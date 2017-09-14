RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 120791208012081120821208312084>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:07

"Ви осліпли": в Одесі працівники ТЦК прийняли дитину за "ухилянта"


Військкоми спочатку зупинили без причини жінку-таксистку і хотіли перевірити її документи. Далі співробітники ТЦК зацікавилися документами дитини, не вірячи в її вік.

В Одесі працівники ТЦК зупинили таксистку без причини і переплутали її дитину з "ухилянтом". :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... ikom-video
Жінка також пише, що військкоми приготувалися кидати під колеса її автомобіля шипи.

"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання. :lol:



"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК
Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.

Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися :lol:

Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.

"Адже насправді потрібні арта, ракети, міни для мінометів, кулемети, техніка, літаки, дрони, оператори дронів 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... -front-tck
jump
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:20

  jump написав:"Ви осліпли": в Одесі працівники ТЦК прийняли дитину за "ухилянта"


Військкоми спочатку зупинили без причини жінку-таксистку і хотіли перевірити її документи. Далі співробітники ТЦК зацікавилися документами дитини, не вірячи в її вік.

В Одесі працівники ТЦК зупинили таксистку без причини і переплутали її дитину з "ухилянтом". :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... ikom-video
Жінка також пише, що військкоми приготувалися кидати під колеса її автомобіля шипи.

"Ви бачите, що це — дитина, чи ви осліпли? Ідіть нах…й", — відреагувала вона на прохання. :lol:



"Відразу йдуть на шпиталь": військовий розповів про тих, кого мобілізували ТЦК
Тих, кого проти власного бажання мобілізували територіальні центри комплектування і соціальної підтримки здебільшого одразу йдуть у шпиталь.

Я не розумію, для чого їх присилають. Просто одягнути у форму, щоб через пів року списалися :lol:

Просто набирати людей для кількості можна, але це позбавлено будь-якого сенсу.

"Адже насправді потрібні арта, ракети, міни для мінометів, кулемети, техніка, літаки, дрони, оператори дронів 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... -front-tck

в сусідів є приказка:
"каков поп - такой приход"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38051
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1594 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:24

Генсек НАТО налетел на Порошенка с объятиями
https://t.me/oko18_channel/14871
56 секунд и плюс 2 упакованных парня в исполнении ТЦК Харьков.
https://t.me/oko18_channel/14877

жаль что не наоборот
"ТЦК Харькова налетели и упаковали генсека НАТО". заодно показали всему миру кто тут хозяин
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 23 січ, 2025 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27320
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:39

  ЛАД написав:Между прочим, то, о чём я уже писал не раз.
Запад воспринимает Россию как союзника в той войне.
Не знаю, откуда Трамп берёт цифру 60 млн., похоже, ему просто нравится цифра 6. Погибших у нас сейчас он тоже назвал 600 тыс.
Но какая бы ни была цифра потерь во 2 МВ, минимум четверть, а, может, и треть или даже больше это потери Украины, хотя бы потому, что война больше всего прокатилась по Украине (и Белоруссии). Но мы очень редко говорим об этом и сносим памятники героям той войны, а рассказываем о "колониальных войсках".


Заградотряд любого героем сделает.
Antras
 
Повідомлень: 7
З нами з: 17.12.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:41

  Бетон написав:Я не надеюсь.
Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново.
Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом


Как бі біло ясно еще с избрания прохфєсора что нужно менять среду обитания.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2496
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2987 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:41

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Самая большая загадка, что им нужно.
им нужно обесценить жизнь украинца. чтобы украинцев паковали в скотовозки как худобу, чтобы журнашлюха портников открытым текстом призывал к обесцениванию, чтобы чиновники поднимали себе зарплаты а обычный народ офигевал от цен в маркетах.


*Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом... Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews.*
https://sud.ua/uk/news/ukraine/316130-z ... skim-putem

Матриця..
detroytred
 
Повідомлень: 29815
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:45

❗️Трамп може вимагати розширити призов на чоловіків віком від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї Україні, – The Times.

https://www.thetimes.com/article/dee8f4 ... 4c673ed4ed
Xenon
 
Повідомлень: 4946
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:52

Западные чиновники сообщили ВВС, что всего за три месяца северокорейские войска понесли почти 40% потерь в боях на западе Курской области России.

