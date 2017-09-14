Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней. При всем при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА ТОЛЬКО БУДЕТ ХУЖЕ. Если мы не заключим «сделку», и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ». БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!