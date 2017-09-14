flyman написав: По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось? Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.
Так про те і мова. Про обкатку частинами. Да хоч по образно 10-20 осіб з 1000.
Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.
Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.
Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.
Цікаво, падіння цін на нафту - це кльово. Але є один нюанс. Так в Росії собівартість видобутку нафти значно вища ніж в країн перської затоки. Але навряд чи Трамп зможе сильно на них повпливати. Принаймні маю великі сумніви що МБС захоче наростити видобуток за наказом Трампа. Познімати санкції з Ірану та Венесуели - теж не виглядає реалістичним. Натомість Трамп хоче нарощувати видобуток в США. Але в США собівартість видобутку доволі висока, явно не нижча ніж в РФ. Знизити її сильно за рахунок зменшення всяких екологічних норм Трампу навряд чи вдасться. А без зниження собівартості навряд чи американські компанії почнуть нарощувати видобуток заради зниження цін. Тому цей сценарій мені здаєтсья малоймовірним.
Путин начал беспокоиться о бедственном положении российской экономики из-за войны и готов признать, что «цели СВО» достигнуты, утверждают источники Reuters
Владимир Путин начал осознавать риски нехватки рабочей силы, инфляции и высоких процентных ставок по кредитам в России на фоне роста военных расходов до трети бюджета, пишет (https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 025-01-23/)Reuters со ссылкой на пять анонимных собеседников, «знакомых с ситуацией».
Двое из этих источников подчеркивают, что российская «элита» на фоне этих изменений настаивает на урегулировании конфликта через переговоры.
16 декабря Путин встретился с крупными бизнесменами за закрытыми дверьми и раскритиковал чиновников экономического блока, говорят собеседники Reuters, знакомые с деталями встречи. Один из источников агентства заявил, что Путин был «заметно недоволен», услышав, что частные инвестиции сокращаются из-за дороговизны кредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече не присутствовала.
detroytred написав:Дивне питання. Успіх сам стверджує, що нема (втратив) бажання
Саме так - втратив бажання, бо отримав глибоке розчарування(як там, так і тут) І, таки, мабуть саме через те, що сталося за 32місяці в тилу...
А в тилу собі тихо пливе "човен абсурду"...
так и все кого ты критикуешь тоже разочаровались поэтому до фронта не дошли)))
Стоп, стоп! В першому півріччі повномасштабки - розчарування ще НЕ було! Тож могли дійти ті, хто хотів Та й ще до року часу можна було йти...
Не забуду, як мені тоді(влітку 2022) по телефону періодично мама казала - "ми з татом шкодуємо, що тебе не втримали/послали на війну..." - а я тоді все відповідав - "не переймайся, мамо! Я - НЕ шкодую, що пійшов на війну!"
Успіх написав:Стоп, стоп! В першому півріччі повномасштабки - розчарування ще НЕ було!
а у нас было, прямо с 24.02.2022 Мы заказали шашлыки по рецепту президента а тут какая то мразь напала. К какому выводу мы приходим? кто не разочаровался должен быть на фронте, для разочарованных - отсрочка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 23 січ, 2025 12:26, всього редагувалось 3 разів.