▪️Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что из примерно 11 000 военнослужащих, отправленных из Северной Кореи, 4000 — это боевые потери.

▪️Под этим термином подразумеваются убитые, раненые, пропавшие без вести или попавшие в плен. По словам официальных лиц, из 4 000 человек около 1 000 были убиты к середине января.

▪️Эти потери, если они подтвердятся, будут неприемлемы для Северной Кореи.
всм неприемлимы? если жизнь человека обесценена какая разница 1 тыс ляжет или 1 млн? наоборот чем выше потери тем меньше их надо кормить, обеспечивать блиндажами, буржуйками.

Північна Корея «впродовж наступних двох місяців» надішле нових військових для участі у війні Росії проти України, повідомляє

https://suspilne.media/931341-nyt-kndr- ... _medium=ps NYT з посиланням на джерела в Пентагоні.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27320
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:19

  Wirująświatła написав:
Западные чиновники сообщили ВВС, что всего за три месяца северокорейские войска понесли почти 40% потерь в боях на западе Курской области России.

▪️Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что из примерно 11 000 военнослужащих, отправленных из Северной Кореи, 4000 — это боевые потери.

▪️Под этим термином подразумеваются убитые, раненые, пропавшие без вести или попавшие в плен. По словам официальных лиц, из 4 000 человек около 1 000 были убиты к середине января.

▪️Эти потери, если они подтвердятся, будут неприемлемы для Северной Кореи.
всм неприемлимы? если жизнь человека обесценена какая разница 1 тыс ляжет или 1 млн? наоборот чем выше потери тем меньше их надо кормить, обеспечивать блиндажами, буржуйками.

Північна Корея «впродовж наступних двох місяців» надішле нових військових для участі у війні Росії проти України, повідомляє

https://suspilne.media/931341-nyt-kndr- ... _medium=ps NYT з посиланням на джерела в Пентагоні.

Буде номер, якщо корейці не просто надішлють своїх вояків на доповнення, а повністю замінять на нових.
Тобто, втративши 4 тис., отримають для себе 7 тис. обкатаних досвідчених, і пришлють рфянам на обкатку нових 11 тис.

Буде видана їх мета в допомозі рфії.
detroytred
 
Повідомлень: 29815
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:24

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:в смысле вы одежду не стираете? просто надеваете новую из шкафа? видел я один фильм, там подростки работали волонтерами в церкви, а именно сортировали, чистили сэконд. Так вот они тоже одежду не покупали и не стирали, просто брали себе ту что нравится, потом выбрасывали и брали следующую "из шкафа".
Я в комунізмі
Навіщо мені думати звідки береться ЧИСТА і ВИПРАСУВАНА білизна?
Я просто відкриваю шафку і там все є... Найсмішніше що вміст шафки змінюється разом з порами року
Зимою там чомусь теплі речі
Влітку переважають легші...

Є правда нюанс
В шафці відсутнє щось супермодне і з бірками від модних домів... Але при цьому воно зручне і приємне.

Як тільки навчитесь задовільнятись простішими речами незважаючи на рівень доходу - відразу потрапляєте в комунізм.

А от ті хто заробляє менше ніж йому потрібно для проживання- не залежно від розміру заробітку все життя живуть як негри на галерах....
у вас просто денег не хватает что бы жить так само не задумываясь откуда оно берется в шкафу но только с супермодным и бирками от модных домов :mrgreen:
Для того щоб замінити те що є на таке саме з бірками - грошей вистарчить
Просто навіщо?
Можна спочатку переживати що в тебе нема бугаті вейрон - а потім думати куди на ньому їздити.

Тому все просто
Як в прикладі з купівлею додаткових днів життя.
Якщо для того щоб продовжити на 1 день своє життя - треба витратити рік роботи...
То я краще в тому році на 150 днів менше буду працювати і більше відпочивати
Ефективність алгоритму + 15000%
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27151
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 120791208012081120821208312084>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81769
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255724
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinYear (3)
23.01.2025 11:14
Ощадбанк (954)
23.01.2025 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.