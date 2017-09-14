detroytred написав:Дивне питання. Успіх сам стверджує, що нема (втратив) бажання
Саме так - втратив бажання, бо отримав глибоке розчарування(як там, так і тут) І, таки, мабуть саме через те, що сталося за 32місяці в тилу...
щоб не розчаровуватись не треба очаровуватись) але нашот тилу ти правий. Я даж думаю не зря в 23 нас лиш 5 днів в отпуск пустили , шоб не встигли роздивитись шо по чом) А в 24 за місяць я тил роздивився... )
sashaqbl написав:Цікаво, падіння цін на нафту - це кльово. Але є один нюанс. Так в Росії собівартість видобутку нафти значно вища ніж в країн перської затоки. Але навряд чи Трамп зможе сильно на них повпливати. Принаймні маю великі сумніви що МБС захоче наростити видобуток за наказом Трампа. Познімати санкції з Ірану та Венесуели - теж не виглядає реалістичним. Натомість Трамп хоче нарощувати видобуток в США. Але в США собівартість видобутку доволі висока, явно не нижча ніж в РФ. Знизити її сильно за рахунок зменшення всяких екологічних норм Трампу навряд чи вдасться. А без зниження собівартості навряд чи американські компанії почнуть нарощувати видобуток заради зниження цін. Тому цей сценарій мені здаєтсья малоймовірним.
Трохи все не так. Є неточності майже в кожному реченні. Почну з історії: Під час правління Трампа в 2017-2021 середня ціна нафти була десь на 20$ нижча ніж під час правління Обими(перед Трампом) і Байдена(після). Тобто Трамп вже робив це в перший свій строк. Далі - ви сильно переоцінюєте "собівартість видобутку". Нафта дуже специфічний продукт. І головна специфіка його в тому що її ціна (на ринку) набагато вища ніж собівартість видобутку. Саме тому нафта генерує не просто прибутки а надприбутки. Собівартість видобутку в першу чергу впливає на доходи країн від нафти а не на сам видобуток(розмір). Тепер по країнах РФ - не може різко ні збільшити ні зменшити видобуток, тому вплив на ціну мізерний. СА - може швидко наростити видобуток. Не раз це робила і погрожувала цим. Звичайно не через "наказ Трампа" а задля власних інтересів. США - може наростити видобуток. Технології не стоять на місці. Чув інфу що собівартість видобутку в США впала. Думаю США може витримати ціну 50$ при бажанні. Але звичайно ніхто не буде "нарощувати видобуток заради зниження цін", тільки заради прибутку, це ж США. Тепер про ціни. Максимальне падіння ціни це 50$. Але і 50$ зробити буде важко. Більш реальна ціна - 60$. 60$ для РФ це не катастрофа. Це 25% падіння. Треба буде знецінити рубль на 25%. Курс стане 125. Це буде серйозний удар, але точно не крах. І це при умові що Трампу все вдасться.
flyman написав: По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось? Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.
зауваження було щодо ротаційних намірів собачкоїдів, аналогія гіпотетичного варіанту, для легшого зрозуміння відповіді
не від путна ж йому щось вимагати. З кого може, від того і вимагає. А наші і не проти знов запрягтися "в довгу"
Россия падет за следующие восемь месяцев, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно нарастят удары по ее территории и усилится международное давление. Такие расчеты привел советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью агентству "РБК-Украина
щось Буданов давно нічого не обіцяв....
який шанс зустріти динозавра: 50%50% - можна зустріти, можна не зустріти. так і з Трампом, може вимагати, а може не вимагати, він все може.
flyman написав: По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось? Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.
зауваження було щодо ротаційних намірів собачкоїдів, аналогія гіпотетичного варіанту, для легшого зрозуміння відповіді
шо таке 20тисяч в 600 тисячній масі? 3,3 проценти. Якщо вони пришлють 100 тисяч кудись на покровськ чи курахівський напрямок то це вже міняє погоду. А 20 тисяч за скільки часу Україна мобілізовує?