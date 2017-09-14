Додано: Чет 23 січ, 2025 14:05

Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 миллиона человек, общая численность кадровых военнослужащих в армии составляет, по разным оценкам, от 850 000 до 1 200 000 человек. В резерве насчитывается около 4 000 000 человек. Мобилизационный резерв 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы 6,2 миллиона человек, а годные к воинской службе 3,7 миллионов человек[7]. При этом значительная часть выполняет небоевые задачи (строительные войска)[8]. Призыв с 17 лет, срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин (КНДР является одной из немногих стран в которых женщины проходят срочную службу наравне с мужчинами).

Численность сухопутных войск на 2012 год составляет порядка 1 020 000 человек[19]. Период срочной службы в сухопутных войсках — 5—12 лет.

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На вооружении состоит: около 3500 средних и основных боевых танков и свыше 560 лёгких танков, более 2500 бронетранспортёров, более 10400 артиллерийских орудий (в том числе 3500 буксируемых и 4400 самоходных), свыше 7500 миномётов, более 2500 РСЗО, около 2000 установок ПТУР, 34 установок тактических ракет, 30 установок оперативно-тактических ракет, 11 000 зенитных артустановок (из них на стационарных позициях около 3000), около 10000 ПЗРК[20]. У КНДР вдоль границы с РК сосредоточено 8 тысяч артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, причём Сеул находится в зоне досягаемости не менее половины северокорейских «стволов»

По состоянию на 2007 год, на вооружении ВВС КНДР состояло порядка 1100 самолётов и вертолётов[24], таким образом, военная авиация КНДР является одной из наиболее многочисленных в мире. Большая часть из них — это модернизированные советские и китайские машины устаревших моделей, однако имеются и современные образцы.



В составе ВВС находится около 590 боевых самолётов. Основу их парка составляют МиГ-17/J-5 (107), МиГ-19/J-6 (159), МиГ-21/J-7 (159). В войсках имеются также Су-25 (34) и МиГ-29 (20). Имеется порядка 300 транспортных самолётов разных марок[20].



Среди вертолётов имеется: 24 — Ми-24, 80 — «Хьюз-500 Д», 48 — Z-5, 15 — Ми-8/-17, 139 — Ми-2

Военная промышленность КНДР позволяет обеспечить годовой объём производства 200000 единиц автоматического стрелкового оружия, 3000 тяжёлых орудий, 200 танков, 400 бронеавтомобилей и амфибий.

, вы писали о варианте "фортеця". И Зеленский говорит о необходимости армии в 1 млн. для сдерживания России после перемирия.Вот известный пример.. Там ещё много интересного.При этом по оценке 2023 года население КНДР - 26,2 млн. и ВВП(ППС) в 2015 - 40 млн. долл., а на душу населения - 1800 долл.Напомню, что ВВП(ППС) Украины - $621,6 млрд., на душу населения - $18,270 ().Т.о. вариант "фортеця", в принципе, возможен.Вот только у меня сильные сомнения, что украинцам это понравится и они согласятся.