Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе. Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі. Ти знов тупиш. Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій. А не окремого тупня. Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне.
Тільки невдахи по життю порівнюють те що є в них з тим що є в когось... Успішні вміють задовільнятись тим що мають... Діоген жив в бочці, був на порядок бідніший від тебе в матеріальній частині.. при цьому це не заважало йому бути успішним.... Я не вбочці... В мене є все чи майже все що мені потрібно. Як тільки зявиться щось таке чого я не знаю і не зможу отримати - може моє задоволення від моменту коли я про це взнаю - і зменшиться Але це не перекриє того задоволення яке я отримав за останні 59 років. Так були моменти коли все було не так... Але якщо зараз так - значить питання вирішено і вирішив його я а не кейнс чи бальцерович А в тебе проблема ти свої питання вирішити не зміг , а кейнс з бальцеровичом чомусь тобі помагати не збираються от ти й бісишся.
Спробуй скласти цей єралашик без вигадок, що я бішусь, що я не зміг вирішити свої питання.
Залишиться лише про те, як в тебе супер. Але до чого це? Навіщо цим підмінив предмет? Кейнс і Бальцерович вирішували проблеми суспільства, а не окремого індивіда.
Бетон написав:❗️«Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя», – Трамп закликав рф завершити війну, пригрозивши ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США
«… я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше.
Якщо ми не укладемо "угоду", найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам-учасницям», – написав він у своєму акаунті в Truth Social. ㅤ
Опять санкции? Цэ вже було!
Кого он ими пугает? даунов с дубиной. Если они будут жрать шишки и вытираться лопухами будут стрелять по городам и радоваться. Им летит наш дрон с бомбой, бабах они снимают и радуются. Гоблины
Бетон написав:Я не надеюсь. Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново. Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
... не , не ... спочатку треба віддати борги .... ... у боях за Батьківщину .
Трамп закликав Путіна зупинити війну проти України ...............
Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней. При всем при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА ТОЛЬКО БУДЕТ ХУЖЕ. Если мы не заключим «сделку», и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ». БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!
Между прочим, то, о чём я уже писал не раз. Запад воспринимает Россию как союзника в той войне. Не знаю, откуда Трамп берёт цифру 60 млн., похоже, ему просто нравится цифра 6. Погибших у нас сейчас он тоже назвал 600 тыс. Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
budivelnik написав:Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
ЛАД написав:Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
в присутствии новой невесты не принято вспоминать старую, мы же в ЕС собрались? Значит нужно перенимать их трактовку 2мв. Прежде всего Германии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.
Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.
Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.