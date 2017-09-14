Трамп закликав Путіна зупинити війну проти України ...............
Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней. При всем при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас и ПРЕКРАТИТЕ эту нелепую войну! ОНА ТОЛЬКО БУДЕТ ХУЖЕ. Если мы не заключим «сделку», и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ». БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО!!!
Между прочим, то, о чём я уже писал не раз. Запад воспринимает Россию как союзника в той войне. Не знаю, откуда Трамп берёт цифру 60 млн., похоже, ему просто нравится цифра 6. Погибших у нас сейчас он тоже назвал 600 тыс. Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
ЛАД написав:Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
в присутствии новой невесты не принято вспоминать старую, мы же в ЕС собрались? Значит нужно перенимать их трактовку 2мв. Прежде всего Германии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 22 січ, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.
Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.
Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.
flyman написав:глянув чарт ропи, 75.44, думаю, не читала статтю
По данным Saudi Aramco , рентабельность добычи российской нефти составляет колоссальные 44 доллара за баррель, что является самым высоким показателем среди всех крупных производителей нефти и вдвое превышает затраты Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и других крупных производителей нефти — отчасти из-за недоступности крупных российских нефтяных месторождений в глубине Арктики.
Таким образом, между его повышенной себестоимостью безубыточности в $44 за баррель для бурения нефти и расходами, которые, по нашим оценкам, составят около $20-$30 за баррель для доставки этой нефти на рынок, Путин будет терять деньги , когда цена на нефть упадет ниже текущего уровня. Даже помимо любой боли, которую Путин испытывает из-за органического падения цены на нефть; если Трамп введет какие-либо дополнительные санкции и экспортные ограничения для российских нефтяных компаний, как это отстаивал кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент во время слушаний по утверждению его кандидатуры , то Путин будет практически молить о послаблении, поскольку его экономика рушится из-за сокращения экспортных доходов.
История напоминает нам, что эта схема экономического давления на Россию уже успешно работала раньше. Холодная война закончилась в основном из-за неожиданного краха российской экономики, который многие эксперты не предвидели, но уязвимость, которую Рональд Рейган, лидер, определяемый больше интуицией, чем тщательным анализом проблем, осознал. Теперь у Трампа есть возможность проколоть пропагандистский воздушный шар Путина и задушить экономику России до точки коллапса, если он решит это сделать.
Бетон написав:Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново. Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
В перший рік війни, я б за такий допис посилав би нах і взагалі, казав - "ну й вали!" Але, за 32місяці, які я провів на фронті - в тилу за цей час утворився "човен абсурду"🤦♂️ Тому, дивлячись на це все/на цей абсурд, цинізм... - хоч я ще(покищо) хочу жити тут/в Україні, але Бетону скажу: "І правильно зробиш! Щасливої дороги!"
Wirująświatła написав:то Путин будет практически молить о послаблении, поскольку его экономика рушится из-за сокращения экспортных доходов
Предлагаю пари. Если хуйло будет кого-то "молить" я уйду с форума. Ставлю на то,что в ответ,нас,города первой линии подвергнут такому террору и геноциду,что свет не видывал. Давно,кстати,свет не отключали.А ну,що оно будет после перфоманса Трампа и подмахиваний потужного? У хуйла один ответ-террор!
Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.
Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.
Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.
Ну да, за 40 лет оказало. Сейчас тоже будем ждать 40 лет? И Украина всё это время должна воевать?