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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:08
Wirująświatła написав: flyman написав:
"як конь"
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:19
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:23
Оце жирний лящ Холяві!
Було би БАЖАННЯ!!!
А то одні відмазки у нашого семінариста
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:46
Шоб трампу думать не мешали
Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора было сказано, что они должны "немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники.
Как сообщили газете собеседники издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.
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