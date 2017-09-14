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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12083120841208512086>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:06

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:
По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.

Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось?
Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.

зауваження було щодо ротаційних намірів собачкоїдів, аналогія гіпотетичного варіанту, для легшого зрозуміння відповіді

Аналогія абсолютно недоречна.

Корейці можуть обкатувати своїх діючих всл, а не прикордонників і т.д.
Щоб мати обкатаних діючих всл в себе.
А не допомогти звільнити, захистити території рфії (що є лише попутній наслідок, а не мета).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 23 січ, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Військовослужбовець повідомив, що також на передовій в ручному режимі начальник "розривав" злагоджені бойові екіпажі, аби збільшити їхню кількість.


ну це взагалі повна маячня, кому з ким і куди їхати вирішує саме начальник, розриває він "пару", чи ні -не важно

дуже багато ємоцій, треба ділити на 20 все що там написано, і про самоподрив також


у 2001 старпомом на палубі мав боцмана і 5 матросів(всі філіппінци), мені було відомо, що філіпки працюють тільки парами(бо один може засумувати)_дав роботу 3м парам, через час іду дивитись(як процес)-бачу вони всі 6 метуть палубу (питаю боцмана-той каже ми всі зробиме цю работу, потім пійдемо на іншу. Нас не можна розривати)))
капітан сказав -хренсними, через місяць їх поміняють на одеситів, нехай ходять стадом за боцманом (один філін (помесь китайця) у сонцезахісних окулярах працював в напівтемному трюмі, тобі хоч щось там видно? та, нормально)

думаю, що всі вже наїлися війною, далі бардака буде тільки більше, командирам не заздрю (бійцям -вижити )
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:22

  yama написав:громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають


Это вы прям каминг-аут хотите :mrgreen:
У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.
Кроме сына Порошенко,конечно.
Бусик- единственная реальная угроза.
А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають

Лякали лякали, та й ся об... Влада в нас навіть найпростішу річ: розіслати листи по списку не може.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.


А как ? Например, выписаться с квартиры - через военкомат
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:35

  Господар Вельзевула написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689829-zaginuv-komandir-grupi-gur-kostyantin-zhuk-vin-brav-uchast-v-oboroni-vovchanska

Кого тут по возрасту списали? Вон в 68 лет дядько воевал,царство ему небесное.
Было бы желание. :mrgreen:


Ну так а що ви не йдете ?
Світлий шлях !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:38

  барабашов написав:
  холява написав:
  Бетон написав:Я не надеюсь.
Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново.
Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом


... не , не ...
спочатку треба віддати борги ....
... у боях за Батьківщину .

Які ще блд борги?
У яких боях?
Ви що у окопі під Орєховим та-та-та зі ПК по якутам дві зими чи у танці попалали під Авдєєвкою?


Ні , я зараз держслужбовець .
А з другого березня 2022, вісімнадцать місяців і один день був на службі .
На відміну від тебе .
Востаннє редагувалось холява в Чет 23 січ, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:38

отак от...

Зеленский заявил в интервью Bloomberg

"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях.
«Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».

https://unn.ua/ru/news/zelenskii-khoche ... vorov-s-rf
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 23 січ, 2025 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:РФ - не може різко ні збільшити ні зменшити видобуток, тому вплив на ціну мізерний.
СА - може швидко наростити видобуток. Не раз це робила і погрожувала цим. Звичайно не через "наказ Трампа" а задля власних інтересів.
США - може наростити видобуток. Технології не стоять на місці. Чув інфу що собівартість видобутку в США впала. Думаю США може витримати ціну 50$ при бажанні. Але звичайно ніхто не буде "нарощувати видобуток заради зниження цін", тільки заради прибутку, це ж США.
Тепер про ціни.
Максимальне падіння ціни це 50$. Але і 50$ зробити буде важко. Більш реальна ціна - 60$.
60$ для РФ це не катастрофа. Це 25% падіння. Треба буде знецінити рубль на 25%. Курс стане 125. Це буде серйозний удар, але точно не крах. І це при умові що Трампу все вдасться.

Погоджуюсь, що це серйозний удар. Але навіть при розрахунках собівартості в 50$ я не бачу причин, чому б американські компанії почали нарощувати видобуток. Нарощення видобутку вимагає довготривалих інвестицій, а окупність таких інвестицій, як на мене, доволі сумнівна...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:44

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689829-zaginuv-komandir-grupi-gur-kostyantin-zhuk-vin-brav-uchast-v-oboroni-vovchanska

Кого тут по возрасту списали? Вон в 68 лет дядько воевал,царство ему небесное.
Было бы желание. :mrgreen:

Але наш семінарист це☝️ проігнорує :mrgreen:
В нього найдеться 100500 відмазок, чому він не міг залишитись :mrgreen:


А корінець то всього лиш в - "було б бажання!" ;)


Корінець криється в тому що ти зібав з ЗСУ і кинув побратимів .
Мене ж нажаль звільнили за віком .
холява
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  #<1 ... 12083120841208512086>
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