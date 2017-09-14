RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1208512086120871208812089>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:46

  Banderlog написав:
  Xenon написав:отак от...
Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», :lol:
А як воно інакше може статись?
Наші перемирря не хотять , бо перемирря це перевибори.
Тому будьякі переговори називають капітуляцією.

По-моему, вы здесь ошибаетесь.
Обратите внимание, что в цитате Xenon"а Зеленский не упоминает ни о каких границах и их "отвоевании", соглашается на "дипломатический путь" и только хочет понимание "какие гарантии безопасности". Желание вполне естественное.
Оригинал сообщения Блумберг здесь - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-22/trump-news-zelenskiy-says-ukraine-needs-us-troops-to-secure-peace?srnd=phx-politics. Там есть и такое:
Президент Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать войска США, о чем он обратился к Дональду Трампу перед переговорами с Россией.
..........
46-летний украинский лидер пытается заручиться поддержкой своего самого важного союзника, поскольку дипломатические усилия по прекращению боевых действий в его стране набирают обороты.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32599
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:53

  buratinyo написав:Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.

І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу. :D :D
*Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift.
Скільки можна нести цю пургу про Газпром?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6005
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:03

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:отак от...

Зеленский заявил в интервью Bloomberg

"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях.
«Мы не хотим, чтобы это произошло за спиной Украины», – сказ
А если не дадут гарантий то что ? Щаманов мобилизует, продолжит отступление ?
Очень Трамп испугается...

Та в цьому і суть. Заявляти таке та третій рік війни якось дивно(глупо).
Ти ж вже 3 рік рішаєш ці питання, вже переговорив з усіма лідерами не раз. І? Де результат? На третій рік війни дальше - загальні фрази без конкретики.
Одні й ті самі фрази третій рік в той час як помирають люди - це якось не по-людськи.

Я вже для себе усі висновки зробив - Зе тупо хоче продовження війни щоб продовжити своє правління і все.


Вимоги від Зе будуть завжди на неадекватному рівні щодо поточного стану справ. Вони можуть навіть знижуватись до рівня який був колись прийнятним до всіх сторін, але вже після кратно погіршення стану справ.
Якщо раптом щось покращитися, відібють пару сел, буде вимагати відвести рос.війська за Урал.
Може курс патентувати - "управління гездійсненністю" :idea:
fox767676
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 13.06.20
Подякував: 341 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:07

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.

І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу. :D :D
*Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift.
Скільки можна нести цю пургу про Газпром?

Газовая игла, она такая. Газ самое важное что даёт РФ ЕС.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:14

Неделю назад Трамп звонил Си
После этого Си созванивался с хуйлом

(наверняка и в 1м и во 2м звонке речь в том числе шла и об Украине)

имхо - в данном контексте переговоров врятле ктото будет спрашивать Зеленского о его желаниях (по территориям, вступлению в НАТО и тп), придется соглашаться на то что дадут
Xenon
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:20

  andrijk777 написав:Та в цьому і суть. Заявляти таке та третій рік війни якось дивно(глупо).
Ти ж вже 3 рік рішаєш ці питання, вже переговорив з усіма лідерами не раз. І? Де результат? На третій рік війни дальше - загальні фрази без конкретики.
Одні й ті самі фрази третій рік в той час як помирають люди - це якось не по-людськи.

Я вже для себе усі висновки зробив - Зе тупо хоче продовження війни щоб продовжити своє правління і все.

помилкові висновки. така собі аналітика... :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7974
З нами з: 29.09.19
Подякував: 714 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:суцільні вигадки. чого ще очікувати..
  Shaman написав:помилкові висновки. така собі аналітика..

Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:34

  Xenon написав:Неделю назад Трамп звонил Си
После этого Си созванивался с хуйлом

(наверняка и в 1м и во 2м звонке речь в том числе шла и об Украине)

имхо - в данном контексте переговоров врятле ктото будет спрашивать Зеленского о его желаниях (по территориям, вступлению в НАТО и тп), придется соглашаться на то что дадут


по перше ничого не дають і наврядчи дадуть
по друге-хто ти такий що соглашатись
по трете, заманал маячню писати, вроде не дитина
prodigy
 
Повідомлень: 11685
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:36

  fox767676 написав:Вимоги від Зе будуть завжди на неадекватному рівні щодо поточного стану справ. Вони можуть навіть знижуватись до рівня який був колись прийнятним до всіх сторін, але вже після кратно погіршення стану справ.

А якщо справи кратно погіршаться то путін не змінить умов? путін захоче ще більше, сумнівів немає. Зе не погодиться і дальше по колу. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6005
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:37

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.

І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу. :D :D
*Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift.
Скільки можна нести цю пургу про Газпром?

Ну, кто бы говорил тут про пургу? :D Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?

Российский газ являлся критически важным сырьем для ЕС. Газпром захватывал этот рынок в продолжение 20 лет. Поддерживало этот фактор и развязанная Газпромом разрушительная война в Сирии взамен локальных гражданских конфликтов, традиционно возникающих в тех регионах. Как же отключать свифт для газового банка в таких условиях? Только спустя некоторое время, необходимого для поиска замены российскому газу, который стал однозначно токсичным для ЕС с момента начала войны в 2022 года. Замена найдена: это СПГ из США и в перспективе газ из Туркменистана и Катара через Турцию. И свифт немедля отключили. При этом в ЕС никто и не замерз.

Точно также и с транзитным договором. Появилась возможность не продлять, при этом технически не создав неудобств для жителей Украины (ну, чтобы они не остались без газа), так сразу и остановили транзит газа в страны, которые относились к нам мягко говоря не по дружески, блокируя решения ЕС в оказании нам жизненно важной помощи в начале войны.

Кстати, Газпром занимается также и нефтью через дочерние компании. Постепенно санкции добираются и до российской нефти. А к чему это приведет? ХЗ. Но такая токсичная кремлевская компания должна быть готова платить за устроенную нам и Сирии разруху.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1767
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1208512086120871208812089>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
28 81803
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 16:08
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 900197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinYear (3)
23.01.2025 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.