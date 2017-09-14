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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120841208512086120871208812089>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:46

  Xenon написав:отак от...

Зеленский заявил в интервью Bloomberg

"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях.
«Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».

https://unn.ua/ru/news/zelenskii-khoche ... vorov-s-rf
п
А если не дадут гарантий то что ? Щаманов мобилизует, продолжит отступление ?
Очень Трамп испугается...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:47

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.


А как ? Например, выписаться с квартиры - через военкомат


А зачем выписываться для смены собственника?Это интересует только нового реального хозяина а не подставное лицо ввиде жены или тещи.
а как сейчас вообще продают? ну штукарь типа удерживают, или больше, мне не особо интересны детали- что бы тело выписалось после отмены ВП (ха-ха)
Нотарь все пропустит.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:05

detroytred, вы писали о варианте "фортеця". И Зеленский говорит о необходимости армии в 1 млн. для сдерживания России после перемирия.
Вот известный пример.
Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 миллиона человек, общая численность кадровых военнослужащих в армии составляет, по разным оценкам, от 850 000 до 1 200 000 человек. В резерве насчитывается около 4 000 000 человек. Мобилизационный резерв 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы 6,2 миллиона человек, а годные к воинской службе 3,7 миллионов человек[7]. При этом значительная часть выполняет небоевые задачи (строительные войска)[8]. Призыв с 17 лет, срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин (КНДР является одной из немногих стран в которых женщины проходят срочную службу наравне с мужчинами).
Численность сухопутных войск на 2012 год составляет порядка 1 020 000 человек[19]. Период срочной службы в сухопутных войсках — 5—12 лет.
........
На вооружении состоит: около 3500 средних и основных боевых танков и свыше 560 лёгких танков, более 2500 бронетранспортёров, более 10400 артиллерийских орудий (в том числе 3500 буксируемых и 4400 самоходных), свыше 7500 миномётов, более 2500 РСЗО, около 2000 установок ПТУР, 34 установок тактических ракет, 30 установок оперативно-тактических ракет, 11 000 зенитных артустановок (из них на стационарных позициях около 3000), около 10000 ПЗРК[20]. У КНДР вдоль границы с РК сосредоточено 8 тысяч артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, причём Сеул находится в зоне досягаемости не менее половины северокорейских «стволов»
По состоянию на 2007 год, на вооружении ВВС КНДР состояло порядка 1100 самолётов и вертолётов[24], таким образом, военная авиация КНДР является одной из наиболее многочисленных в мире. Большая часть из них — это модернизированные советские и китайские машины устаревших моделей, однако имеются и современные образцы.

В составе ВВС находится около 590 боевых самолётов. Основу их парка составляют МиГ-17/J-5 (107), МиГ-19/J-6 (159), МиГ-21/J-7 (159). В войсках имеются также Су-25 (34) и МиГ-29 (20). Имеется порядка 300 транспортных самолётов разных марок[20].

Среди вертолётов имеется: 24 — Ми-24, 80 — «Хьюз-500 Д», 48 — Z-5, 15 — Ми-8/-17, 139 — Ми-2
Военная промышленность КНДР позволяет обеспечить годовой объём производства 200000 единиц автоматического стрелкового оружия, 3000 тяжёлых орудий, 200 танков, 400 бронеавтомобилей и амфибий.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F. Там ещё много интересного.

При этом по оценке 2023 года население КНДР - 26,2 млн. и ВВП(ППС) в 2015 - 40 млн. долл., а на душу населения - 1800 долл. http://surl.li/uvmypl
Напомню, что ВВП(ППС) Украины - $621,6 млрд., на душу населения - $18,270 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0).

Т.о. вариант "фортеця", в принципе, возможен.
Вот только у меня сильные сомнения, что украинцам это понравится и они согласятся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вижу народ с ума сходит , от мала до велика
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:29

  buratinyo написав:Интересную тему подняли... Выделил выше утверждения, которые волнуют многих. Уверен, что 99% украинского народа понимают, что их где-то надули с майданами, но не знают где и в чем именно.
...
Что касается Парасюка и "Правого сектора", то по моему мнению их следует отнести к пункту б). Ведь многие из них погибли, защищая Украину от агрессора. А более благородного дела совершить невозможно. ИМХО.

Тут важко не згадати Оруелла:
ВІЙНА — ЦЕ МИР
СВОБОДА — ЦЕ РАБСТВО
НЕЗНАННЯ — ЦЕ СИЛА
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:36

  ЛАД написав:
Т.о. вариант "фортеця", в принципе, возможен.
Вот только у меня сильные сомнения, что украинцам это понравится и они согласятся.

Тут або безвіз з єс або фортеця.
Кндр штучно тримають фортецею, затиснули в вугол.
забороненно ввіз нафти, нафтопродуктів, електроніки, даж добрив. Заборонено вивозити ресурси -руди, вугілля, морепродукти, текстиль.
Навіть є заборона на заробітчанство)
Звідти ні тікати нікуди, ні нема некотрольованих державою грошових потоків, які можуть стати основою для перевороту.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:39

❗️Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустили з-під варти, його звільнили від кримінальної відповідальності, – Радіо Свобода.

Він має повернутись на службу за три дні і буде оператором БпЛА
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:41

Banderlog

І тоді вже антидекомунізація та рендустріалізація з трудоднями і спецслужби з довгими руками ( як в КНДР) щоб обробляти льодорубом морально збанкрутілих господарів думок в екзилі. Інакше короткочасна хімера яка одразу посипеться починаючи з південного сходу
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 січ, 2025 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:43

  Banderlog написав:Якщо вони пришлють 100 тисяч кудись на покровськ чи курахівський напрямок то це вже міняє погоду.
А 20 тисяч за скільки часу Україна мобілізовує?

А якщо 5 млн.
Знову питання не правильно поставлене.
Не скільки, а яка мета "ротацій" для тов. Кима?
Не пришлють, бо то в рамках "оборони союзника від агресії"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 23 січ, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:43

  fox767676 написав:
  Xenon написав:отак от...

Зеленский заявил в интервью Bloomberg

"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях.
«Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».

https://unn.ua/ru/news/zelenskii-khoche ... vorov-s-rf
п
А если не дадут гарантий то что ? Щаманов мобилизует, продолжит отступление ?
Очень Трамп испугается...

Та в цьому і суть. Заявляти таке та третій рік війни якось дивно(глупо).
Ти ж вже 3 рік рішаєш ці питання, вже переговорив з усіма лідерами не раз. І? Де результат? На третій рік війни дальше - загальні фрази без конкретики.
Одні й ті самі фрази третій рік в той час як помирають люди - це якось не по-людськи.

Я вже для себе усі висновки зробив - Зе тупо хоче продовження війни щоб продовжити своє правління і все.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 січ, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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