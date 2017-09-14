|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:01
Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет.
Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами).
Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел.
А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20476
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:02
yama написав:
Рейди по квартирах хотіли робити а зараз тільки бусіки ?
це не ефективно, особливо в приватному секторі: поки в одні ворота будуть ломитись, то за 5 хв вже вся вулиця/квартал/село буде в курсі про шухер і розбіжаться огородами хто куди. Багато шуму а вихлоп близький до нуля
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:04
Постріл в небо: погрози пекельними санкціями від Трампа не вразили Хутіна, - AP
Трамп погрожує заблокувати російський імпорт до США, якого по суті майже немає
.
(дурілка картонная)
Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії різким посиленням санкцій, якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні. Однак Кремль, імовірно, проігнорує це попередженння, пише Associated Press (AP).
У дописі на своєму сайті Truth Social у середу Трамп пригрозив "запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що продається Сполученим Штатам з Росії та інших залучених країн".
Як зазначає AP, проблема із цією погрозою полягає в тому, що, окрім невеликої кількості добрив, кормів для тварин, неорганічних матеріалів, таких як олово, і машин, Росія наразі експортує до США дуже мало. Тож накладати мита фактично нема на що.
У 2024 році загальний імпорт США з Росії коштував 2,8 мільярда доларів
, що є незначною сумою. Крім того, Росія і так вже є однією з найбільш жорстко санкціонованих країн у світі.
Що ж до "інших залучених країн", під якими Трамп, вочевидь, мав на увазі Іран та КНДР, то і вони теж вже підпадають під величезну кількість санкцій США.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11685
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3277 раз.
- Подякували: 3322 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:04
Зе точно не дурачок.
Він не шибко розумний, але точно не дурак.
В великій політиці по-моєму дуже мало дурачків, правда дехто косить під дурачка.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6005
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:16
andrijk777 написав:
Зе точно не дурачок.
Він не шибко розумний, але точно не дурак.
В великій політиці по-моєму дуже мало дурачків, правда дехто косить під дурачка.
"Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося. По-іншому не може бути", - заявив Зеленський.
За його словами, діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили. Адже, наголошує президент, будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.
"Путіна не можна суб'єктизувати в цїй історії. Він порушив все. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України", - висловився він.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії.
"200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – сказав Зеленський.
Він також зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.
За його словами, президент РФ Путін може висунути можливу вимогу щодо скорочення української армії у п'ять разів.
Зеленський зауважив, що зменшення української армії в рази буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру.
"Це зрозуміло: якщо ми змогли створити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа - це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну... Це те, чого він хоче. Ми не дозволимо цьому статися", – сказав президент.
хто дасть дозвіл миротворцям на застосування зброї?резолюція совбеза ООН?
свобез проголосує? чи небзденя заблокує?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11685
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3277 раз.
- Подякували: 3322 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:17
freeze написав:
Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК.
Насколько я знаю, это касается не только 60+, а любого контракта. Для тех, кто идет на контракт в любом возрасте, ВЛК весьма придирчиво.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7689
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6405 раз.
- Подякували: 21392 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:24
Сибарит написав: freeze написав:
Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК.
Насколько я знаю, это касается не только 60+, а любого контракта. Для тех, кто идет на контракт в любом возрасте, ВЛК весьма придирчиво.
Двоє колег, маючи на руках повістку від ТЦК, брали відношення від ВЧ, яка їх цікавила, проходили ВЛК і пидписали контракт на 3 роки. ВЛК обидва проходили за день. Здоров'я - ну як у всіх у 40-45 років: трохи гіпертонії, трохи холестерину, зір, у одного двох пальців на руці нема, у обох проблемні спини.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:25
andrijk777 написав:
buratinyo написав:
Ну, кто бы говорил тут про пургу?
Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32599
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:30
ЛАД написав:
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
ну так пусть выберут зализнонепридатного,тот им покажет кузькину мать.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 388
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28
|81803
|
Чет 23 січ, 2025 16:08
yama
|
|1493
|255728
|
|
|6076
|900197
|
|