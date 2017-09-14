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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12077120781207912080>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:лучше вышлите всем по бутылке армянского коньяка.

У Вас задатки деспота.
Сначала Вы указываете, о чем нам мечтать. Теперь напиток выбираете за всех. :)

Не возьмут нас с таким пренебрежением к патентному праву в Европу. Коньяк - это бренди, произведенный во французской провинции Коньяк. Армянским коньяк быть не может.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:33

Тема на ніч))

Я бачу, що проблема у досягненні "успішного успіху", що в Будівельника, що і в мене - проста "банальщина".
Що він, що я - вйопували по 24/7(образно) - тільки я 11р., а він - 30р.
І тому наші кейси "як досягти успішного успіху " - не цікаві тутешній аудиторії.

А от, якщо було б таке просте, як - підійшов до дзеркала, клацнув пальцями - о, ідея! Наступного дня метнувся кудись, купив дещо - потім метнувся в інше місце - продав і 100баксів, як з куща в кишені!
Отакі ідеї, де мінімум фіз-праці і ще помірні ризики - оце(такі ідеї) б тут заходили всім на ура!

А важко працювати - та ну нах(скаже тут кожен другий)
Бо, навіть, умовний плиточник, якщо буде працювати 26днів/міс. щомісяця - то буде досить нормально заробляти.

Але ж нам потрібні тут цікавішші ідеї, ніж просто банально, важко фізично(та і розумово також) працювати - чи не так? :D
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 22 січ, 2025 23:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:33

  ЛАД написав:Ну да, за 40 лет оказало.
Сейчас тоже будем ждать 40 лет? И Украина всё это время должна воевать?

спочатку було "труби в обмін на мир"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:42

  ЛАД написав:Между прочим, то, о чём я уже писал не раз.
Запад воспринимает Россию как союзника в той войне.
Не знаю, откуда Трамп берёт цифру 60 млн., похоже, ему просто нравится цифра 6. Погибших у нас сейчас он тоже назвал 600 тыс.
Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".

Славко щодо сабжа
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:47

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
Трамп имеет рычаги давления на Путина, мощнейший из которых — нефть

Об этом говорится в статье (https://time.com/7208695/trump-end-puti ... utin-rule/) профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда и его коллеги Стивена Тиана. Публикуем её краткий пересказ.

Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.

Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.

Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.

Ну да, за 40 лет оказало.
Сейчас тоже будем ждать 40 лет? И Украина всё это время должна воевать?

як ви вибірково читаєте. ціна на нафту сильно впала в 1986. й через скільки не стало срср?

а у раші й близько немає такого запасу міцності, як в срср. та й населення у столицях звикло жити трохи по-іншому - як в срср воно вже не погодиться.

тому у випадку значного падіння цін на нафту до 30-40 доларів - розвал Раші це питання лише кількох років. а гроші на війну закінчаться менше, ніж за рік.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:47

  Успіх написав:Я бачу, що проблема у досягненні "успішного успіху", що в Будівельника, що і в мене - проста "банальщина".
Що він, що я - вйопували по 24/7(образно) - тільки я 11р., а він - 30р.
І тому наші кейси "як досягти успішного успіху " - не цікаві тутешній аудиторії.
............
Але ж нам потрібні тут цікавішші ідеї, ніж просто банально, важко фізично(та і розумово також) працювати - чи не так? :D

Успіх, насколько я понимаю, нищих здесь нет.
И "приближённых", которые могли за бесценок купить "свечной заводик", тоже.
Все заработали своим трудом. В разных областях.
Поэтому рассказы будивельника здесь никому не нужны и выглядят несколько смешно.
Не уподобляйтесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:55

Убийца двух взрослых и десятилетнего ребёнка отправился из колонии на войну в Украине

Речь идёт о 17-летнем подростке из Омской области, который в январе 2022 года штык-ножом для забоя животных убил 35-летнюю женщину, её 38-летнего сожителя и 10-летнюю девочку с инвалидностью. Выжили только двое других детей женщины — 6-летний ребёнок и 14-летняя девочка. Однако в свидетельских показаниях последней возникли сомнения.

Позже выяснилось, что девочка не просто покрывала убийцу, а сама подговорила своего парня убить мать, отчима и сестру, потому что семья не одобряла их отношения, а о больной сестре ей не хотелось заботиться. История приобрела большой резонанс в России.

Убийцу приговорили к 6 годам и 7 месяцам колонии, его сообщнице дали 6,5 лет воспитательной колонии.
https://t.me/nexta_live/88788
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:56

  Сибарит написав:Армянским коньяк быть не может.

интернеты пишут такое
В 2017 году Армения подписала с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. В соответствии с ним армянские производители получили право в течение еще 25 лет экспортировать свою продукцию под наименованием «армянский коньяк». После этого Армения должна была полностью отказаться от этого названия.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:59

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Армянским коньяк быть не может.

интернеты пишут такое
В 2017 году Армения подписала с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. В соответствии с ним армянские производители получили право в течение еще 25 лет экспортировать свою продукцию под наименованием «армянский коньяк». После этого Армения должна была полностью отказаться от этого названия.

буде "армянский якконь"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:01

  flyman написав:"як конь"
напиток квадробера.
Wirująświatła
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