНаприкладКоли комуністи зломари педераційну імперію і почали будівництво імперії зла - вони не мали виконавців( бо цього ніхто до них не робив) тому вони СТВОРИЛИ комуністичну партію і на кінець совка кожен 15 громадянин був комуністом....Так само і яЯкщо будуєте капіталізм- то треба щоб кожен 3 спробував стати капіталістом, через рік - кожен третій перетвориться в кожного тридцятого.....Але тих 27 збанкрутувавших - вже будуть мати хоча б якийсь досвід будівництва капіталізму і тому левова частка тих хто спробував і в кого не вийшло -не будуть розповідати страшилки про бізнес і бізнесменів- бо будуть знати що там медом не намазаноПСКожен повинен усвідомитиЙмовірність того що людина за одне покоління зможе створити хороші умови для себе і при цьому щось передасть сімї на майбутнє - практично нульові.Бо той хто створює щось з нуля і без досвіду- при певній працездатності/впертості і десятків років праці - щось створитьОт тільки скористатись цим щось в нього навряд чи вийдеОт і виходитьПідприємець в першому поколінні робить добре своїм нащадкам і тим хто отримав робочі місцяА себе- гробить.