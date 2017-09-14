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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:39
sashaqbl написав: Shaman написав:
суцільні вигадки. чого ще очікувати..
Shaman написав:
помилкові висновки. така собі аналітика..
Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...
При желании такие выводы (начёт дурачка) можно сделать относительно любого человека, в т.ч. относительно меня или вас.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:41
sashaqbl написав: Shaman написав:
суцільні вигадки. чого ще очікувати..
Shaman написав:
помилкові висновки. така собі аналітика..
Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...
він не дурачок, він у стрессовий сітуації -хоч власним життям не ризикує
не можу сказати, що він робить помилки у зовнішній політиці-це дуже складна(брудна) гра
навіть про обіцяну зброю (і вже проплачену)-кожного раза треба вичавлювати, підгоняти
легко, сидіти тут "язиком ляпати", дурачок він чи ні
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:43
Господар Вельзевула написав: yama написав:
громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають
Это вы прям каминг-аут хотите
У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.
Кроме сына Порошенко,конечно.
Бусик- единственная реальная угроза.
А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона
.
речь о имущистве ?
ну а что пора открьівать клуб анонимньіх ухьілянтов
собраться онлайн и по очереди как в кино " Я ВАся и я ухилятн" и тут все хлопают
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yama
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:45
yama написав: Господар Вельзевула написав: yama написав:
громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають
Это вы прям каминг-аут хотите
У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.
Кроме сына Порошенко,конечно.
Бусик- единственная реальная угроза.
А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона
.
речь о имущистве ?
ну а что пора открьівать клуб анонимньіх ухьілянтов
собраться онлайн и по очереди как в кино " Я ВАся и я ухилятн" и тут все хлопают
І значки: не виходив з дому півроку, рік, два, три.
І курси "12 кроків до Тиси"
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:46
ну да. это же очевидно. мне лично это было очевидно в начале 2022.После приезда Джонсона.
Единственное,в чем я ошибся-в сроках.Три года-это казалось фантастикой тогда. Значит нужно внести поправочку- 10-12 лет войны гарантированно.По ресурсам и километражу.
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Господар Вельзевула
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:54
Faceless написав:
І курси "12 кроків до Тиси"
продам курс недорого, акція у міжсезоння
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:55
Faceless написав: yama написав: Господар Вельзевула написав:
Это вы прям каминг-аут хотите
У меня есть их в достатке. Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.
Кроме сына Порошенко,конечно.
Бусик- единственная реальная угроза.
А так-то нормальные,правоверные ухилянты все поскидывали с себя до принятия закона
.
речь о имущистве ?
ну а что пора открьівать клуб анонимньіх ухьілянтов
собраться онлайн и по очереди как в кино " Я ВАся и я ухилятн" и тут все хлопают
І значки: не виходив з дому півроку, рік, два, три.
І курси "12 кроків до Тиси"
ну і медалька в адміністративному розшуку
хоча певно якщо дизертирів = сзч , не оголошують до квітня то і простих уилянтів певно чіпати не будуть .
Рейди по квартирах хотіли робити а зараз тільки бусіки ?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 15:59
Господар Вельзевула
Ну хватит уже слюнтяйничать
Найдутся методы на нашего Костьку сапрыкина уже в первом полугодии
Украине дадут кредит на постройку стены, а ему - неприкосновенность и лондонское ПМЖ с контрактом на курс лекции про незламность и управление невыполнимыми требованиями и вот они "гарантии", вот она победа
Трамп не зря сказал что зе уже на все согласен , даже если сам зе продолжает нести какуют несуразицу - товарищам в Вашингтоне видней
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 23 січ, 2025 16:23, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 16:00
sashaqbl написав: Shaman написав:
суцільні вигадки. чого ще очікувати..
Shaman написав:
помилкові висновки. така собі аналітика..
Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...
або що він та пропагандистська машина підняли рівень потужності (тобто забрехались) настільки що з цього можна вирулити тільки штурмом мавзолею та трильйонами репарацій
будь-який реалістичний мир чи перемиря буде виглядати в очах "потужних" ганебною капітуляцією
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