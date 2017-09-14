Саме так - втратив бажання, бо отримав глибоке розчарування(як там, так і тут)
І, таки, мабуть саме через те, що сталося за 32місяці в тилу...
А в тилу собі тихо пливе "човен абсурду"...
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52
За крок до перевороту думок©
Додано: Чет 23 січ, 2025 11:57
Цікаво, падіння цін на нафту - це кльово. Але є один нюанс. Так в Росії собівартість видобутку нафти значно вища ніж в країн перської затоки.
Але навряд чи Трамп зможе сильно на них повпливати. Принаймні маю великі сумніви що МБС захоче наростити видобуток за наказом Трампа.
Познімати санкції з Ірану та Венесуели - теж не виглядає реалістичним.
Натомість Трамп хоче нарощувати видобуток в США. Але в США собівартість видобутку доволі висока, явно не нижча ніж в РФ. Знизити її сильно за рахунок зменшення всяких екологічних норм Трампу навряд чи вдасться. А без зниження собівартості навряд чи американські компанії почнуть нарощувати видобуток заради зниження цін.
Тому цей сценарій мені здаєтсья малоймовірним.
Додано: Чет 23 січ, 2025 11:59
За крок до...©
Продовжу:
...чи видавати липові довідки ухилянтам, чи відпускати ухилянтів з бусіка... і т.д., і т.п.
І все це є складова формули "успішного успіху/миттєвого збагачення".
Але!
Але - "Все так не буде!"©
"І це - минеться!"©
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:09
так и все кого ты критикуешь тоже разочаровались поэтому до фронта не дошли)))
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:17
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:20
За крок до перевороту думок©
Стоп, стоп!
В першому півріччі повномасштабки - розчарування ще НЕ було!
Тож могли дійти ті, хто хотів
Та й ще до року часу можна було йти...
Не забуду, як мені тоді(влітку 2022) по телефону періодично мама казала - "ми з татом шкодуємо, що тебе не втримали/послали на війну..." - а я тоді все відповідав - "не переймайся, мамо! Я - НЕ шкодую, що пійшов на війну!"
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:22
а у нас было, прямо с 24.02.2022 Мы заказали шашлыки по рецепту президента а тут какая то мразь напала. К какому выводу мы приходим? кто не разочаровался должен быть на фронте, для разочарованных - отсрочка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 23 січ, 2025 12:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:22
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:27
КНДР передасть рф мінімум 150 балістичних ракет KN-23, артил. снаряди та системи у 2025 році, – Буданов.
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 23 січ, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:27
Вимагання коштів та самовбивчі накази: боєць розповів Фокусу про "рабство" у 78 ОДШП
начальник безпілотних систем узурпував всю владу в частині. В нього є люди — фаворити, які можуть нічого не робити, але отримувати по 100 тисяч, а інша категорія перебуває "в рабстві", так один екіпаж може виконувати по 3-4 задачі, що в результаті призводить до трагічних наслідків. Тоді як інші люди сидять у Сумах, охороняють склади в Запоріжжі та також отримують по 100 тисяч.
Начальник у звітності про завдання ворогу уражень подає невірні дані, аби "накрутити показник ефективності". Також він щомісяця вимагає скидати на "ротну банку" кошти в розмірі 10%, ці гроші він використовує в ручному режимі, тоді як всі потреби бійців не закриваються. Ба більше, під час того, як підрозділ відкрив збір на вантажне авто для логістики, начальник БПС використав майже 300 тисяч гривень з "банки" на ремонт власного автомобіля. У цей час потреби підрозділу не були закриті, а екіпажі їздили на позиції без РЕБів.
Головня зазначив, що в підрозділі є не лише бойові втрати, а самопідриви. На його думку, це відбувалося через те, що начальник "за*бав людей", і вони під час виконання завдань підриваються. Керівництво у звітах подає, що трагедії трапилися через ворожий обстріл, приліт FPV, аби не було розслідування та перевірок.
"Це вина начальника БПС, тому що він (боєць, що загинув, — ред.) виконував його прямі вказівки, він уже був втомлений за декілька днів на виїзді, і виконувати ті задачі люди фізично не могли", — пояснив Головня та зазначив, що це призводило до помилок, нехтування технікою безпеки.
Він розповів про події в Суджі Курської області, коли його побратиму "Тремпелю" дали наказ терміново вивезти всі речі з позиції, хоча такої необхідності не було, за словами бійця. У результаті двоє бійців поїхали на позицію на особистому транспорті без РЕБу, тоді як авто начальника "обвішано РЕБами".
Ба більше, бійці не забезпечені РЕБами а ті системи, які є в наявності, неефективні. Те ж саме стосується звʼязку, якого не було під час виконання бойових завдань. Військовослужбовець повідомив, що також на передовій в ручному режимі начальник "розривав" злагоджені бойові екіпажі, аби збільшити їхню кількість.
Крім цього, наступного дня після запису відео про скандал у 78 ОДШП у підрозділі трапилася трагедія, один військовий загинув, а іншого було поранено. Тоді як командування приховує правду про подію, офіційна версія у всіх різна. Він наголосив, що версія про те, що хлопців уразив FPV-дрон під час спорядження великого ударного БПЛА, є брехливою.
"Характер нанесених пошкоджень свідчить, що це був самопідрив, хлопці були 7-й день на позиції й вже їх виснажили до нулі, що призвело до такої трагічної ситуації. Такі події відбуваються кожного місяця, а все через недолугість командування, все списують на війну та бойові втрати, але це не бойові втрати", — розповів військовий.
Репресії в підрозділі після оприлюднення скандалу
У розмові з Фокусом військовослужбовець зазначив, що після оприлюднення "проблем" у підрозділі розпочалися репресії.
"Мене і мого головного сержанта сьогодні перевели в навчальний батальйон нашого полку. От такі поки що рухи відбуваються", — сказав він.
Головня наголосив, що четверо його бійців зараз перебувають у Сумах. Він вважає, що на двох з них можуть розпочати тиск, тоді як поки керівництво "думає, що зробити".
"Якщо вже почалися зі мною такі рухи, надалі будуть давити на хлопців, щоб зробити боляче мені", — наголосив військовий.
то пиздець, що діється
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