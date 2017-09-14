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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1208212083120841208512086>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:29

  Успіх написав:
  detroytred написав:Дивне питання.
Успіх сам стверджує, що нема (втратив) бажання
Саме так - втратив бажання, бо отримав глибоке розчарування(як там, так і тут)
І, таки, мабуть саме через те, що сталося за 32місяці в тилу...

щоб не розчаровуватись не треба очаровуватись) але нашот тилу ти правий.
Я даж думаю не зря в 23 нас лиш 5 днів в отпуск пустили , шоб не встигли роздивитись шо по чом)
А в 24 за місяць я тил роздивився... )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:31

  jump написав:то пиздець, що діється
на рф 2 беды - дураки и дороги, у нас 3 - дураки, дороги и рф.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:то пиздець, що діється

Питання не в тому, а чому все це замовчується. Навіть москалі записують "відео до ПУтіна"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають
yama
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:45

  sashaqbl написав:Цікаво, падіння цін на нафту - це кльово. Але є один нюанс. Так в Росії собівартість видобутку нафти значно вища ніж в країн перської затоки.
Але навряд чи Трамп зможе сильно на них повпливати. Принаймні маю великі сумніви що МБС захоче наростити видобуток за наказом Трампа.
Познімати санкції з Ірану та Венесуели - теж не виглядає реалістичним.
Натомість Трамп хоче нарощувати видобуток в США. Але в США собівартість видобутку доволі висока, явно не нижча ніж в РФ. Знизити її сильно за рахунок зменшення всяких екологічних норм Трампу навряд чи вдасться. А без зниження собівартості навряд чи американські компанії почнуть нарощувати видобуток заради зниження цін.
Тому цей сценарій мені здаєтсья малоймовірним.

Трохи все не так. Є неточності майже в кожному реченні.
Почну з історії:
Під час правління Трампа в 2017-2021 середня ціна нафти була десь на 20$ нижча ніж під час правління Обими(перед Трампом) і Байдена(після). Тобто Трамп вже робив це в перший свій строк.
Далі - ви сильно переоцінюєте "собівартість видобутку". Нафта дуже специфічний продукт. І головна специфіка його в тому що її ціна (на ринку) набагато вища ніж собівартість видобутку. Саме тому нафта генерує не просто прибутки а надприбутки.
Собівартість видобутку в першу чергу впливає на доходи країн від нафти а не на сам видобуток(розмір).
Тепер по країнах
РФ - не може різко ні збільшити ні зменшити видобуток, тому вплив на ціну мізерний.
СА - може швидко наростити видобуток. Не раз це робила і погрожувала цим. Звичайно не через "наказ Трампа" а задля власних інтересів.
США - може наростити видобуток. Технології не стоять на місці. Чув інфу що собівартість видобутку в США впала. Думаю США може витримати ціну 50$ при бажанні. Але звичайно ніхто не буде "нарощувати видобуток заради зниження цін", тільки заради прибутку, це ж США.
Тепер про ціни.
Максимальне падіння ціни це 50$. Але і 50$ зробити буде важко. Більш реальна ціна - 60$.
60$ для РФ це не катастрофа. Це 25% падіння. Треба буде знецінити рубль на 25%. Курс стане 125. Це буде серйозний удар, але точно не крах. І це при умові що Трампу все вдасться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:50

Всі вже бачили відео з побиттям дівчинки підлітка,якій 12 років!
Хочу щоб всі ще побачили це фото!
Тільки трьох поки карають штрафом 850 грн!
https://t.me/kindzadza_chat/72101
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:50

  budivelnik написав:Можна спочатку переживати що в тебе нема бугаті вейрон - а потім думати куди на ньому їздити.


вы же не задумываетесь куда идти в той одежде что из шкафчика взяли? просто одеваете и идете. есть и те кто так само не задумываются куда ехать на бугати :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:51

  Banderlog написав:
  flyman написав:
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.

Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось?
Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.

зауваження було щодо ротаційних намірів собачкоїдів, аналогія гіпотетичного варіанту, для легшого зрозуміння відповіді
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:55

  d44 написав:
  flyman написав:
  Xenon написав:❗️Трамп може вимагати розширити призов на чоловіків віком від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї Україні, – The Times.

https://www.thetimes.com/article/dee8f4 ... 4c673ed4ed

а може і не вимагати
не від путна ж йому щось вимагати. З кого може, від того і вимагає. А наші і не проти знов запрягтися "в довгу"
Россия падет за следующие восемь месяцев, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно нарастят удары по ее территории и усилится международное давление. Такие расчеты привел советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью агентству "РБК-Украина

щось Буданов давно нічого не обіцяв....

який шанс зустріти динозавра: 50%50% - можна зустріти, можна не зустріти.
так і з Трампом, може вимагати, а може не вимагати, він все може.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:02

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.

Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось?
Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.

зауваження було щодо ротаційних намірів собачкоїдів, аналогія гіпотетичного варіанту, для легшого зрозуміння відповіді
шо таке 20тисяч в 600 тисячній масі? 3,3 проценти. Якщо вони пришлють 100 тисяч кудись на покровськ чи курахівський напрямок то це вже міняє погоду.
А 20 тисяч за скільки часу Україна мобілізовує?
Banderlog
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