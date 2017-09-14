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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12081120821208312084>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:44

  Banderlog написав:
  flyman написав:
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.

Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось?
Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.

Так про те і мова.
Про обкатку частинами.
Да хоч по образно 10-20 осіб з 1000.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:46

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689829-zaginuv-komandir-grupi-gur-kostyantin-zhuk-vin-brav-uchast-v-oboroni-vovchanska

Кого тут по возрасту списали? Вон в 68 лет дядько воевал,царство ему небесное.
Было бы желание. :mrgreen:

Але наш семінарист це☝️ проігнорує :mrgreen:
В нього найдеться 100500 відмазок, чому він не міг залишитись :mrgreen:

А корінець то всього лиш в - "було б бажання!" ;)

перед дзеркалом стоїш? :lol:

Дивне питання.
Успіх сам стверджує, що нема (втратив) бажання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Дивне питання.
Успіх сам стверджує, що нема (втратив) бажання
Саме так - втратив бажання, бо отримав глибоке розчарування(як там, так і тут)
І, таки, мабуть саме через те, що сталося за 32місяці в тилу...

А в тилу собі тихо пливе "човен абсурду"...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:57

  Wirująświatła написав:
Трамп имеет рычаги давления на Путина, мощнейший из которых — нефть

Об этом говорится в статье (https://time.com/7208695/trump-end-puti ... utin-rule/) профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда и его коллеги Стивена Тиана. Публикуем её краткий пересказ.

Падение цен на нефть может стать ударом для режима Путина. Нефтяные доходы — ключевой ресурс российской экономики. Обещания Трампа снизить цены и нарастить добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день угрожают сократить зависимость мира от российской нефти, нанося серьёзный ущерб экономике РФ.

Если к этому добавятся санкции и экспортные ограничения против российских нефтяных компаний, экономика, уже ослабленная сокращением доходов от газа, окажется на грани коллапса. Рубль падает, а потерю европейского рынка газа компенсировать нечем.

Экономическое давление на Россию уже доказало свою эффективность во времена Холодной войны, и у Трампа есть рычаги для повторения этого сценария. Без экспортных доходов у Путина не останется средств для финансирования войны, что может привести к краху его режима.

Цікаво, падіння цін на нафту - це кльово. Але є один нюанс. Так в Росії собівартість видобутку нафти значно вища ніж в країн перської затоки.
Але навряд чи Трамп зможе сильно на них повпливати. Принаймні маю великі сумніви що МБС захоче наростити видобуток за наказом Трампа.
Познімати санкції з Ірану та Венесуели - теж не виглядає реалістичним.
Натомість Трамп хоче нарощувати видобуток в США. Але в США собівартість видобутку доволі висока, явно не нижча ніж в РФ. Знизити її сильно за рахунок зменшення всяких екологічних норм Трампу навряд чи вдасться. А без зниження собівартості навряд чи американські компанії почнуть нарощувати видобуток заради зниження цін.
Тому цей сценарій мені здаєтсья малоймовірним.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:59

За крок до...©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Що він, що я - вйопували по 24/7(образно) - тільки я 11р., а він - 30р.
І тому наші кейси "як досягти успішного успіху " - не цікаві тутешній аудиторії.

Звісно. Навіщо все це, коли можна крутити якусь валютну карусель чи просто видавати координати ухилянтам?

Продовжу:
...чи видавати липові довідки ухилянтам, чи відпускати ухилянтів з бусіка... і т.д., і т.п.
І все це є складова формули "успішного успіху/миттєвого збагачення".

Але!

Але - "Все так не буде!"©
"І це - минеться!"© ;)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:09

  Успіх написав:
  detroytred написав:Дивне питання.
Успіх сам стверджує, що нема (втратив) бажання
Саме так - втратив бажання, бо отримав глибоке розчарування(як там, так і тут)
І, таки, мабуть саме через те, що сталося за 32місяці в тилу...

А в тилу собі тихо пливе "човен абсурду"...

так и все кого ты критикуешь тоже разочаровались поэтому до фронта не дошли)))
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:17

Путин начал беспокоиться о бедственном положении российской экономики из-за войны и готов признать, что «цели СВО» достигнуты, утверждают источники Reuters

Владимир Путин начал осознавать риски нехватки рабочей силы, инфляции и высоких процентных ставок по кредитам в России на фоне роста военных расходов до трети бюджета, пишет (https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 025-01-23/)Reuters со ссылкой на пять анонимных собеседников, «знакомых с ситуацией».

Двое из этих источников подчеркивают, что российская «элита» на фоне этих изменений настаивает на урегулировании конфликта через переговоры.

16 декабря Путин встретился с крупными бизнесменами за закрытыми дверьми и раскритиковал чиновников экономического блока, говорят собеседники Reuters, знакомые с деталями встречи. Один из источников агентства заявил, что Путин был «заметно недоволен», услышав, что частные инвестиции сокращаются из-за дороговизны кредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече не присутствовала.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:20

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Дивне питання.
Успіх сам стверджує, що нема (втратив) бажання
Саме так - втратив бажання, бо отримав глибоке розчарування(як там, так і тут)
І, таки, мабуть саме через те, що сталося за 32місяці в тилу...

А в тилу собі тихо пливе "човен абсурду"...

так и все кого ты критикуешь тоже разочаровались поэтому до фронта не дошли)))

Стоп, стоп!
В першому півріччі повномасштабки - розчарування ще НЕ було!
Тож могли дійти ті, хто хотів ;)
Та й ще до року часу можна було йти...


Не забуду, як мені тоді(влітку 2022) по телефону періодично мама казала - "ми з татом шкодуємо, що тебе не втримали/послали на війну..." - а я тоді все відповідав - "не переймайся, мамо! Я - НЕ шкодую, що пійшов на війну!"
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:22

  detroytred написав:
  Banderlog написав:[quo
Про обкатку частинами.
Да хоч по образно 10-20 осіб з 1000.
якщо так то все нормально.) Воюють, даж сбу по передку часом лазить. Та й тцкашників присилають зрідка.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:22

  Успіх написав:Стоп, стоп!
В першому півріччі повномасштабки - розчарування ще НЕ було!
а у нас было, прямо с 24.02.2022 Мы заказали шашлыки по рецепту президента а тут какая то мразь напала. К какому выводу мы приходим? кто не разочаровался должен быть на фронте, для разочарованных - отсрочка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 23 січ, 2025 12:26, всього редагувалось 3 разів.
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