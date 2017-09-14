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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 16:57
andrijk777 написав: prodigy написав:
хто дасть дозвіл миротворцям на застосування зброї?резолюція совбеза ООН?
свобез проголосує? чи небзденя заблокує?
Спочатку ціль, потім слова які підходять під цю ціль(для когось ці слова можуть виглядати як дурість) - так в усіх політиків(і не тільки політиків).
Для Зе мир по умовах Трампа не підходить(бо дальше вибори і втрата влади). Тому ціль - продовжуємо війну. Під цю ціль підбираються аргументи/слова.
Звучить це трохи безглуздо на 3 рік війни, але що поробиш, кращих аргументів/слів немає.
Думаю що ще рік Зе бути крутити цю пластину. Трамп йому мало що може зробити.
1. Вы уже знаете "умови Трампа"? Он вам лично сообщил?
По-моему, "умови Трампа" он и сам ещё не знает.
2. "Трамп йому мало що може зробити".
Это вы пошутили?
Да просто остановить всю
помощь уже будет достаточно. А если ещё "намекнуть" Европе...
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Додано: Чет 23 січ, 2025 16:59
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
ну так пусть выберут зализнонепридатного,тот им покажет кузькину мать.
Сильно сомневаюсь.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:06
барабашов написав:
Фриз, моё почтение.
Понятно что при средней продолжительности М в районе "до пенсии точно сдохнет" в 60 ВЛК отпрааляет всех в сад.
Что вы думаете по поводу 50+?
Здоровы как быки и могут одной рукой глину промёрзшую лопатить, а другой - из КПВТ Калибры на подлёте сбивать?
Спасибо. По поводу 50+. Только по своему опыту говорю, а опыт такой. 50+ у нас в бригаде было не так много как пишут в газетах ). Отношение командования к 50+ в основном более уважительное, чем в среднем. Обычно к 53, у тебя позывной или Дед, или Старик. У нас никто по крайней мере не заставлял дедов прыгать с БТРов в полной выкладке с бронежилетом , пробежать 100 метров и выстрелить боекомплект на учениях, потому что понятно, что это будет последний прыжок и пробежка в жизни и дальше ВЛК и тд. Обычно дедов переводят в штаб на компьютерную работу или оставляют для воспитания молодого пополнения. Вот так чтобы какой-то солобон проявил неуважение к 55+, такого не возможно представить.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:13
ЛАД написав:
Сильно сомневаюсь.
В чем? в том что его выберут,или в том что он покажет?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:19
buratinyo написав: andrijk777 написав:
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
Про 2019 рік невже і в гуглі кремлеботів забанили?
Стаття 90 Конституції України, пункт 1 другої частини. Вивчай.
Далі. Про воєнний стан. Стаття 92 Конституції України, пункт 19 про те, що виключно Законом України встановлюється правовий режим воєнного стану. Законом!!!!
Далі. Бусифікація це видумки кремлеботів або звичайна діяльність криміналітету з отримання грошей від цивільних, що хочуть не виконувати свої чоловічі обов'язки у важкий для України час.
Як стало зрозумілим - що тільки не вигадають щури, щоб обілити свої злочини перед народом України та накинути гівно на вентилятор.
Сам ти кремлебот.
Це обговорювали не раз і не два, тому по суті я відповідати не буду, тут дискусія на тиждень.З таким(твоїм) підходом до виконанням законів/Конституції то і путін і Лука і Асад ніяких законів/Конституції не порушували. Вони правлять/правили 100% по закону.
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в Чет 23 січ, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:20
Сибарит написав: ЛАД написав:
Нет.
Зять проходил, всё как обычно (сейчас обычно).
Может быть, в мирное время было так, как вы пишете.
Возможно, зависит от конкретной ВЛК. У меня примеры достаточно свежие.
Может быть.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:24
ЛАД написав:
Это вы пошутили?
Да просто остановить всю
помощь уже будет достаточно. А если ещё "намекнуть" Европе...
Ні, серйозно.
Звучить круто, але він це зробити не може
.
*І припускаю що Зе і Ко це розуміють і грають на цьому.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 23 січ, 2025 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:25
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Сильно сомневаюсь.
В чем? в том что его выберут, или в том что он покажет?
Во втором.
Но и в первом тоже, хотя меньше.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:26
andrijk777 написав:
Це обговорювали не раз і не два, тому по суті я відповідати не буду, тут дискусія на тиждень.
З таким(твоїм) відходом до виконанням законів/Конституції то і путін і Лука і Асад ніяких законів/Конституції не порушували. Вони правлять/правили 100% по закону.
я незнаю хто такий buratinyo, але його текси видають у ньому як мінімум ШІ, або як максимум якогоcь зацікавленого головного спеціаліста по звязкам з громадськістю.
Неможе жива людина насправді так думати
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:26
freeze написав:
Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет.
Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами).
Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел.
А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
Кому вы что то пытаетесь растолковать ?
При всем моем глубочайшем уважении к вам !
Людям которые не служили или убежавшим со службы в ЗСУ ?
Тут можно проследить сюжет мультфильма " Маугли ".
... шакал Табаки все время кричал -" свободу волкам ", Акелла промахнулся , мы стая .
Ну дальше вы помните ....
Так на форуме уже не счесть толкующих конституцию , законы , акты и подакты , и при этом убегающих от службы теми самыми антиконституционными способами , или просто убегают из армии . Вы просто давно не читали местных "патриотов ".
Все сводится что служить должны другие , но только не он .
При этом фразу " я боюсь за свой сфинктер "- могут расписать на две страницы , цитируя Фрейда и Ницше .
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