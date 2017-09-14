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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12086120871208812089

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:01

Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет.
Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами).
Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел.
А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Рейди по квартирах хотіли робити а зараз тільки бусіки ?

це не ефективно, особливо в приватному секторі: поки в одні ворота будуть ломитись, то за 5 хв вже вся вулиця/квартал/село буде в курсі про шухер і розбіжаться огородами хто куди. Багато шуму а вихлоп близький до нуля
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:04

Постріл в небо: погрози пекельними санкціями Трампа не врази

Постріл в небо: погрози пекельними санкціями від Трампа не вразили Хутіна, - AP

Трамп погрожує заблокувати російський імпорт до США, якого по суті майже немає.
(дурілка картонная)

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії різким посиленням санкцій, якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні. Однак Кремль, імовірно, проігнорує це попередженння, пише Associated Press (AP).

У дописі на своєму сайті Truth Social у середу Трамп пригрозив "запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що продається Сполученим Штатам з Росії та інших залучених країн".

Як зазначає AP, проблема із цією погрозою полягає в тому, що, окрім невеликої кількості добрив, кормів для тварин, неорганічних матеріалів, таких як олово, і машин, Росія наразі експортує до США дуже мало. Тож накладати мита фактично нема на що.


У 2024 році загальний імпорт США з Росії коштував 2,8 мільярда доларів, що є незначною сумою. Крім того, Росія і так вже є однією з найбільш жорстко санкціонованих країн у світі.

Що ж до "інших залучених країн", під якими Трамп, вочевидь, мав на увазі Іран та КНДР, то і вони теж вже підпадають під величезну кількість санкцій США.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:04

Зе точно не дурачок.
Він не шибко розумний, але точно не дурак.
В великій політиці по-моєму дуже мало дурачків, правда дехто косить під дурачка.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:16

  andrijk777 написав:Зе точно не дурачок.
Він не шибко розумний, але точно не дурак.
В великій політиці по-моєму дуже мало дурачків, правда дехто косить під дурачка.


"Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося. По-іншому не може бути", - заявив Зеленський.

За його словами, діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили. Адже, наголошує президент, будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

"Путіна не можна суб'єктизувати в цїй історії. Він порушив все. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України", - висловився він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії.


"200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

За його словами, президент РФ Путін може висунути можливу вимогу щодо скорочення української армії у п'ять разів.

Зеленський зауважив, що зменшення української армії в рази буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.

"Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа - це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну... Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися", – сказав президент.


хто дасть дозвіл миротворцям на застосування зброї?резолюція совбеза ООН?
свобез проголосує? чи небзденя заблокує?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК.

Насколько я знаю, это касается не только 60+, а любого контракта. Для тех, кто идет на контракт в любом возрасте, ВЛК весьма придирчиво.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:24

  Сибарит написав:
  freeze написав:Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК.

Насколько я знаю, это касается не только 60+, а любого контракта. Для тех, кто идет на контракт в любом возрасте, ВЛК весьма придирчиво.

Двоє колег, маючи на руках повістку від ТЦК, брали відношення від ВЧ, яка їх цікавила, проходили ВЛК і пидписали контракт на 3 роки. ВЛК обидва проходили за день. Здоров'я - ну як у всіх у 40-45 років: трохи гіпертонії, трохи холестерину, зір, у одного двох пальців на руці нема, у обох проблемні спини.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:25

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? :D Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?

:D :D :D
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.

Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:30

  ЛАД написав:Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.


ну так пусть выберут зализнонепридатного,тот им покажет кузькину мать.
Господар Вельзевула
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