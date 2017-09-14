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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:08
Wirująświatła написав: flyman написав:
"як конь"
напиток квадробера.
"армянский котяк"
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:19
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:20
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:46
Шоб трампу думать не мешали
Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора было сказано, что они должны "немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники.
Как сообщили газете собеседники издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 03:00
UA написав:
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А теперь даввйте "Disposable heroes" c нарезкой морды и вымовляннь 95го-просроченного
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барабашов
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Додано: Чет 23 січ, 2025 03:55
холява написав: Бетон написав:
Я не надеюсь.
Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново.
Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
... не , не ...
спочатку треба віддати борги ....
... у боях за Батьківщину .
Які ще блд борги?
У яких боях?
Ви що у окопі під Орєховим та-та-та зі ПК по якутам дві зими чи у танці попалали під Авдєєвкою?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 04:23
stm написав: Бетон написав:
Украина должна снизить ценность человеческой жизни для выживания в войне с РФ, - Портников
наблюдаем уже вторичные признаки шизофрении
Не должна, должна повысить. Сейчас на мировой фабрике Китая печатается самое современное оружие полученное в боях против Украины от орков и Ирана. Вишенка на торте, противостоять этому как раз должен Трамп и его молодая команда. Я же читаю про отберем Гренландию и начнем торговые войны с ЕС. Удачи нам всем))) Что там жена-финансист оглашает по Польше в связи с политикой высылаем всех польских иммигрантов из США, к добру?
Разъясните плиз какое оружие и для кого в Китае печатается(пластиковое на 3Д-принтере?)???
Полученное в боях - это хунвейбины Абрамсы и первые Леопарды трофейные передирают? Патриоты и Химарсы вроде не затрофеили якуты.
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барабашов
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Додано: Чет 23 січ, 2025 04:43
холява написав:
.. і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе , бо такі як ти , шляпа ,барабан , вадюля, хуянтер ,і т.д. краще сдохнуть на прибиранні сніга ...
прекратіть ці безобразія я вас всіх закопувати не собираюсь
поїду в італію персики обрізати, ви знали що їх обрізають під час цвітіння? Красота!
Одна надія на Успіха, хотя в нього теж отвращєніє од лопати.
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Banderlog
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Додано: Чет 23 січ, 2025 09:37
Banderlog написав:
холява написав:
.. і ще , коли я казав що краще сдохнуть у бою , я мав на увазі тільки себе , бо такі як ти , шляпа ,барабан , вадюля, хуянтер ,і т.д. краще сдохнуть на прибиранні сніга ...
прекратіть ці безобразія я вас всіх закопувати не собираюсь
поїду в італію персики обрізати, ви знали що їх обрізають під час цвітіння? Красота!
Одна надія на Успіха, хотя в нього теж отвращєніє од лопати.
похоже на действие анксиолитиков
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Wirująświatła
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Додано: Чет 23 січ, 2025 09:44
budivelnik написав: Wirująświatła написав: budivelnik написав:
Не заморочуюсь з чистим одягом/білизною - бо відкрив шафку а там все є.
в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
Я в комунізмі
Навіщо мені думати звідки береться ЧИСТА і ВИПРАСУВАНА білизна?
Я просто відкриваю шафку і там все є... Найсмішніше що вміст шафки змінюється разом з порами року
Зимою там чомусь теплі речі
Влітку переважають легші...
Є правда нюанс
В шафці відсутнє щось супермодне і з бірками від модних домів... Але при цьому воно зручне і приємне.
Як тільки навчитесь задовільнятись простішими речами незважаючи на рівень доходу - відразу потрапляєте в комунізм.
А от ті хто заробляє менше ніж йому потрібно для проживання- не залежно від розміру заробітку все життя живуть як негри на галерах....
у вас просто денег не хватает что бы жить так само не задумываясь откуда оно берется в шкафу но только с супермодным и бирками от модных домов
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tester7336
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