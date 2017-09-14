flyman написав: По такій логіці, вже можна було "обкатати" поліцейських, погранців та інших воєнних мірного врємєні.
Не смішіть. Просто подумайте задач перед поліцією і погранцями добавилось чи зменшилось? Не будуть вони воювати, їх будуть тільки добирати і збільшувати бюджет. Ні потрохи посилати будуть, щоб був додатковий важель контролю за тими хто погано справляється з виконанням службових обовязків.
зауваження було щодо ротаційних намірів собачкоїдів, аналогія гіпотетичного варіанту, для легшого зрозуміння відповіді
Аналогія абсолютно недоречна.
Корейці можуть обкатувати своїх діючих всл, а не прикордонників і т.д. Щоб мати обкатаних діючих всл в себе. А не допомогти звільнити, захистити території рфії (що є лише попутній наслідок, а не мета).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 23 січ, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Військовослужбовець повідомив, що також на передовій в ручному режимі начальник "розривав" злагоджені бойові екіпажі, аби збільшити їхню кількість.
ну це взагалі повна маячня, кому з ким і куди їхати вирішує саме начальник, розриває він "пару", чи ні -не важно
дуже багато ємоцій, треба ділити на 20 все що там написано, і про самоподрив також
у 2001 старпомом на палубі мав боцмана і 5 матросів(всі філіппінци), мені було відомо, що філіпки працюють тільки парами(бо один може засумувати)_дав роботу 3м парам, через час іду дивитись(як процес)-бачу вони всі 6 метуть палубу (питаю боцмана-той каже ми всі зробиме цю работу, потім пійдемо на іншу. Нас не можна розривати))) капітан сказав -хренсними, через місяць їх поміняють на одеситів, нехай ходять стадом за боцманом (один філін (помесь китайця) у сонцезахісних окулярах працював в напівтемному трюмі, тобі хоч щось там видно? та, нормально)
думаю, що всі вже наїлися війною, далі бардака буде тільки більше, командирам не заздрю (бійцям -вижити )
yama написав:громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають
Это вы прям каминг-аут хотите У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав. Кроме сына Порошенко,конечно. Бусик- единственная реальная угроза. А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.
Бетон написав:Я не надеюсь. Я хочу свалить. Навсегда. Болезненно принял решение с пониманием того, что в другой стране я больше не буду полноценной личностью. Вся жизнь заново. Но дети должны стать гражданами страны с другим менталитетом
... не , не ... спочатку треба віддати борги .... ... у боях за Батьківщину .
Які ще блд борги? У яких боях? Ви що у окопі під Орєховим та-та-та зі ПК по якутам дві зими чи у танці попалали під Авдєєвкою?
Ні , я зараз держслужбовець . А з другого березня 2022, вісімнадцать місяців і один день був на службі . На відміну від тебе .
Востаннє редагувалось холява в Чет 23 січ, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях. «Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».
andrijk777 написав:РФ - не може різко ні збільшити ні зменшити видобуток, тому вплив на ціну мізерний. СА - може швидко наростити видобуток. Не раз це робила і погрожувала цим. Звичайно не через "наказ Трампа" а задля власних інтересів. США - може наростити видобуток. Технології не стоять на місці. Чув інфу що собівартість видобутку в США впала. Думаю США може витримати ціну 50$ при бажанні. Але звичайно ніхто не буде "нарощувати видобуток заради зниження цін", тільки заради прибутку, це ж США. Тепер про ціни. Максимальне падіння ціни це 50$. Але і 50$ зробити буде важко. Більш реальна ціна - 60$. 60$ для РФ це не катастрофа. Це 25% падіння. Треба буде знецінити рубль на 25%. Курс стане 125. Це буде серйозний удар, але точно не крах. І це при умові що Трампу все вдасться.
Погоджуюсь, що це серйозний удар. Але навіть при розрахунках собівартості в 50$ я не бачу причин, чому б американські компанії почали нарощувати видобуток. Нарощення видобутку вимагає довготривалих інвестицій, а окупність таких інвестицій, як на мене, доволі сумнівна...