Додано: Сер 22 січ, 2025 21:53

detroytred написав: budivelnik написав: Я в комунізмі Я в комунізмі

Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе.

Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі.

Ти знов тупиш.

Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій.

А не окремого тупня.

Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне. Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе.Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі.Ти знов тупиш.Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій.А не окремого тупня.Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне.

Тільки невдахи по життю порівнюють те що є в них з тим що є в когось...Успішні вміють задовільнятись тим що мають...Діоген жив в бочці, був на порядок бідніший від тебе в матеріальній частині.. при цьому це не заважало йому бути успішним....Я не вбочці...В мене є все чи майже все що мені потрібно.Як тільки зявиться щось таке чого я не знаю і не зможу отримати - може моє задоволення від моменту коли я про це взнаю - і зменшитьсяАле це не перекриє того задоволення яке я отримав за останні 59 років.Так були моменти коли все було не так...Але якщо зараз так - значить питання вирішено і вирішив його я а не кейнс чи бальцеровичА в тебе проблемати свої питання вирішити не зміг , а кейнс з бальцеровичом чомусь тобі помагати не збираютьсяот ти й бісишся.