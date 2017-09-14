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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1208012081120821208312084>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:25

  Xenon написав:
❗️Трамп може вимагати розширити призов на чоловіків віком від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї Україні, – The Times.

https://www.thetimes.com/article/dee8f4 ... 4c673ed4ed

а може і не вимагати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:28

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Западные чиновники сообщили ВВС, что всего за три месяца северокорейские войска понесли почти 40% потерь в боях на западе Курской области России.

▪️Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что из примерно 11 000 военнослужащих, отправленных из Северной Кореи, 4000 — это боевые потери.

▪️Под этим термином подразумеваются убитые, раненые, пропавшие без вести или попавшие в плен. По словам официальных лиц, из 4 000 человек около 1 000 были убиты к середине января.

▪️Эти потери, если они подтвердятся, будут неприемлемы для Северной Кореи.
всм неприемлимы? если жизнь человека обесценена какая разница 1 тыс ляжет или 1 млн? наоборот чем выше потери тем меньше их надо кормить, обеспечивать блиндажами, буржуйками.

Північна Корея «впродовж наступних двох місяців» надішле нових військових для участі у війні Росії проти України, повідомляє

https://suspilne.media/931341-nyt-kndr- ... _medium=ps NYT з посиланням на джерела в Пентагоні.

Буде номер, якщо корейці не просто надішлють своїх вояків на доповнення, а повністю замінять на нових.
Тобто, втративши 4 тис., отримають для себе 7 тис. обкатаних досвідчених, і пришлють рфянам на обкатку нових 11 тис.

Буде видана їх мета в допомозі рфії.

По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Главного психиатра ТЦК задержали в 2017 и снова в 2025.
Даже кабинет не поменял
Вы только вдумайтесь.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:34

  Господар Вельзевула написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689829-zaginuv-komandir-grupi-gur-kostyantin-zhuk-vin-brav-uchast-v-oboroni-vovchanska

Кого тут по возрасту списали? Вон в 68 лет дядько воевал,царство ему небесное.
Было бы желание. :mrgreen:

Але наш семінарист це☝️ проігнорує :mrgreen:
В нього найдеться 100500 відмазок, чому він не міг залишитись :mrgreen:


А корінець то всього лиш в - "було б бажання!" ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:40

  flyman написав:По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.

Кеп О.
Тільки підвальних чомусь впустив.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 23 січ, 2025 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:40

  flyman написав:
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.

Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось?
Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Що він, що я - вйопували по 24/7(образно) - тільки я 11р., а він - 30р.
І тому наші кейси "як досягти успішного успіху " - не цікаві тутешній аудиторії.

Звісно. Навіщо все це, коли можна крутити якусь валютну карусель чи просто видавати координати ухилянтам?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:43

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689829-zaginuv-komandir-grupi-gur-kostyantin-zhuk-vin-brav-uchast-v-oboroni-vovchanska

Кого тут по возрасту списали? Вон в 68 лет дядько воевал,царство ему небесное.
Было бы желание. :mrgreen:

Але наш семінарист це☝️ проігнорує :mrgreen:
В нього найдеться 100500 відмазок, чому він не міг залишитись :mrgreen:

А корінець то всього лиш в - "було б бажання!" ;)

перед дзеркалом стоїш? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

найцікавіше в цьому відео - це приклади, чому вчать пропагандонів. а тепер порівняємо з тим, що просувають деякі обліківки й корисні ідіоти. але чомусь, це не для всіх очевидно...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 23 січ, 2025 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:44

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️Трамп може вимагати розширити призов на чоловіків віком від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї Україні, – The Times.

https://www.thetimes.com/article/dee8f4 ... 4c673ed4ed

а може і не вимагати
не від путна ж йому щось вимагати. З кого може, від того і вимагає. А наші і не проти знов запрягтися "в довгу"
Россия падет за следующие восемь месяцев, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно нарастят удары по ее территории и усилится международное давление. Такие расчеты привел советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью агентству "РБК-Украина

щось Буданов давно нічого не обіцяв....
Востаннє редагувалось d44 в Чет 23 січ, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1208012081120821208312084>
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