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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12076120771207812079>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Я в комунізмі

Царі, шейхи і т.д. жили та живуть на порядки ліпше за тебе.
Але жоден не лепотів про своє життя в комунізмі.
Ти знов тупиш.
Комунізм та інші будь-які -ізми --- це для суспільства. Суспільні відносини, устрій.
А не окремого тупня.
Ти знов. Тільки в цей раз глобус на сову -- загальне натяг на часне.
Тільки невдахи по життю порівнюють те що є в них з тим що є в когось...
Успішні вміють задовільнятись тим що мають...
Діоген жив в бочці, був на порядок бідніший від тебе в матеріальній частині.. при цьому це не заважало йому бути успішним....
Я не вбочці...
В мене є все чи майже все що мені потрібно.
Як тільки зявиться щось таке чого я не знаю і не зможу отримати - може моє задоволення від моменту коли я про це взнаю - і зменшиться
Але це не перекриє того задоволення яке я отримав за останні 59 років.
Так були моменти коли все було не так...
Але якщо зараз так - значить питання вирішено і вирішив його я а не кейнс чи бальцерович
А в тебе проблема
ти свої питання вирішити не зміг , а кейнс з бальцеровичом чомусь тобі помагати не збираються
от ти й бісишся.

Спробуй скласти цей єралашик без вигадок, що я бішусь, що я не зміг вирішити свої питання.

Залишиться лише про те, як в тебе супер.
Але до чого це?
Навіщо цим підмінив предмет?
Кейнс і Бальцерович вирішували проблеми суспільства, а не окремого індивіда.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:04

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:❗️«Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя», – Трамп закликав рф завершити війну, пригрозивши ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США

«… я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше.

Якщо ми не укладемо "угоду", найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам-учасницям», – написав він у своєму акаунті в Truth Social.



Опять санкции? Цэ вже було!

Кого он ими пугает? даунов с дубиной. Если они будут жрать шишки и вытираться лопухами будут стрелять по городам и радоваться.
Им летит наш дрон с бомбой, бабах они снимают и радуются. Гоблины
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:06

  Бетон написав:Я не надеюсь.
Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново.
Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом


... не , не ...
спочатку треба віддати борги ....
... у боях за Батьківщину .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:13

  Бетон написав:Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью.
это еще почему? не нарушайте их норм, не учите их жить и к вам будут относиться как к равным себе. Откуда эти упаднические настроения? оптимист даже на кладбище видит (в крестах) плюсы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:28

  Xenon написав:
Трамп закликав Путіна зупинити війну проти України
...............
Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней. При всем при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА ТОЛЬКО БУДЕТ ХУЖЕ. Если мы не заключим «сделку», и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ». БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!


https://www.theguardian.com/us-news/liv ... op-of-blog

Между прочим, то, о чём я уже писал не раз.
Запад воспринимает Россию как союзника в той войне.
Не знаю, откуда Трамп берёт цифру 60 млн., похоже, ему просто нравится цифра 6. Погибших у нас сейчас он тоже назвал 600 тыс.
Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:оптимист даже на кладбище видит (в крестах) плюсы.

та да
видит +1)))
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:38

  budivelnik написав:Досягнення в штанзі - кілограмами

хотабо-днями
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:41

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".

в будівельника син волонтерить, все сходиться
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:41

  ЛАД написав:Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
в присутствии новой невесты не принято вспоминать старую, мы же в ЕС собрались? Значит нужно перенимать их трактовку 2мв. Прежде всего Германии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:43

  Wirująświatła написав:
Трамп имеет рычаги давления на Путина, мощнейший из которых — нефть

Об этом говорится в статье (https://time.com/7208695/trump-end-puti ... utin-rule/) профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда и его коллеги Стивена Тиана. Публикуем её краткий пересказ.

Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.

Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.

Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.

глянув чарт ропи, 75.44, думаю, не читала статтю
flyman
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