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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12086120871208812089>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:39

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:суцільні вигадки. чого ще очікувати..
  Shaman написав:помилкові висновки. така собі аналітика..

Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...

При желании такие выводы (начёт дурачка) можно сделать относительно любого человека, в т.ч. относительно меня или вас.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:41

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:суцільні вигадки. чого ще очікувати..
  Shaman написав:помилкові висновки. така собі аналітика..

Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...


він не дурачок, він у стрессовий сітуації -хоч власним життям не ризикує

не можу сказати, що він робить помилки у зовнішній політиці-це дуже складна(брудна) гра

навіть про обіцяну зброю (і вже проплачену)-кожного раза треба вичавлювати, підгоняти
легко, сидіти тут "язиком ляпати", дурачок він чи ні
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:43

  buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? :D Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?

:D :D :D
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:43

  Господар Вельзевула написав:
  yama написав:громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають


Это вы прям каминг-аут хотите :mrgreen:
У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.
Кроме сына Порошенко,конечно.
Бусик- единственная реальная угроза.
А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.
речь о имущистве ?
ну а что пора открьівать клуб анонимньіх ухьілянтов :) собраться онлайн и по очереди как в кино " Я ВАся и я ухилятн" и тут все хлопают :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yama написав:
  Господар Вельзевула написав:
  yama написав:громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають


Это вы прям каминг-аут хотите :mrgreen:
У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.
Кроме сына Порошенко,конечно.
Бусик- единственная реальная угроза.
А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.
речь о имущистве ?
ну а что пора открьівать клуб анонимньіх ухьілянтов :) собраться онлайн и по очереди как в кино " Я ВАся и я ухилятн" и тут все хлопают :mrgreen:
І значки: не виходив з дому півроку, рік, два, три.
І курси "12 кроків до Тиси"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:46

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Вимоги від Зе будуть завжди на неадекватному рівні щодо поточного стану справ. Вони можуть навіть знижуватись до рівня який був колись прийнятним до всіх сторін, але вже після кратно погіршення стану справ.

А якщо справи кратно погіршаться то путін не змінить умов? путін захоче ще більше, сумнівів немає. Зе не погодиться і дальше по колу. :D :D


ну да. это же очевидно. мне лично это было очевидно в начале 2022.После приезда Джонсона.
Единственное,в чем я ошибся-в сроках.Три года-это казалось фантастикой тогда. Значит нужно внести поправочку- 10-12 лет войны гарантированно.По ресурсам и километражу.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:І курси "12 кроків до Тиси"

продам курс недорого, акція у міжсезоння
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:55

  Faceless написав:
yama написав:
  Господар Вельзевула написав:Это вы прям каминг-аут хотите :mrgreen:
У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.
Кроме сына Порошенко,конечно.
Бусик- единственная реальная угроза.
А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона.
речь о имущистве ?
ну а что пора открьівать клуб анонимньіх ухьілянтов :) собраться онлайн и по очереди как в кино " Я ВАся и я ухилятн" и тут все хлопают :mrgreen:
І значки: не виходив з дому півроку, рік, два, три.
І курси "12 кроків до Тиси"
ну і медалька в адміністративному розшуку :D :lol: хоча певно якщо дизертирів = сзч , не оголошують до квітня то і простих уилянтів певно чіпати не будуть .
Рейди по квартирах хотіли робити а зараз тільки бусіки ?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:59

Господар Вельзевула

Ну хватит уже слюнтяйничать :)
Найдутся методы на нашего Костьку сапрыкина уже в первом полугодии :)
Украине дадут кредит на постройку стены, а ему - неприкосновенность и лондонское ПМЖ с контрактом на курс лекции про незламность и управление невыполнимыми требованиями и вот они "гарантии", вот она победа
Трамп не зря сказал что зе уже на все согласен , даже если сам зе продолжает нести какуют несуразицу - товарищам в Вашингтоне видней :D
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 січ, 2025 16:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:00

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:суцільні вигадки. чого ще очікувати..
  Shaman написав:помилкові висновки. така собі аналітика..

Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...

або що він та пропагандистська машина підняли рівень потужності (тобто забрехались) настільки що з цього можна вирулити тільки штурмом мавзолею та трильйонами репарацій
будь-який реалістичний мир чи перемиря буде виглядати в очах "потужних" ганебною капітуляцією
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