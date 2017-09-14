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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12077120781207912080

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:08

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:"як конь"
напиток квадробера.

"армянский котяк"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:19

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:20

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689829-zaginuv-komandir-grupi-gur-kostyantin-zhuk-vin-brav-uchast-v-oboroni-vovchanska

Кого тут по возрасту списали? Вон в 68 лет дядько воевал,царство ему небесное.
Было бы желание. :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:23

Хтось - шукає можливості! А хтось - лише відмазки ;)

  Господар Вельзевула написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689829-zaginuv-komandir-grupi-gur-kostyantin-zhuk-vin-brav-uchast-v-oboroni-vovchanska

Кого тут по возрасту списали? Вон в 68 лет дядько воевал,царство ему небесное.
Было бы желание. :mrgreen:
Оце жирний лящ Холяві! :mrgreen:

Було би БАЖАННЯ!!!
А то одні відмазки у нашого семінариста :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:46

Шоб трампу думать не мешали
Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора было сказано, что они должны "немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники.
Как сообщили газете собеседники издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12077120781207912080
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