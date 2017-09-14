freeze написав:Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет. Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами). Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел. А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
Вывод: для нормальной работы ВЛК человеку должно быть 60+. И надо идти на ВЛК - заодно пройдёшь бесплатно хорошее медицинское обследование.
buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)? Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
Про 2019 рік невже і в гуглі кремлеботів забанили? Стаття 90 Конституції України, пункт 1 другої частини. Вивчай.
Далі. Про воєнний стан. Стаття 92 Конституції України, пункт 19 про те, що виключно Законом України встановлюється правовий режим воєнного стану. Законом!!!!
Далі. Бусифікація це видумки кремлеботів або звичайна діяльність криміналітету з отримання грошей від цивільних, що хочуть не виконувати свої чоловічі обов'язки у важкий для України час.
Як стало зрозумілим - що тільки не вигадають щури, щоб обілити свої злочини перед народом України та накинути гівно на вентилятор.
Страны НАТО могли бы предложить Украине два типа гарантий безопасности для мирного соглашения с россией, — Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника
1️⃣Первый тип: члены НАТО обязуются направлять существенную экономическую и военную помощь Киеву в течение многих лет после соглашения о прекращении огня. В конечном итоге, под эту гарантию, Украине может быть разрешено присоединиться к трансатлантическому альянсу.
2️⃣Второй тип гарантий немедленно расширил бы защиту НАТО по 5 статье над Украиной, фактически распространив ядерный зонтик Запада на страну и обязывая остальную Европу, США и Канаду защищать Украину. Это удержало бы россию от вторжения, надеются эти страны, но также обязало бы НАТО вступить в конфликт с москвой.
Как отмечает издание, второй вариант вряд ли будет одобрен как НАТО, так и россией. Первый вариант, по сути, является "продолжением статус-кво".
buratinyo написав:Далі. Бусифікація це видумки кремлеботів або звичайна діяльність криміналітету з отримання грошей від цивільних, що хочуть не виконувати свої чоловічі обов'язки у важкий для України час.
Як стало зрозумілим - що тільки не вигадають щури, щоб обілити свої злочини перед народом України та накинути гівно на вентилятор.
Давайте так. Бусифікація існує. Система побудована і працює так, щоб по максимуму стригти бабло з ухилянтів, забезпечуючи мінімум потреба ЗСУ при цьому. Це факт. Тепер ще висловлю припущення: цілевказання для цієї системи надаєтсья зверху і при наявності політичної волі в монозброду з верховним головноєбланствующим цю систему можна було б перенаправити на її безпосереднє призначення - забезпечення ЗСУ кадрами...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 січ, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет. Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами). Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел. А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
Фриз, моё почтение. Понятно что при средней продолжительности М в районе "до пенсии точно сдохнет" в 60 ВЛК отпрааляет всех в сад. Что вы думаете по поводу 50+? Здоровы как быки и могут одной рукой глину промёрзшую лопатить, а другой - из КПВТ Калибры на подлёте сбивать? Если чё - старший брат умер в 49 от сердечного приступа, почти 8 лет назад. Как и всё его поколение в "модных спортивных костюмах" ни по синьке, ни по венам не гулял. Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить) и давление наверняка скакало. Сколько таких "здоровых" ухылянтов у нас от 79го до,допустим, 66года рождения?
buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)? Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
Якби Зе був "значительно жёстче" він би не став президентом.
freeze написав:Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК.
Насколько я знаю, это касается не только 60+, а любого контракта. Для тех, кто идет на контракт в любом возрасте, ВЛК весьма придирчиво.
Нет. Зять проходил, всё как обычно (сейчас обычно). Может быть, в мирное время было так, как вы пишете.
freeze написав:Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК.
Насколько я знаю, это касается не только 60+, а любого контракта. Для тех, кто идет на контракт в любом возрасте, ВЛК весьма придирчиво.
Тут соглашусь, другой мой хороший друг, начальник медслужбы, всегда говорил)) Какой большой плюс в армии, это то, что ты получаешь много друзей и побратимов, за почти три года службы в армии, я получил огромное количество людей, к которым я могу обратиться в трудную минуту Так начальник медслужбы говорил, если ты хочешь получить реальный висновок ВЛК, и чтоб тебя не отфутболили как обычно, я могу дать направление на прохождение ВЛК для заключения контракта. Ты потом можешь и не заключать контракт, но реальный честный висновок ВЛК с печатью у тебя будет.
Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить) и давление наверняка скакало.
Да-да, бедное поколение .. вымирают как мухи, пережив слом режимов..
У меня 2 родных старших брата. Самый старший 68-го года, с первых дней в ЗСУ. А бедный шуба 120 кг себя раскормил, и теперь ни спина , ни суставы такое не выдерживает. Роьотяга из вредного производства рынка Озерка.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 січ, 2025 17:29, всього редагувалось 2 разів.