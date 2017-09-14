Президент Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать войска США, о чем он обратился к Дональду Трампу перед переговорами с Россией. .......... 46-летний украинский лидер пытается заручиться поддержкой своего самого важного союзника, поскольку дипломатические усилия по прекращению боевых действий в его стране набирают обороты.
buratinyo написав:Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.
І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу. *Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift. Скільки можна нести цю пургу про Газпром?
"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях. «Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказ А если не дадут гарантий то что ? Щаманов мобилизует, продолжит отступление ? Очень Трамп испугается...
Та в цьому і суть. Заявляти таке та третій рік війни якось дивно(глупо). Ти ж вже 3 рік рішаєш ці питання, вже переговорив з усіма лідерами не раз. І? Де результат? На третій рік війни дальше - загальні фрази без конкретики. Одні й ті самі фрази третій рік в той час як помирають люди - це якось не по-людськи.
Я вже для себе усі висновки зробив - Зе тупо хоче продовження війни щоб продовжити своє правління і все.
Вимоги від Зе будуть завжди на неадекватному рівні щодо поточного стану справ. Вони можуть навіть знижуватись до рівня який був колись прийнятним до всіх сторін, але вже після кратно погіршення стану справ. Якщо раптом щось покращитися, відібють пару сел, буде вимагати відвести рос.війська за Урал. Може курс патентувати - "управління гездійсненністю"
buratinyo написав:Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.
І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу. *Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift. Скільки можна нести цю пургу про Газпром?
Газовая игла, она такая. Газ самое важное что даёт РФ ЕС.
andrijk777 написав:Та в цьому і суть. Заявляти таке та третій рік війни якось дивно(глупо). Ти ж вже 3 рік рішаєш ці питання, вже переговорив з усіма лідерами не раз. І? Де результат? На третій рік війни дальше - загальні фрази без конкретики. Одні й ті самі фрази третій рік в той час як помирають люди - це якось не по-людськи.
Я вже для себе усі висновки зробив - Зе тупо хоче продовження війни щоб продовжити своє правління і все.
fox767676 написав:Вимоги від Зе будуть завжди на неадекватному рівні щодо поточного стану справ. Вони можуть навіть знижуватись до рівня який був колись прийнятним до всіх сторін, але вже після кратно погіршення стану справ.
А якщо справи кратно погіршаться то путін не змінить умов? путін захоче ще більше, сумнівів немає. Зе не погодиться і дальше по колу.
buratinyo написав:Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.
І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу. *Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift. Скільки можна нести цю пургу про Газпром?
Ну, кто бы говорил тут про пургу? Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Российский газ являлся критически важным сырьем для ЕС. Газпром захватывал этот рынок в продолжение 20 лет. Поддерживало этот фактор и развязанная Газпромом разрушительная война в Сирии взамен локальных гражданских конфликтов, традиционно возникающих в тех регионах. Как же отключать свифт для газового банка в таких условиях? Только спустя некоторое время, необходимого для поиска замены российскому газу, который стал однозначно токсичным для ЕС с момента начала войны в 2022 года. Замена найдена: это СПГ из США и в перспективе газ из Туркменистана и Катара через Турцию. И свифт немедля отключили. При этом в ЕС никто и не замерз.
Точно также и с транзитным договором. Появилась возможность не продлять, при этом технически не создав неудобств для жителей Украины (ну, чтобы они не остались без газа), так сразу и остановили транзит газа в страны, которые относились к нам мягко говоря не по дружески, блокируя решения ЕС в оказании нам жизненно важной помощи в начале войны.
Кстати, Газпром занимается также и нефтью через дочерние компании. Постепенно санкции добираются и до российской нефти. А к чему это приведет? ХЗ. Но такая токсичная кремлевская компания должна быть готова платить за устроенную нам и Сирии разруху.