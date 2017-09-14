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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:25
Xenon написав:
а може і не вимагати
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flyman
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:28
detroytred написав: Wirująświatła написав:
Западные чиновники сообщили ВВС, что всего за три месяца северокорейские войска понесли почти 40% потерь в боях на западе Курской области России.
▪️Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что из примерно 11 000 военнослужащих, отправленных из Северной Кореи, 4000 — это боевые потери.
▪️Под этим термином подразумеваются убитые, раненые, пропавшие без вести или попавшие в плен. По словам официальных лиц, из 4 000 человек около 1 000 были убиты к середине января.
▪️Эти потери, если они подтвердятся, будут неприемлемы для Северной Кореи.
всм неприемлимы? если жизнь человека обесценена какая разница 1 тыс ляжет или 1 млн? наоборот чем выше потери тем меньше их надо кормить, обеспечивать блиндажами, буржуйками.
Буде номер, якщо корейці не просто надішлють своїх вояків на доповнення, а повністю замінять на нових.
Тобто, втративши 4 тис., отримають для себе 7 тис. обкатаних досвідчених, і пришлють рфянам на обкатку нових 11 тис.
Буде видана їх мета в допомозі рфії.
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:34
Главного психиатра ТЦК задержали в 2017 и снова в 2025.
Даже кабинет не поменял
Вы только вдумайтесь.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:34
Але наш семінарист це☝️ проігнорує
В нього найдеться 100500 відмазок, чому він не міг залишитись
А корінець то всього лиш в - "було б бажання!"
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:40
flyman написав:
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
Кеп О.
Тільки підвальних чомусь впустив.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 23 січ, 2025 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:40
flyman написав:
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось?
Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:42
Успіх написав:
Що він, що я - вйопували по 24/7(образно) - тільки я 11р., а він - 30р.
І тому наші кейси "як досягти успішного успіху " - не цікаві тутешній аудиторії.
Звісно. Навіщо все це, коли можна крутити якусь валютну карусель чи просто видавати координати ухилянтам?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:43
Успіх написав:
Але наш семінарист це☝️ проігнорує
В нього найдеться 100500 відмазок, чому він не міг залишитись
А корінець то всього лиш в - "було б бажання!"
перед дзеркалом стоїш?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:44
найцікавіше в цьому відео - це приклади, чому вчать пропагандонів. а тепер порівняємо з тим, що просувають деякі обліківки й корисні ідіоти. але чомусь, це не для всіх очевидно...
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 23 січ, 2025 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:44
flyman написав: Xenon написав:
а може і не вимагати
не від путна ж йому щось вимагати. З кого може, від того і вимагає. А наші і не проти знов запрягтися "в довгу"
Россия падет за следующие восемь месяцев, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно нарастят удары по ее территории и усилится международное давление. Такие расчеты привел советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью агентству "РБК-Украина
щось Буданов давно нічого не обіцяв....
Востаннє редагувалось d44
в Чет 23 січ, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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