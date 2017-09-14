Додано: Чет 23 січ, 2025 12:27

Вимагання коштів та самовбивчі накази: боєць розповів Фокусу про "рабство" у 78 ОДШПначальник безпілотних систем узурпував всю владу в частині. В нього є люди — фаворити, які можуть нічого не робити, але отримувати по 100 тисяч, а інша категорія перебуває "в рабстві", так один екіпаж може виконувати по 3-4 задачі, що в результаті призводить до трагічних наслідків. Тоді як інші люди сидять у Сумах, охороняють склади в Запоріжжі та також отримують по 100 тисяч.Начальник у звітності про завдання ворогу уражень подає невірні дані, аби "накрутити показник ефективності". Також він щомісяця вимагає скидати на "ротну банку" кошти в розмірі 10%, ці гроші він використовує в ручному режимі, тоді як всі потреби бійців не закриваються. Ба більше, під час того, як підрозділ відкрив збір на вантажне авто для логістики, начальник БПС використав майже 300 тисяч гривень з "банки" на ремонт власного автомобіля. У цей час потреби підрозділу не були закриті, а екіпажі їздили на позиції без РЕБів.Головня зазначив, що в підрозділі є не лише бойові втрати, а самопідриви. На його думку, це відбувалося через те, що начальник "за*бав людей", і вони під час виконання завдань підриваються. Керівництво у звітах подає, що трагедії трапилися через ворожий обстріл, приліт FPV, аби не було розслідування та перевірок."Це вина начальника БПС, тому що він (боєць, що загинув, — ред.) виконував його прямі вказівки, він уже був втомлений за декілька днів на виїзді, і виконувати ті задачі люди фізично не могли", — пояснив Головня та зазначив, що це призводило до помилок, нехтування технікою безпеки.Він розповів про події в Суджі Курської області, коли його побратиму "Тремпелю" дали наказ терміново вивезти всі речі з позиції, хоча такої необхідності не було, за словами бійця. У результаті двоє бійців поїхали на позицію на особистому транспорті без РЕБу, тоді як авто начальника "обвішано РЕБами".Ба більше, бійці не забезпечені РЕБами а ті системи, які є в наявності, неефективні. Те ж саме стосується звʼязку, якого не було під час виконання бойових завдань. Військовослужбовець повідомив, що також на передовій в ручному режимі начальник "розривав" злагоджені бойові екіпажі, аби збільшити їхню кількість.Крім цього, наступного дня після запису відео про скандал у 78 ОДШП у підрозділі трапилася трагедія, один військовий загинув, а іншого було поранено. Тоді як командування приховує правду про подію, офіційна версія у всіх різна. Він наголосив, що версія про те, що хлопців уразив FPV-дрон під час спорядження великого ударного БПЛА, є брехливою."Характер нанесених пошкоджень свідчить, що це був самопідрив, хлопці були 7-й день на позиції й вже їх виснажили до нулі, що призвело до такої трагічної ситуації. Такі події відбуваються кожного місяця, а все через недолугість командування, все списують на війну та бойові втрати, але це не бойові втрати", — розповів військовий.Репресії в підрозділі після оприлюднення скандалуУ розмові з Фокусом військовослужбовець зазначив, що після оприлюднення "проблем" у підрозділі розпочалися репресії."Мене і мого головного сержанта сьогодні перевели в навчальний батальйон нашого полку. От такі поки що рухи відбуваються", — сказав він.Головня наголосив, що четверо його бійців зараз перебувають у Сумах. Він вважає, що на двох з них можуть розпочати тиск, тоді як поки керівництво "думає, що зробити"."Якщо вже почалися зі мною такі рухи, надалі будуть давити на хлопців, щоб зробити боляче мені", — наголосив військовий.то пиздець, що діється