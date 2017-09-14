"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання.
"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.
Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися
Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.
"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання.
"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.
Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися
Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.
ЛАД написав:Между прочим, то, о чём я уже писал не раз. Запад воспринимает Россию как союзника в той войне. Не знаю, откуда Трамп берёт цифру 60 млн., похоже, ему просто нравится цифра 6. Погибших у нас сейчас он тоже назвал 600 тыс. Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".
Бетон написав:Я не надеюсь. Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново. Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
Как бі біло ясно еще с избрания прохфєсора что нужно менять среду обитания.
Бетон написав:Самая большая загадка, что им нужно.
им нужно обесценить жизнь украинца. чтобы украинцев паковали в скотовозки как худобу, чтобы журнашлюха портников открытым текстом призывал к обесцениванию, чтобы чиновники поднимали себе зарплаты а обычный народ офигевал от цен в маркетах.
*Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом... Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews.* https://sud.ua/uk/news/ukraine/316130-z ... skim-putem
Буде номер, якщо корейці не просто надішлють своїх вояків на доповнення, а повністю замінять на нових. Тобто, втративши 4 тис., отримають для себе 7 тис. обкатаних досвідчених, і пришлють рфянам на обкатку нових 11 тис.
Wirująświatła написав:в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
Я в комунізмі Навіщо мені думати звідки береться ЧИСТА і ВИПРАСУВАНА білизна? Я просто відкриваю шафку і там все є... Найсмішніше що вміст шафки змінюється разом з порами року Зимою там чомусь теплі речі Влітку переважають легші...
Є правда нюанс В шафці відсутнє щось супермодне і з бірками від модних домів... Але при цьому воно зручне і приємне.
Як тільки навчитесь задовільнятись простішими речами незважаючи на рівень доходу - відразу потрапляєте в комунізм.
А от ті хто заробляє менше ніж йому потрібно для проживання- не залежно від розміру заробітку все життя живуть як негри на галерах....
у вас просто денег не хватает что бы жить так само не задумываясь откуда оно берется в шкафу но только с супермодным и бирками от модных домов
Для того щоб замінити те що є на таке саме з бірками - грошей вистарчить Просто навіщо? Можна спочатку переживати що в тебе нема бугаті вейрон - а потім думати куди на ньому їздити.
Тому все просто Як в прикладі з купівлею додаткових днів життя. Якщо для того щоб продовжити на 1 день своє життя - треба витратити рік роботи... То я краще в тому році на 150 днів менше буду працювати і більше відпочивати Ефективність алгоритму + 15000%