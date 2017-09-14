"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях. «Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».
Господар Вельзевула написав:А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.
А как ? Например, выписаться с квартиры - через военкомат
А зачем выписываться для смены собственника?Это интересует только нового реального хозяина а не подставное лицо ввиде жены или тещи. а как сейчас вообще продают? ну штукарь типа удерживают, или больше, мне не особо интересны детали- что бы тело выписалось после отмены ВП (ха-ха) Нотарь все пропустит.
detroytred, вы писали о варианте "фортеця". И Зеленский говорит о необходимости армии в 1 млн. для сдерживания России после перемирия. Вот известный пример.
Регулярная армия КНДР насчитывает около 1 миллиона человек, общая численность кадровых военнослужащих в армии составляет, по разным оценкам, от 850 000 до 1 200 000 человек. В резерве насчитывается около 4 000 000 человек. Мобилизационный резерв 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы 6,2 миллиона человек, а годные к воинской службе 3,7 миллионов человек[7]. При этом значительная часть выполняет небоевые задачи (строительные войска)[8]. Призыв с 17 лет, срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин (КНДР является одной из немногих стран в которых женщины проходят срочную службу наравне с мужчинами).
Численность сухопутных войск на 2012 год составляет порядка 1 020 000 человек[19]. Период срочной службы в сухопутных войсках — 5—12 лет. ........ На вооружении состоит: около 3500 средних и основных боевых танков и свыше 560 лёгких танков, более 2500 бронетранспортёров, более 10400 артиллерийских орудий (в том числе 3500 буксируемых и 4400 самоходных), свыше 7500 миномётов, более 2500 РСЗО, около 2000 установок ПТУР, 34 установок тактических ракет, 30 установок оперативно-тактических ракет, 11 000 зенитных артустановок (из них на стационарных позициях около 3000), около 10000 ПЗРК[20]. У КНДР вдоль границы с РК сосредоточено 8 тысяч артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, причём Сеул находится в зоне досягаемости не менее половины северокорейских «стволов»
По состоянию на 2007 год, на вооружении ВВС КНДР состояло порядка 1100 самолётов и вертолётов[24], таким образом, военная авиация КНДР является одной из наиболее многочисленных в мире. Большая часть из них — это модернизированные советские и китайские машины устаревших моделей, однако имеются и современные образцы.
В составе ВВС находится около 590 боевых самолётов. Основу их парка составляют МиГ-17/J-5 (107), МиГ-19/J-6 (159), МиГ-21/J-7 (159). В войсках имеются также Су-25 (34) и МиГ-29 (20). Имеется порядка 300 транспортных самолётов разных марок[20].
buratinyo написав:Интересную тему подняли... Выделил выше утверждения, которые волнуют многих. Уверен, что 99% украинского народа понимают, что их где-то надули с майданами, но не знают где и в чем именно. ... Что касается Парасюка и "Правого сектора", то по моему мнению их следует отнести к пункту б). Ведь многие из них погибли, защищая Украину от агрессора. А более благородного дела совершить невозможно. ИМХО.
Тут важко не згадати Оруелла:
ВІЙНА — ЦЕ МИР СВОБОДА — ЦЕ РАБСТВО НЕЗНАННЯ — ЦЕ СИЛА
ЛАД написав: Т.о. вариант "фортеця", в принципе, возможен. Вот только у меня сильные сомнения, что украинцам это понравится и они согласятся.
Тут або безвіз з єс або фортеця. Кндр штучно тримають фортецею, затиснули в вугол. забороненно ввіз нафти, нафтопродуктів, електроніки, даж добрив. Заборонено вивозити ресурси -руди, вугілля, морепродукти, текстиль. Навіть є заборона на заробітчанство) Звідти ні тікати нікуди, ні нема некотрольованих державою грошових потоків, які можуть стати основою для перевороту.
І тоді вже антидекомунізація та рендустріалізація з трудоднями і спецслужби з довгими руками ( як в КНДР) щоб обробляти льодорубом морально збанкрутілих господарів думок в екзилі. Інакше короткочасна хімера яка одразу посипеться починаючи з південного сходу
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 січ, 2025 14:44, всього редагувалось 2 разів.
"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях. «Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказал он. «Я очень верю, что США этого не сделают, хотя не уверен, что раньше этого не случалось. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах».
п А если не дадут гарантий то что ? Щаманов мобилизует, продолжит отступление ? Очень Трамп испугается...
Та в цьому і суть. Заявляти таке та третій рік війни якось дивно(глупо). Ти ж вже 3 рік рішаєш ці питання, вже переговорив з усіма лідерами не раз. І? Де результат? На третій рік війни дальше - загальні фрази без конкретики. Одні й ті самі фрази третій рік в той час як помирають люди - це якось не по-людськи.
Я вже для себе усі висновки зробив - Зе тупо хоче продовження війни щоб продовжити своє правління і все.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 січ, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.