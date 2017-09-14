Додано: Чет 23 січ, 2025 15:37

andrijk777 написав: buratinyo написав: Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.

Самое интересное, что в мире среди руководств таких государств как Германия, Великобритания, США вина Газпрома в развязывании войны уже является бесспорной. Газпром в их глазах встал на путь беспредела.

І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу.

*Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift.

Скільки можна нести цю пургу про Газпром? І саме тому вони Газпромбанк відключили від swift в останню чергу.*Газпромбанк це останній великий банк, відключений від swift.Скільки можна нести цю пургу про Газпром?

Ну, кто бы говорил тут про пургу?Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?Российский газ являлся критически важным сырьем для ЕС. Газпром захватывал этот рынок в продолжение 20 лет. Поддерживало этот фактор и развязанная Газпромом разрушительная война в Сирии взамен локальных гражданских конфликтов, традиционно возникающих в тех регионах. Как же отключать свифт для газового банка в таких условиях? Только спустя некоторое время, необходимого для поиска замены российскому газу, который стал однозначно токсичным для ЕС с момента начала войны в 2022 года. Замена найдена: это СПГ из США и в перспективе газ из Туркменистана и Катара через Турцию. И свифт немедля отключили. При этом в ЕС никто и не замерз.Точно также и с транзитным договором. Появилась возможность не продлять, при этом технически не создав неудобств для жителей Украины (ну, чтобы они не остались без газа), так сразу и остановили транзит газа в страны, которые относились к нам мягко говоря не по дружески, блокируя решения ЕС в оказании нам жизненно важной помощи в начале войны.Кстати, Газпром занимается также и нефтью через дочерние компании. Постепенно санкции добираются и до российской нефти. А к чему это приведет? ХЗ. Но такая токсичная кремлевская компания должна быть готова платить за устроенную нам и Сирии разруху.