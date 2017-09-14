Я бачу, що проблема у досягненні "успішного успіху", що в Будівельника, що і в мене - проста "банальщина". Що він, що я - вйопували по 24/7(образно) - тільки я 11р., а він - 30р. І тому наші кейси "як досягти успішного успіху " - не цікаві тутешній аудиторії.
А от, якщо було б таке просте, як - підійшов до дзеркала, клацнув пальцями - о, ідея! Наступного дня метнувся кудись, купив дещо - потім метнувся в інше місце - продав і 100баксів, як з куща в кишені! Отакі ідеї, де мінімум фіз-праці і ще помірні ризики - оце(такі ідеї) б тут заходили всім на ура!
А важко працювати - та ну нах(скаже тут кожен другий) Бо, навіть, умовний плиточник, якщо буде працювати 26днів/міс. щомісяця - то буде досить нормально заробляти.
Але ж нам потрібні тут цікавішші ідеї, ніж просто банально, важко фізично(та і розумово також) працювати - чи не так?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 22 січ, 2025 23:34, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Между прочим, то, о чём я уже писал не раз. Запад воспринимает Россию как союзника в той войне. Не знаю, откуда Трамп берёт цифру 60 млн., похоже, ему просто нравится цифра 6. Погибших у нас сейчас он тоже назвал 600 тыс. Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.
Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.
Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.
Ну да, за 40 лет оказало. Сейчас тоже будем ждать 40 лет? И Украина всё это время должна воевать?
як ви вибірково читаєте. ціна на нафту сильно впала в 1986. й через скільки не стало срср?
а у раші й близько немає такого запасу міцності, як в срср. та й населення у столицях звикло жити трохи по-іншому - як в срср воно вже не погодиться.
тому у випадку значного падіння цін на нафту до 30-40 доларів - розвал Раші це питання лише кількох років. а гроші на війну закінчаться менше, ніж за рік.
Успіх написав:Я бачу, що проблема у досягненні "успішного успіху", що в Будівельника, що і в мене - проста "банальщина". Що він, що я - вйопували по 24/7(образно) - тільки я 11р., а він - 30р. І тому наші кейси "як досягти успішного успіху " - не цікаві тутешній аудиторії. ............ Але ж нам потрібні тут цікавішші ідеї, ніж просто банально, важко фізично(та і розумово також) працювати - чи не так?
Успіх, насколько я понимаю, нищих здесь нет. И "приближённых", которые могли за бесценок купить "свечной заводик", тоже. Все заработали своим трудом. В разных областях. Поэтому рассказы будивельника здесь никому не нужны и выглядят несколько смешно. Не уподобляйтесь.
Убийца двух взрослых и десятилетнего ребёнка отправился из колонии на войну в Украине
Речь идёт о 17-летнем подростке из Омской области, который в январе 2022 года штык-ножом для забоя животных убил 35-летнюю женщину, её 38-летнего сожителя и 10-летнюю девочку с инвалидностью. Выжили только двое других детей женщины — 6-летний ребёнок и 14-летняя девочка. Однако в свидетельских показаниях последней возникли сомнения.
Позже выяснилось, что девочка не просто покрывала убийцу, а сама подговорила своего парня убить мать, отчима и сестру, потому что семья не одобряла их отношения, а о больной сестре ей не хотелось заботиться. История приобрела большой резонанс в России.
В 2017 году Армения подписала с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. В соответствии с ним армянские производители получили право в течение еще 25 лет экспортировать свою продукцию под наименованием «армянский коньяк». После этого Армения должна была полностью отказаться от этого названия.
В 2017 году Армения подписала с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. В соответствии с ним армянские производители получили право в течение еще 25 лет экспортировать свою продукцию под наименованием «армянский коньяк». После этого Армения должна была полностью отказаться от этого названия.