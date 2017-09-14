Бетон написав:Самая большая загадка, что им нужно. Угробить миллионы людей и даже не ясно за что конкретно. Одно заявляют, второе делают, третье думают. Врут друг другу уже веря во враньё, забывая с чего началось. Три года весь мир гадает что оно хочет. Пока объяснение только в том,что им скучно, нужна движуха. Проблема с гормонами. Нужно срочно или сдохнуть или кого-то убить. Но затем срочно здохнуть
Они говорят что им нужно-так кто ж им это даст. Они своих требований не меняли.Они сразу хотели все. "Карфаген должен быть разрушен" Болезнь перешла в хронь, горбатого могила исправит Самое здесь подлое что все как-то на полшишечки. Вот начал бы потужний майно забирать,тупо ухилянтов на улице стрелять,не было бы света никогда-такую страну сам бог покинуть велел. А так ни туды ни сюды.Сидишь як буриданов осел.Все надеешься.
Буриданов осёл — это мысленный эксперимент, который проводил известный философ и логик XIV века Жан Буридан. Этот эксперимент описывает парадокс рационального принятия решений и свободы воли: невозможно совершить выбор из-за отсутствия какой-либо основы для предпочтения одного варианта другому. Рассказываем о парадоксах и свободе воли в этой статье.
Парадокс заключается в том, что у осла нет причин предпочесть воду еде — он желает их с одинаковой силой. Ему нужен дополнительный аргумент, который склонит чашу весов в ту или иную сторону. Но если необходимо вмешательство в процесс решения, то выходит, что у осла нет собственной воли и он не имеет свободы выбора вообще. Возникает вопрос: а есть ли у осла свободная воля? Цепочка продолжается: а есть ли она у человека? Принимаем ли мы решения независимо от других факторов или наши действия всегда предопределены чем–то или кем–то извне? Что есть свобода вообще? Буриданов осёл — хороший и наглядный пример необходимости ограничить рациональный подход в некоторых ситуациях. Иногда интуиция и чувства должны брать верх над логикой — это позволит принять невозможное в рамках холодного рационализма решение.
холява написав:і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе
так не сдох же! к чему этот пафос, сдохнешь тогда и напишешь "сдох в бою за вас как Христос на кресте" (смерти никому крому хуйла не желаю, считай что юмор).
Задача сдохнуть только у аборигенов и неандертальцев - руских. Им в генетическом коде написано задвухсотиться. Рождаться сразу в помойную яму в чёрный пакет. задача цивилизованного человека не сдохнуть, а защитить потомство. Любыми способами в пределах его личных возможностей, не опираясь на других людей
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 22 січ, 2025 21:53, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Різниця між ПЕРЕКОНУЮ і ПОЯСНЮЮ воєнпенс в стані засвоїти? Все просто
Чудово розумію різницю. І також чудово пам'ятаю, що ти співав про свою місію саме в переконанні читачів. Ще й розкривав детально, як це переконання відбувається. По буквах --- місія і переконувати в тебе було. Не пояснити, а саме переконати.
Я і тобі , і шлЯпі пораджу не чапати віру і не трактувати ні Евангеліє від Матфея ні Біблії . Це зневага до віри . Твоя справа ляпати про макак , а шлЯпи про найм служок ...
кукусь я не читал ни одно Евангелие и вообще неверующий, какое там трактовать, что тебе снова приснилось:? Вы трактуйте с продиджи и сибаритом. А я послушаю. В частности я спрашивал какими библейскими канонами регулируются внебрачные связи неженатого мужчины и незамужней женщины. Так никто не ответил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе. Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі. Ти знов тупиш. Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій. А не окремого тупня. Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне.
Тільки невдахи по життю порівнюють те що є в них з тим що є в когось... Успішні вміють задовільнятись тим що мають... Діоген жив в бочці, був на порядок бідніший від тебе в матеріальній частині.. при цьому це не заважало йому бути успішним.... Я не вбочці... В мене є все чи майже все що мені потрібно. Як тільки зявиться щось таке чого я не знаю і не зможу отримати - може моє задоволення від моменту коли я про це взнаю - і зменшиться Але це не перекриє того задоволення яке я отримав за останні 59 років. Так були моменти коли все було не так... Але якщо зараз так - значить питання вирішено і вирішив його я а не кейнс чи бальцерович А в тебе проблема ти свої питання вирішити не зміг , а кейнс з бальцеровичом чомусь тобі помагати не збираються от ти й бісишся.
Бетон написав:Самая большая загадка, что им нужно. Угробить миллионы людей и даже не ясно за что конкретно. Одно заявляют, второе делают, третье думают. Врут друг другу уже веря во враньё, забывая с чего началось. Три года весь мир гадает что оно хочет. Пока объяснение только в том,что им скучно, нужна движуха. Проблема с гормонами. Нужно срочно или сдохнуть или кого-то убить. Но затем срочно здохнуть
Они говорят что им нужно-так кто ж им это даст. Они своих требований не меняли.Они сразу хотели все. "Карфаген должен быть разрушен" Болезнь перешла в хронь, горбатого могила исправит Самое здесь подлое что все как-то на полшишечки. Вот начал бы потужний майно забирать,тупо ухилянтов на улице стрелять,не было бы света никогда-такую страну сам бог покинуть велел. А так ни туды ни сюды.Сидишь як буриданов осел.Все надеешься.
Я не надеюсь. Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново. Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе. Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі. Ти знов тупиш. Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій. А не окремого тупня. Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне.
Тільки невдахи по життю порівнюють те що є в них з тим що є в когось... Успішні вміють задовільнятись тим що мають... Діоген жив в бочці, був на порядок бідніший від тебе в матеріальній частині.. при цьому це не заважало йому бути успішним.... Я не вбочці... В мене є все чи майже все що мені потрібно. Як тільки зявиться щось таке чого я не знаю і не зможу отримати - може моє задоволення від моменту коли я про це взнаю - і зменшиться Але це не перекриє того задоволення яке я отримав за останні 59 років. Так були моменти коли все було не так... Але якщо зараз так - значить питання вирішено і вирішив його я а не кейнс чи бальцерович А в тебе проблема ти свої питання вирішити не зміг , а кейнс з бальцеровичом чомусь тобі помагати не збираються от ти й бісишся.
Спробуй скласти цей єралашик без вигадок, що я бішусь, що я не зміг вирішити свої питання.
Залишиться лише про те, як в тебе супер. Але до чого це? Навіщо цим підмінив предмет? Кейнс і Бальцерович вирішували проблеми суспільства, а не окремого індивіда.