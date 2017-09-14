Додано: Чет 23 січ, 2025 12:45

sashaqbl написав: Цікаво, падіння цін на нафту - це кльово. Але є один нюанс. Так в Росії собівартість видобутку нафти значно вища ніж в країн перської затоки.

Але навряд чи Трамп зможе сильно на них повпливати. Принаймні маю великі сумніви що МБС захоче наростити видобуток за наказом Трампа.

Познімати санкції з Ірану та Венесуели - теж не виглядає реалістичним.

Натомість Трамп хоче нарощувати видобуток в США. Але в США собівартість видобутку доволі висока, явно не нижча ніж в РФ. Знизити її сильно за рахунок зменшення всяких екологічних норм Трампу навряд чи вдасться. А без зниження собівартості навряд чи американські компанії почнуть нарощувати видобуток заради зниження цін.

Тому цей сценарій мені здаєтсья малоймовірним. Цікаво, падіння цін на нафту - це кльово. Але є один нюанс. Так в Росії собівартість видобутку нафти значно вища ніж в країн перської затоки.Але навряд чи Трамп зможе сильно на них повпливати. Принаймні маю великі сумніви що МБС захоче наростити видобуток за наказом Трампа.Познімати санкції з Ірану та Венесуели - теж не виглядає реалістичним.Натомість Трамп хоче нарощувати видобуток в США. Але в США собівартість видобутку доволі висока, явно не нижча ніж в РФ. Знизити її сильно за рахунок зменшення всяких екологічних норм Трампу навряд чи вдасться. А без зниження собівартості навряд чи американські компанії почнуть нарощувати видобуток заради зниження цін.Тому цей сценарій мені здаєтсья малоймовірним.

Трохи все не так. Є неточності майже в кожному реченні.Почну з історії:Під час правління Трампа в 2017-2021 середня ціна нафти була десь на 20$ нижча ніж під час правління Обими(перед Трампом) і Байдена(після). Тобто Трампце в перший свій строк.Далі - ви сильно переоцінюєте "собівартість видобутку". Нафта дуже специфічний продукт. І головна специфіка його в тому що її ціна (на ринку) набагато вища ніж собівартість видобутку. Саме тому нафта генерує не просто прибутки а надприбутки.Тепер по країнахРФ - не може різко ні збільшити ні зменшити видобуток, тому вплив на ціну мізерний.СА - може швидко наростити видобуток. Не раз це робила і погрожувала цим. Звичайно не через "наказ Трампа" а задля власних інтересів.США - може наростити видобуток. Технології не стоять на місці. Чув інфу що собівартість видобутку в США впала. Думаю США може витримати ціну 50$ при бажанні. Але звичайно ніхто не буде "нарощувати видобуток заради зниження цін", тільки заради прибутку, це ж США.Тепер про ціни.Максимальне падіння ціни це 50$. Але і 50$ зробити буде важко. Більш реальна ціна - 60$.60$ для РФ це не катастрофа. Це 25% падіння. Треба буде знецінити рубль на 25%. Курс стане 125. Це буде серйозний удар, але точно не крах. І це при умові що Трампу все вдасться.