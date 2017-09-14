Додано: Чет 23 січ, 2025 13:09

jump написав: Військовослужбовець повідомив, що також на передовій в ручному режимі начальник "розривав" злагоджені бойові екіпажі, аби збільшити їхню кількість. Військовослужбовець повідомив, що також на передовій в ручному режимі начальник "розривав" злагоджені бойові екіпажі, аби збільшити їхню кількість.

ну це взагалі повна маячня, кому з ким і куди їхати вирішує саме начальник, розриває він "пару", чи ні -не важнодуже багато ємоцій, треба ділити на 20 все що там написано, і про самоподрив такожу 2001 старпомом на палубі мав боцмана і 5 матросів(всі філіппінци), мені було відомо, що філіпки працюють тільки парами(бо один може засумувати)_дав роботу 3м парам, через час іду дивитись(як процес)-бачу вони всі 6 метуть палубу (питаю боцмана-той каже ми всі зробиме цю работу, потім пійдемо на іншу. Нас не можна розривати)))капітан сказав -хренсними, через місяць їх поміняють на одеситів, нехай ходять стадом за боцманом (один філін (помесь китайця) у сонцезахісних окулярах працював в напівтемному трюмі, тобі хоч щось там видно? та, нормально)думаю, що всі вже наїлися війною, далі бардака буде тільки більше, командирам не заздрю (бійцям -вижити )